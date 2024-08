Coway erhält die Anerkennung des UL Witness Testing Data Program Laboratory

SEOUL, Südkorea, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, die „Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass ihr Environmental Safety Certification Center die Anerkennung des UL Witness Test Data Program (WTDP) von UL Solutions, einem weltweit führenden Unternehmen der angewandten Sicherheitswissenschaft, erhalten hat.

Das UL Witness Test Data Program (WTDP) erkennt ausgewählte Laboratorien an, die Tests unter der Aufsicht von UL Solutions durchführen. Diese Prüfergebnisse werden direkt von UL Solutions autorisiert, wodurch der Zertifizierungsprozess für Produkte vereinfacht wird. Durch die strikte Einhaltung der UL/IEC-Normen sind die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Prüfberichte international anerkannt.

Nach der Qualifizierung ist das Labor ein von UL WTDP anerkanntes Labor, das in zwei Schlüsselbereichen – UL-Sicherheitsprüfung und ENERGY STAR®-Prüfung – Prüfungen an Produkten für den nordamerikanischen Export durchführen kann.

Coways Zertifizierungsstelle für Umweltsicherheit erhielt die Anerkennung des WTDP-Labors von UL Solutions und ist berechtigt, interne Produktprüfungen und -bewertungen für den ENERGY STAR® der US-Umweltschutzbehörde (EPA) für hocheffiziente Energieprodukte durchzuführen. Die Anerkennung unterstreicht die erstklassigen Einrichtungen und analytischen Fähigkeiten von Coway und untermauert die Kompetenz und Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei der Bewertung der Produktleistung.

„Die Ernennung zum UL Witness Testing Data Program Laboratory erhöht die Zuverlässigkeit unserer Qualitätssicherungsprozesse und vereinfacht den Zertifizierungsprozess für Produkte, die wir in die USA und Nordamerika exportieren", so Jangwon Seo, CEO von Coway. „Wir werden unseren Ruf als Prüfstelle für Sicherheitszertifizierungen aus einer Hand weiter ausbauen und unsere globale Wettbewerbsfähigkeit durch systematische Produktprüfungen verbessern.

Neben der Ernennung zum UL Witness Testing Data Program Laboratory durch UL Solutions ist die Coway-Qualitätsmanagementabteilung auch von anderen renommierten Zertifizierungsstellen als Prüflabor anerkannt, darunter die ENERGY-Prüfung der U.S. CEC (California Energy Commission), KOLAS (Korea Laboratory Accreditation Scheme), NEMKO (Europa) und KTL (Korea Testing Laboratory) KC manufacturer testing. Diese Akkreditierungen sind ein weiterer Beleg für die umfassenden Prüf- und Analysefähigkeiten von Coway.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

