Sous l'impulsion du leadership visionnaire du président Junhyuk Bang, Coway annonce ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025.

Au quatrième trimestre de 2025, le chiffre d'affaires de Coway a atteint 1 275,4 milliards KRW (+13,3 % en glissement annuel) avec un bénéfice d'exploitation de 181,6 milliards KRW (-1,0 % en glissement annuel).

Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise pour l'exercice 2025 s'élève à 4 963,6 milliards KRW (+15,2 % en glissement annuel), avec un bénéfice d'exploitation de 878,7 milliards KRW (+10,5 % en glissement annuel).

La croissance record de Coway en 2025 est due à la marque de sommeil et de bien-être BEREX, un nouveau grand moteur de recettes, ainsi qu'aux fortes ventes de purificateurs d'eau-machines à glace.

SÉOUL, Corée du Sud, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, la « Best Life Solution Company », a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice fiscal 2025.

« Malgré les incertitudes économiques mondiales persistantes, Coway a été en mesure de réaliser une croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité en 2025 en se concentrant sur ses fondamentaux, en renforçant ses capacités de R&D et en diversifiant son portefeuille de produits », a déclaré Jangwon Seo, PDG de Coway. « À l'avenir, nous continuerons à maintenir cette dynamique stable grâce à l'innovation de produits sur notre marché national et nos marchés mondiaux. »

*Les chiffres publiés sont tirés de la déclaration consolidée K-IFRS (International Financial Reporting Standards).

Les bons résultats de l'entreprise sur le marché national et les marchés mondiaux en 2025 sont en grande partie dus à la stratégie visionnaire à moyen et long terme introduite précédemment par Junhyuk Bang, président de Netmarble et Coway, qui comprend le lancement de produits innovants, l'expansion dans de nouveaux domaines d'activité et le renforcement de l'empreinte mondiale de l'entreprise.

Les activités nationales de Coway ont enregistré un chiffre d'affaires annuel de 2 865,6 milliards KRW en 2025, soit une augmentation de 11,0 % en glissement annuel. Cette performance a notamment été stimulée par de fortes ventes dans la catégorie des purificateurs d'eau-machines à glace, ainsi que par la gamme de lits et de fauteuils de massage BEREX. Les locations annuelles brutes ont également connu une croissance impressionnante, augmentant de 7,7 % en glissement annuel pour atteindre un total de 1,85 million fin 2025.

BEREX, la marque de sommeil et de bien-être de l'entreprise, lancée pour la première fois en tant qu'initiative stratégique clé du président Bang en décembre 2022, a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 719,9 milliards KRW, s'imposant ainsi fermement comme un nouveau modèle de recettes essentiel pour Coway. Le succès commercial de la marque en 2025 a notamment été porté par les ventes nationales de lits, dont le chiffre d'affaires a atteint 365,4 milliards KRW, soit une hausse de 15,4 % par rapport à l'année précédente.

Avec une augmentation de 22,3 % en glissement annuel, les filiales de Coway à l'étranger ont contribué à hauteur de 1 889,9 milliards KRW au chiffre d'affaires annuel en 2025. La filiale malaisienne de l'entreprise a conservé sa position de leader sur le marché avec un chiffre d'affaires de 1 409,5 milliards KRW (+21,7 % en glissement annuel), tandis que la filiale américaine a vu son chiffre d'affaires annuel augmenter de 10,5 % en glissement annuel, pour atteindre 236,7 milliards KRW. En outre, les filiales thaïlandaise et indonésienne de Coway ont également connu une croissance rapide, avec des augmentations impressionnantes de 38,8 % et 67,5 % en glissement annuel et des recettes annuelles totales de 174,4 milliards KRW et 50,6 milliards KRW, respectivement.

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers favorisant un environnement de vie sain et confortable grâce à des produits innovants tels que des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. BEREX, la marque de sommeil et de bien-être de l'entreprise, a vocation à améliorer la qualité de vie grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, l'entreprise Coway est devenue leader dans son secteur grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. Elle a prouvé son engagement en faveur de l'innovation avec des produits primés confirmant ses compétences en matière de santé à domicile, au service d'une part de marché inégalée, de la satisfaction de ses clients et de la notoriété de la marque.

Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Viêt Nam et en Europe, sur la base du succès commercial obtenu en Corée. En 2025, la société a lancé Coway Life Solution, une plateforme de soins aux personnes âgées haut de gamme proposant des solutions de soins personnalisées adaptées aux différentes étapes de la vie. Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

