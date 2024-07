Continental Tires lance ExtremeContact XC7, fusionnant deux technologies clés en un seul produit

ExtremeContact XC7 est la première gamme de produits de Continental Tire entièrement équipée de ContiSeal et ContiSilent dans toutes les tailles, fusionnant les technologies d'auto-étanchéité et de réduction du bruit en un seul pneu.

Doté des technologies de pointe de Continental Tire, l'ExtremeContact XC7 est conçu pour améliorer la sécurité et le confort des déplacements.

La dernière offre de Continental Tires, rendue possible par ses partenaires du marché de l'après-vente automobile, témoigne de la cohérence de son engagement « sur le marché pour le marché » en Chine.

HANNOVER, Allemagne, 31 juillet, 2024 /PRNewswire/ -- L'un des principaux fabricants de pneus au monde, Continental Tires, a continuellement exploité sa force technologique de pointe, en lançant la toute nouvelle gamme de pneus phares haut de gamme ExtremeContact XC7. Première ligne de produits entièrement équipée de ContiSeal et ContiSilent dans toutes les tailles, elle répond aux besoins de mobilité diversifiés des consommateurs.

Continental Tires ExtremeContact XC7 Continental Tires ContiSeal Self-Sealing Technology Providing Safety Protection

« Continental Tires a acquis une connaissance approfondie des exigences uniques des consommateurs. Avec le lancement de l'ExtremeContact XC7, les conducteurs pourront bénéficier d'une expérience de conduite plus sûre et plus confortable. L'une des principales technologies appliquées à ce nouveau produit - la technologie ContiSeal Self-Sealing - garantit en permanence la sécurité des utilisateurs et est largement reconnue dans le monde entier », a déclaré Tolga Mutlu, responsable de la gestion des produits, Continental Tires APAC.

La technologie d'auto-obturation ContiSeal amène la sécurité proactive à un nouveau niveau

La technologie d'auto-obturation ContiSeal, l'une des technologies clés de Continental Tire, a amené le concept de « sécurité proactive » à un nouveau niveau. La couche visqueuse et collante de produit d'étanchéité à l'intérieur du pneu est capable de colmater des dégâts allant jusqu'à 5 mm de diamètre, ce qui garantit que 80 % des crevaisons sont immédiatement réparées et que les automobilistes peuvent continuer à rouler jusqu'à l'atelier le plus proche. En outre, la capacité d'auto-obturation reste stable et efficace à des températures allant de -35℃ à 70℃ pendant toute la durée d'utilisation du pneu.

L'évolution continue des produits reste en phase avec les exigences de mobilité des consommateurs chinois

Solidement ancré sur le marché chinois, avec la tendance en plein essor de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle, Continental Tires collabore avec le partenaire de distribution Tuhu, la plus grande plateforme de vente automobile en ligne de Chine, qui compte plus de 100 millions d'utilisateurs abonnés. Cela donne à Tuhu un avantage pour comprendre les exigences des consommateurs chinois en matière de sécurité et de tranquillité. Grâce à ses capacités de R&D de pointe, Continental Tires associe les besoins des utilisateurs à des mises à jour constantes des produits et des technologies, pour lancer ExtremeContact XC7 exclusivement sur la plateforme Tuhu.

Des performances exceptionnelles sur route mouillée garantissent une plus grande sécurité

Dans de nombreuses régions de Chine, les précipitations sont fréquentes, ce qui fait de la conduite sur route mouillée une condition de conduite courante. Conçu pour améliorer la sécurité dans toutes les conditions, le pneu ExtremeContact XC7 présente d'excellentes caractéristiques antidérapantes sur sol mouillé grâce à ses extraordinaires performances de freinage sur sol mouillé. Les lamelles de la surface Aqua Channel Advanced peuvent accélérer considérablement l'évacuation de l'eau, ce qui se traduit par une adhérence exceptionnelle, même sur les routes mouillées et glissantes. En même temps, les rainures dentelées en Zig-Zag et le motif des bords de lame de l'ExtremeContact XC7 peuvent traverser le film d'eau pour réduire le glissement, ce qui améliore les performances d'adhérence sur sol mouillé.

Une réduction efficace du bruit garantit une conduite tranquille

L'ExtremeContact XC7 est entièrement équipé de la technologie de réduction du bruit CSS 2-en-1, spécialement développée pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour une expérience de mobilité silencieuse. La célèbre technologie ContiSilent de Continental Tire peut absorber efficacement les bruits de cavité du pneu grâce à une mousse silencieuse en polyuréthane intégrée, tandis que la couche d'étanchéité ContiSeal renforce le poids de la face interne du pneu, ce qui permet de réduire les vibrations causées par la déformation et, par conséquent, de diminuer le bruit. La conception ingénieuse 2-en-1 permet de supprimer considérablement le bruit dans différentes gammes de fréquences, ce qui permet d'obtenir une réduction du bruit à des fréquences plus larges.

Avec des dimensions allant de 17 à 20 pouces et disponible en 34 articles, ExtremeContact XC7 s'adapte à de nombreuses voitures de luxe et SUV, offrant ainsi aux consommateurs des solutions de pneumatiques haut de gamme et innovantes.

À propos de Continental AG

Continental développe des technologies et des services pionniers pour une mobilité durable et connectée des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, cette entreprise technologique propose des solutions sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, la circulation et les transports. En 2023, Continental a réalisé un chiffre d'affaires préliminaire de 41,4 milliards d'euros et emploie actuellement environ 200 000 personnes dans 56 pays et marchés.

À propos de Continental Tires

Les solutions de pneus de Continental Tires rendent la mobilité plus sûre, plus intelligente et plus durable. Son portefeuille de produits haut de gamme comprend des pneus de voiture, de camion, d'autobus, de deux roues et des pneus spéciaux, ainsi que des solutions et des services intelligents pour les flottes et les détaillants de pneus. Continental Tires offre des performances de pointe depuis plus de 150 ans et est l'un des plus grands fabricants de pneus au monde. Au cours de l'exercice 2023, Continental Tires a réalisé un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros. La division pneus de Continental emploie plus de 56 000 personnes dans le monde et dispose de 20 sites de production et de 16 sites de développement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2471557/Continental_Tires_ExtremeContact_XC7.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2471558/Continental_Tires_ContiSeal_Self_Sealing_Technology_Providing_Safety_Protection.jpg