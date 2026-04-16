COSRX setzt sich gegen weltweite Branchenriesen durch und sichert sich Platz 1 im Sonnenschutzranking von Amazon UK

BERLIN, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Der Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ von COSRX hält seit dem 14. April 2026 den Spitzenplatz in der Kategorie Sonnenschutz auf Amazon UK und stößt weiterhin auf starke Nachfrage sowie großes Verbraucherinteresse, wodurch COSRX seine Position als führende K-Beauty-Marke im Markt des Vereinigten Königreichs festigt.

Über K-Beauty hinaus: COSRX dominiert Amazon UK als Nr. 1 der meistverkauften Produkte

Amazon UK’s No.1 Sunscreen: COSRX Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ (TikTok Content Source: @zee_risuals, @ana_.costea., @lucassia, @heyitsryry_) COSRX Airy-Light Invisible Sun Stick SPF50+ PA++++ for easy, on-the-go application

K-Beauty baut Präsenz im globalen Markt für Sonnenschutzprodukte weiter aus und gewinnt besonders im Vereinigten Königreich stark an Dynamik. In den letzten Jahren hat sich die Kategorie Sonnenschutz von einem rein funktionalen Schwerpunkt hin zu Formulierungen entwickelt, bei denen das Nutzererlebnis im Vordergrund steht, während zugleich die Nachfrage nach leichten, feuchtigkeitsspendenden und nicht fettenden Texturen ohne Weißschleier steigt.

Da immer mehr K-Beauty-Marken fortschrittliche Formulierungen auf den Markt bringen, steht Verbrauchern eine größere Auswahl zur Verfügung. Dadurch entsteht ein Wettbewerbsumfeld, in dem Produkte herausragen, die den Anforderungen des Alltags am besten gerecht werden. Inmitten dieses Trends erreichte COSRX' Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ Platz 1 in der Sonnenschutzkategorie von Amazon UK. Dieser Meilenstein stärkt nicht nur die Führungsposition von COSRX im Bereich K-Beauty, sondern unterstreicht auch die unbestreitbare globale Attraktivität des Unternehmens, da die Marke etablierte internationale Beauty-Riesen hinter sich lässt.

Das Produkt zählt außerdem zu den erfolgreichsten K-Beauty-Sonnenschutzprodukten auf Amazon UK und hat derzeit eine 4,5-Sterne-Bewertung auf der Grundlage von 1326 Rezensionen sowie das Amazon's Choice-Abzeichen – ein Beweis für das starke Vertrauen der Verbraucher und die beständige Verkaufsleistung.

Echtes Verbraucherfeedback bestätigt die Leistung des Produkts

Seit seiner Einführung hat der Ultra-Light Invisible Sunscreen SPF50 PA++++ in globalen Skincare-Communities erheblich an Zugkraft gewonnen und sich auf Plattformen wie Reddit zu einer festen Empfehlung entwickelt. Verbraucher loben immer wieder die serumähnliche Textur sowie die beruhigende Formel – mit Aloe und Hamamelis –, die ein angenehmes, unsichtbares Finish ohne weißen Schimmer bietet.

Über seine sensorischen Vorzüge hinaus hat das Produkt auch hohe Bewertungen für seine spezielle Formulierung und klinische Sicherheit erhalten. Die Formel wurde von Dermacosmetic Skin Science Laboratory Co., Ltd klinisch auf Augenreizungen getestet und gewährleistet Nutzern damit ein angenehmes Erlebnis ohne Brennen. Darüber hinaus wird das Produkt von Inhaltsstoffanalyseplattformen wie SkinSort als für zu Pilzakne neigende Haut geeignet eingestuft und bedient damit eine stark nachgefragte, bislang jedoch unterversorgte Nische im Sonnenschutzmarkt. Durch die wirksame Verbindung von hohem UV-Schutz (SPF50 PA++++) mit einem hautorientierten Ansatz erfüllt COSRX erfolgreich die sich wandelnden Anforderungen des Marktes im Vereinigten Königreich und beweist, dass hohe Leistung und täglicher Komfort Hand in Hand gehen können.

Ein Wandel hin zu einem alltäglichen, mühelosen Sonnenschutz

In den letzten Jahren haben Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die Bedeutung des Sonnenschutzes hervorgehoben, während Dermatologen weiterhin auf eine angemessene Anwendung und regelmäßiges Nachauftragen hinweisen. In diesem Kontext spielen praktische Formate eine wichtige Rolle dabei, richtige und konsequente Gewohnheiten beim Sonnenschutz zu unterstützen.

Als Antwort auf diesen Bedarf ergänzt COSRX' Airy-Light Invisible Sun Stick den Ultra-Light Invisible Sunscreen ideal, indem er Komfort und Mobilität erhöht und so eine wirksamere tägliche Sonnenschutzroutine unterstützt. Das Produkt ermöglicht ein einfaches Nachauftragen unterwegs und kann bequem nicht nur im Gesicht, sondern auch an Bereichen wie Hals, Ellbogen sowie Dekolleté angewendet werden. So lässt sich der UV-Schutz den ganzen Tag über konstant aufrechterhalten.

Entdecken Sie das Sonnenschutzprodukt Nr. 1 des Vereinigten Königreichs und das gesamte COSRX Sortiment im offiziellen COSRX Store auf Amazon UK. COSRX ist auch auf Instagram und TikTok vertreten.

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