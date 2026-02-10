Coway gibt dank der visionären Führung des Vorsitzenden Junhyuk Bang die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt

Im vierten Quartal 2025 erreichte Coway einen Umsatz von 1.275,4 Mrd. KRW (+13,3 % gegenüber dem Vorjahr) sowie einen Betriebsgewinn von 181,6 Mrd. KRW (−1,0 % gegenüber dem Vorjahr).

Der Jahresumsatz des Unternehmens im GJ 2025 belief sich auf 4.963,6 Mrd. KRW (+15,2 % gegenüber dem Vorjahr) und der Betriebsgewinn auf 878,7 Mrd. KRW (+10,5 % gegenüber dem Vorjahr).

Hinter Coways Rekordwachstum im Jahr 2025 stehen die Schlaf- und Wellness-Marke BEREX, ein neuer Hauptumsatzträger des Unternehmens, sowie der starke Absatz von Wasserreinigern mit Eisherstellungsfunktion

SEOUL, Südkorea, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", hat heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben.

„Angesichts anhaltender globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten konnte Coway 2025 sowohl Umsatzwachstum als auch Profitabilität erzielen, indem wir uns auf unsere Grundlagen konzentriert, unsere F&E-Kompetenzen gestärkt und unser Produktportfolio diversifiziert haben", erklärte Jangwon Seo, CEO von Coway. „Auch in Zukunft werden wir diese stabile Dynamik durch Produktinnovationen in unserem Heimatmarkt sowie in unseren globalen Märkten aufrechterhalten."

Die von Coway gemeldeten Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Umsatz im vierten Quartal: 1.275,4 Mrd. KRW (+13,3 % gegenüber dem Vorjahr)

Betriebsgewinn im vierten Quartal: 181,6 Mrd. KRW (−1,0 % gegenüber dem Vorjahr)

Jahresumsatz: 4.963,6 Mrd. KRW (+15,2 % gegenüber dem Vorjahr)

Jahresbetriebsgewinn: 878,7 Mrd. KRW (+10,5 % gegenüber dem Vorjahr)

*Die gemeldeten Zahlen stammen aus dem konsolidierten K-IFRS-Konzernabschluss (International Financial Reporting Standards).

Die starken Ergebnisse des Unternehmens sowohl im Heimatmarkt als auch in den globalen Märkten im Jahr 2025 sind nicht zuletzt auf die zukunftsweisende mittel- bis langfristige Strategie zurückzuführen, die zuvor von Junhyuk Bang, Vorsitzender von Netmarble und Coway, vorgestellt wurde und die Einführung innovativer Produkte, die Expansion in neue Geschäftsfelder sowie die Stärkung der globalen Präsenz des Unternehmens umfasst.

Das Inlandsgeschäft von Coway verzeichnete im Jahr 2025 einen Jahresumsatz von 2.865,6 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 11,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Leistung wurde insbesondere durch starke Verkäufe in der Kategorie der Wasserreiniger mit Eisherstellungsfunktion sowie durch die BEREX-Linie von Betten und Massagesesseln gestützt. Auch die jährlichen Bruttomietzugänge verzeichneten ein beeindruckendes Wachstum: Sie stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 % auf insgesamt 1,85 Millionen bis Ende 2025.

BEREX, die Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens, die im Dezember 2022 als zentrale strategische Initiative von Vorsitzendem Junhyuk Bang eingeführt wurde, erzielte einen konsolidierten Umsatz in Höhe von 719,9 Mrd. KRW und etablierte sich damit als wichtiges neues Umsatzmodell für Coway. Der kommerzielle Erfolg der Marke im Jahr 2025 wurde vor allem durch das Bettengeschäft im Inland getragen, das einen Umsatz von 365,4 Mrd. KRW erzielte, was einer Steigerung von 15,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Mit einem Anstieg von 22,3 % gegenüber dem Vorjahr trugen die ausländischen Tochtergesellschaften von Coway im Jahr 2025 1.889,9 Mrd. KRW zum Jahresumsatz bei. Die malaysische Tochtergesellschaft des Unternehmens behauptete ihre Marktführerschaft mit einem Umsatz von 1.409,5 Mrd. KRW (+21,7 % gegenüber dem Vorjahr), während die Tochtergesellschaft in den Vereinigten Staaten ihren Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 % auf 236,7 Mrd. KRW steigern konnte. Darüber hinaus erzielten Coways Tochtergesellschaften in Thailand und Indonesien ebenfalls ein schnelles Wachstum mit beeindruckenden Zuwächsen von 38,8 % bzw. 67,5 % im Vergleich zum Vorjahr und einem Jahresumsatz von 174,4 Mrd. KRW bzw. 50,6 Mrd. KRW.

Weitere Einzelheiten zur finanziellen Leistung von Coway finden Sie auf der Seite Investor Relations des Unternehmens.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. BEREX, die Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens will die Lebensqualität durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel verbessern.Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Im Jahr 2025 brachte das Unternehmen Coway Life Solution auf den Markt, eine Premium-Plattform für die Altenpflege, die personalisierte Pflegelösungen für verschiedene Lebensphasen anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

