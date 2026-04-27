Changan Group เปิดตัว "แผน Vast Ocean 2.0" เวอร์ชันอัปเดต พร้อมไฮไลต์ BlueCore Hybrid รุ่นใหม่ในงาน Auto China 2026
27 Apr, 2026, 15:00 CST
ต่อยอดจากกลยุทธ์ระยะยาว "1+4+4+5" ของ Changan Group บริษัทกำลังเร่งขยายธุรกิจสู่ระดับโลกผ่านการยกระดับการดำเนินงาน 7 ด้าน และเทคโนโลยีไฮบริดเจเนอเรชันใหม่
ปักกิ่ง, 27 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Changan Group เปิดตัวแผน Vast Ocean 2.0 เวอร์ชันอัปเดตอย่างเป็นทางการในงาน Auto China 2026 ถือเป็นก้าวใหม่ของการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก และตอกย้ำความมุ่งมั่นระยะยาวต่อการดำเนินงานในต่างประเทศ พร้อมกันนี้ บริษัทยังเปิดตัว BlueCore Hybrid สำหรับ EADO รุ่นที่สี่ และ CS75 PLUS ซึ่งเป็นสองรุ่นเรือธง โดยนำเสนอเทคโนโลยีไฮบริดล่าสุดของบริษัท
การประกาศครั้งนี้ตั้งอยู่บนกลยุทธ์ 1+4+4+5 ของ Changan ซึ่งให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจสู่ระดับโลกเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงระยะยาว และกำหนดเป้าหมาย "การเติบโตเป็นสองเท่า" 5 ด้านภายในปี 2573 ซึ่งครอบคลุมยอดขายรถยนต์ในต่างประเทศ
"วันนี้เราเปิดตัวแผน Vast Ocean 2.0 ด้วยความมุ่งมั่นที่มากขึ้นและมุมมองที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น" Zhao Fei ผู้จัดการทั่วไปของ Changan Group กล่าว "เราจะยังคงยึดหลักสำคัญของเรา นั่นคือการพัฒนาระยะยาว การปรับให้สอดคล้องกับท้องถิ่น การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และแนวปฏิบัติ ESG ที่มีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งพัฒนาจากโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออก ไปสู่การดำเนินงานระดับโลกแบบบูรณาการ ครอบคลุมการผลิต การค้า การลงทุน การบริการ และความยั่งยืน"
แผนงานระดับโลกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ในปี 2568 Changan มียอดขายในต่างประเทศ 637,000 คัน เพิ่มขึ้น 18.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ 21 แห่ง เปิดตัวรถรุ่นใหม่ 12 รุ่น และปัจจุบันดำเนินธุรกิจใน 118 ประเทศและภูมิภาค พร้อมเครือข่ายจุดจำหน่าย 1,124 แห่ง กลุ่มบริษัทมีฐานการผลิตในต่างประเทศ 22 แห่ง กำลังการผลิตรวมต่อปี 350,000 คัน และมีพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ระดับโลก 41 รุ่น แบ่งเป็นรถเครื่องยนต์สันดาป 25 รุ่น และรถพลังงานใหม่ 16 รุ่น
แผน Vast Ocean 2.0 เปลี่ยนแนวทางการขยายสู่ต่างประเทศจาก "การออกไปสู่โลก" เป็น "การปักรากในท้องถิ่น" ภายในปี 2573 บริษัทตั้งเป้ายอดขายต่างประเทศที่ 1.5 ล้านคัน และมีเป้าหมายท้าทายที่ 1.8 ล้านคัน ในระดับภูมิภาค บริษัทตั้งเป้าเป็นผู้นำในกลุ่มแบรนด์จีนในยุโรป ติดอันดับท็อป 5 ของแบรนด์ระดับโลกในยูเรเชีย และเข้าสู่ท็อป 10 (พร้อมเป้าหมายท็อป 5) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และอเมริกากลางและใต้
แผน Vast Ocean ฉบับปรับปรุง: การยกระดับเชิงกลยุทธ์เจ็ดด้าน
เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แผนนี้มุ่งเน้นการยกระดับ 7 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ รูปแบบความร่วมมือ การลงทุน การบริการ และทีมงาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลก สนับสนุนเป้าหมายการเติบโตแบบทวีคูณทั้ง 5 ด้าน และมอบประสบการณ์การเดินทางคุณภาพสูงแก่ผู้ใช้งานทั่วโลก
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีไฮบริดและโลจิสติกส์ไร้คนขับ
Changan ยังนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยและผลิตภัณฑ์ใหม่ควบคู่ไปกับการยกระดับเชิงกลยุทธ์ โดย CHANGAN KAICHENG ได้เปิดตัว Robovan รถโลจิสติกส์ไร้คนขับที่พัฒนาบนสถาปัตยกรรม SDA พร้อมระบบสำรองหลายชั้นเพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งระยะสุดท้าย และได้ร่วมมือเชิงลึกกับ JD Logistics สำหรับการจัดส่งสินค้าเป็นชุด
BlueCore Hybrid ของ Changan ซึ่งพัฒนาบนสถาปัตยกรรมไฮบริดอัจฉริยะ iDE-H ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขั้นสูง ผสานองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนและระบบควบคุมอัจฉริยะ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความประหยัดพลังงาน สมรรถนะ และความเงียบ EADO BlueCore Hybrid รุ่นที่สี่มีอัตราการใช้น้ำมันต่ำสุดที่ทดสอบได้ 1.6 ลิตร/100 กม. ค่าเฉลี่ยรายวัน 3.87 ลิตร/100 กม. และระยะทางต่อการเติมน้ำมันเต็มถัง 1,500 กม. รองรับด้วยสิทธิบัตรหลัก 1,500 รายการ ผ่านการทดสอบบนแท่นกว่า 20,000 ชั่วโมง และการทดสอบบนถนนกว่า 2 ล้านกิโลเมตร ขณะที่ CS75 PLUS BlueCore Hybrid รุ่นที่สี่ มีอัตราการใช้น้ำมันประมาณ 3 ลิตร/100 กม. พร้อมระบบช่วงล่าง CDC เฉพาะในกลุ่มรถยนต์ประเภทเดียวกันเพื่อความนุ่มนวลและเสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ AVATR VISION XPECTRA ยังถูกเปิดตัวในเอเชียเป็นครั้งแรก พร้อมการเผยโฉม AVATR 12 และ 06T ขณะที่ DEEPAL จัดแสดง 6 รุ่น รวมถึง L06 REEV รุ่นใหม่ล่าสุด
บทใหม่ของการขยายธุรกิจสู่ระดับโลก
Changan จะขยายการดำเนินงานทั่วโลกและยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และการดำเนินงานตามแผน Vast Ocean 2.0 โดยอาศัยพลังของเทคโนโลยีไฮบริดเจเนอเรชันใหม่และโมเดลระดับโลก เพื่อนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์จากจีนสู่ผู้ใช้งานทั่วโลก และสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับลูกค้า
