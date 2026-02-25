Xi Jinping trifft Friedrich Merz

BEIJING, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von CMG

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat sich am Mittwoch im Diaoyutai-Staatsgästehaus in Beijing mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz getroffen.

Xi Jinping sagte bei dem Gespräch, China und Deutschland seien die zweit- und drittgrößten Volkswirtschaften der Welt. Die chinesisch-deutschen Beziehungen beträfen nicht nur die Interessen beider Nationen, sondern hätten auch einen erheblichen Einfluss auf ganz Europa und die ganze Welt. Die aktuelle internationale Lage befinde sich im tiefgreifendsten Wandel seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Je turbulenter und komplizierter die globale Situation werde, desto wichtiger sei es für China und Deutschland, die strategische Kommunikation zu stärken, das gegenseitige strategische Vertrauen zu verbessern und die umfassende strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Xi legte drei Vorschläge zur nächsten Phase der chinesisch-deutschen Beziehungen vor:

Erstens sollten die beiden Länder verlässliche Partner bleiben, die einander unterstützten. Sowohl China als auch Deutschland hätten auf der Grundlage ihrer jeweiligen Stärken eine schnelle Entwicklung vollzogen und dabei gegenseitigen Respekt, Vertrauen, Offenheit und Zusammenarbeit bewiesen, um eine Erfolgsgeschichte der gegenseitigen Vorteile und der Win-Win-Kooperation zu schreiben. China bleibe dem Weg der friedlichen Entwicklung verpflichtet, verfüge über die Fähigkeit und das Selbstvertrauen, die Modernisierung chinesischer Art zu erreichen und werde weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten mit Ländern auf der ganzen Welt, einschließlich Deutschland, teilen.

Zweitens sollten beide Länder offene und für beide Seiten vorteilhafte Innovationspartner bleiben. Die deutsche Bundesregierung habe neue Entwicklungsstrategien in den Bereichen Technologie, Innovationen und Digitalisierung vorgeschlagen, die eng mit Chinas Ausrichtung auf eine intelligente, grüne und integrierte Entwicklung während der Laufzeit des 15. Fünfjahresplans übereinstimmten. Beide Seiten sollten die Abstimmung ihrer Entwicklungsstrategien verstärken, den gegenseitigen Austausch von Fachkräften, Wissen und Technologien unterstützen sowie den Dialog und die Zusammenarbeit in Spitzenbereichen, wie Künstlicher Intelligenz, fördern.

Drittens gelte es für die beiden Länder, gute Partner im kulturellen Bereich zu bleiben. China und Deutschland sollten stärker voneinander lernen und den Austausch zwischen den Zivilisationen verstärken, den Austausch zwischen den Menschen fördern sowie die öffentliche Unterstützung für die deutsch-chinesische Freundschaft festigen.

Xi bekräftigte ferner, angesichts der beschleunigten globalen Veränderungen sollten China und Deutschland die zentrale Rolle der Vereinten Nationen aufrechterhalten, ihre führende Funktion wiederbeleben sowie eine Vorreiterrolle bei der Förderung des Multilateralismus, der Umsetzung der internationalen Rechtsstaatlichkeit, der Verteidigung des freien Handels und der Förderung von Solidarität und Zusammenarbeit übernehmen.

