Continental Tires bringt ExtremeContact XC7 auf den Markt und vereint zwei Schlüsseltechnologien in einem Produkt

Der ExtremeContact XC7 ist die erste Produktlinie von Continental Tire, die in allen Größen vollständig mit ContiSeal und ContiSilent ausgestattet ist und die Technologien zur Selbstabdichtung und Geräuschreduzierung in einem einzigen Reifen vereint.

Der ExtremeContact XC7 ist mit den Spitzentechnologien von Continental Tire ausgestattet und wurde entwickelt, um die Sicherheit und den Komfort auf Reisen zu verbessern.

Das jüngste Angebot von Continental Tires, das von seinen Partnern im Kfz-Ersatzteilmarkt ermöglicht wurde, zeugt von der Beständigkeit seines Engagements "im Markt für den Markt" in China .

HANNOVER, Deutschland, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Continental Tires, einer der weltweit führenden Reifenhersteller, hat seine technologische Spitzenleistung kontinuierlich ausgebaut und die brandneue Premium-Reifenlinie ExtremeContact XC7 auf den Markt gebracht. Als erste Produktlinie, die mit ContiSeal und ContiSilent in allen Größen ausgestattet ist, erfüllt sie die vielfältigen Mobilitätsbedürfnisse der Verbraucher.

Continental Tires ExtremeContact XC7 Continental Tires ContiSeal Self-Sealing Technology Providing Safety Protection

„Continental Tires hat tiefe Einblicke in die einzigartigen Anforderungen der Verbraucher gewonnen. Mit dem Debüt des ExtremeContact XC7 kann er den Fahrern ein noch sichereres und komfortableres Fahrerlebnis bieten. Eine der Kerntechnologien, die bei diesem neuen Produkt zum Einsatz kommen - die ContiSeal Self-Sealing Technology - gewährleistet die Sicherheit der Nutzer und ist weltweit anerkannt", sagte Tolga Mutlu, Leiter des Produktmanagements von Continental Tires APAC.

ContiSeal Self-Sealing Technology bringt proaktive Sicherheit auf ein neues Niveau

Als eine der Schlüsseltechnologien von Continental Tire hat die ContiSeal Self-Sealing Technology das Konzept der „proaktiven Sicherheit" auf ein neues Niveau gebracht. Die klebrige, viskose Dichtungsschicht auf der Innenseite des Reifens ist in der Lage, Schäden mit einem Durchmesser von bis zu 5 mm zu verschließen, so dass 80 % der Reifenpannen sofort behoben werden und der Fahrer bis zur nächsten Werkstatt weiterfahren kann. Außerdem bleibt die Selbstabdichtung über die gesamte Lebensdauer des Reifens in einem Temperaturbereich von -35℃ bis 70℃ stabil und wirksam.

Kontinuierliche Produktentwicklung bleibt im Einklang mit den Mobilitätsbedürfnissen der chinesischen Verbraucher

Fest verwurzelt auf dem chinesischen Markt, zusammen mit dem boomenden Trend der neuen Energiefahrzeugindustrie, arbeitet Continental Tires mit dem Vertriebspartner Tuhu zusammen, Chinas größter Online-Autohandelsplattform mit über 100 Millionen angemeldeten Nutzern. Dies verschafft Tuhu einen Vorteil, wenn es darum geht, die Bedürfnisse der chinesischen Verbraucher nach Sicherheit und Ruhe auf Reisen zu verstehen. Mit modernster Forschung und Entwicklung kombiniert Continental Tires die Bedürfnisse der Nutzer mit kontinuierlichen Produkt- und Technologieverbesserungen, um den ExtremeContact XC7 exklusiv auf der Tuhu-Plattform einzuführen.

Hervorragendes Fahrverhalten auf nasser Fahrbahn sorgt für mehr Sicherheit

In vielen Regionen Chinas regnet es häufig, so dass das Fahren auf nassen Straßen zu den üblichen Fahrbedingungen gehört. Der ExtremeContact XC7 wurde für mehr Sicherheit unter allen Bedingungen entwickelt und bietet dank seiner außergewöhnlichen Bremsleistung bei Nässe eine hervorragende Rutschfestigkeit. Die Aqua Channel Advanced-Lamellen können die Wasserableitung erheblich beschleunigen, was zu einem hervorragenden Grip auch auf nassen, rutschigen Straßen führt. Gleichzeitig können die ausgeklügelten Zick-Zack-Rillen des ExtremeContact XC7 und das Blade Edge Pattern den Wasserfilm durchbrechen, um das Rutschen zu reduzieren und so die Nassgriffigkeit zu verbessern.

Effektive Geräuschunterdrückung garantiert eine ruhige Fahrt

Das ExtremeContact XC7 ist mit der CSS 2-in-1 Geräuschunterdrückungstechnologie ausgestattet, die speziell entwickelt wurde, um den gestiegenen Ansprüchen der Verbraucher an ein leises Mobilitätserlebnis gerecht zu werden. Die renommierte ContiSilent-Technologie von Continental Tire dämpft die Geräusche in der Reifenkavität durch den eingebauten Polyurethan-Silentschaum effektiv, während die Dichtungsschicht von ContiSeal das Gewicht der Reifeninnenseite erhöht, was zu einer Verringerung der durch Verformung verursachten Vibrationen und folglich zu einer geringeren Geräuschentwicklung führt. Das ausgeklügelte 2-in-1-Design kann Geräusche in verschiedenen Frequenzbereichen deutlich unterdrücken und trägt so zu einer breiteren Frequenzrauschunterdrückung bei.

Mit Größen von 17" bis 20" und in 34 Artikeln passt der ExtremeContact XC7 auf verschiedene Luxusautos und SUVs und bietet den Verbrauchern hochwertige und innovative Reifenlösungen.

Über die Continental AG

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienstleistungen für die nachhaltige und vernetzte Mobilität von Menschen und ihren Gütern. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und kostengünstige Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Im Jahr 2023 erzielte Continental einen vorläufigen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro und beschäftigt derzeit rund 200.000 Mitarbeiter in 56 Ländern und Märkten.

Über Continental Tires

Reifenlösungen von Continental Tires machen Mobilität sicherer, intelligenter und nachhaltiger. Das Premium-Portfolio umfasst Pkw-, Lkw-, Bus-, Zweirad- und Spezialreifen sowie intelligente Lösungen und Dienstleistungen für Flotten und Reifenhändler. Continental Tires liefert seit mehr als 150 Jahren Spitzenleistungen und ist einer der größten Reifenhersteller der Welt. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Continental Tires einen Umsatz von 14 Milliarden Euro. Die Reifendivision von Continental beschäftigt weltweit mehr als 56.000 Mitarbeiter und verfügt über 20 Produktions- und 16 Entwicklungsstandorte.

