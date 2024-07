Coway reconnu laboratoire Witness Test Data Program (WTDP) d'UL

SÉOUL, Corée du Sud, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Coway Co, Ltd, la « Best Life Solution Company », a annoncé aujourd'hui que son centre de certification de la sécurité environnementale avait reçu la certification Witness Test Data Program (WTDP) d'UL Solutions, leader mondial en science de la sécurité appliquée.

Coway Receives UL Witness Testing Data Program Laboratory Recognition

Le Witness Test Data Program (WTDP) d'UL reconnaît des laboratoires sélectionnés pour effectuer des tests sous la supervision des solutions UL. Les résultats de ces tests sont directement autorisés par UL Solutions, ce qui simplifie le processus de certification des produits. En adhérant strictement aux normes UL/IEC, la précision et la fiabilité des rapports d'essai sont reconnues au niveau international.

Suite à cette qualification, le laboratoire devient un laboratoire reconnu par le WTDP d'UL qui peut effectuer des tests sur des produits destinés à l'exportation en Amérique du Nord dans deux domaines clés : les tests de sécurité UL et les tests ENERGY STAR®.

Le centre de certification de la sécurité environnementale de Coway a été reconnu laboratoire WTDP d'UL Solutions et est autorisé à effectuer des tests et des évaluations de produits en interne pour le programme ENERGY STAR® de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) pour les produits énergétiques à haut rendement. Cette reconnaissance souligne les installations et les capacités analytiques de classe mondiale de Coway, renforçant son expertise et sa crédibilité en matière d'évaluation de la performance des produits.

« Le fait d'être désigné laboratoire de Witness Testing Data Program d'UL renforce la fiabilité de nos processus d'assurance qualité et rationalise le processus de certification des produits que nous exportons vers les États-Unis et l'Amérique du Nord », a déclaré Jangwon Seo, PDG de Coway. « Nous continuerons à renforcer notre réputation en tant que laboratoire d'essai de certification de sécurité à guichet unique, en améliorant notre compétitivité mondiale grâce à une vérification systématique des produits. »

En plus d'être désigné laboratoire UL Witness Testing Data Program par UL Solutions, la division de gestion de la qualité de Coway est également reconnue laboratoire d'essai désigné par d'autres organismes de certification prestigieux, notamment les essais ENERGY de la CEC (Commission de l'énergie de Californie) des États-Unis, KOLAS (Korea Laboratory Accreditation Scheme), NEMKO (Europe) et KTL (Korea Testing Laboratory), les essais du fabricant KC. Ces accréditations valident une fois de plus les capacités de test et d'analyse complètes de Coway.

À propos de Coway Co.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2470532/Image__Coway_Receives_UL_Witness_Testing_Data_Program_Laboratory_Recognition.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg