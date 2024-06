Coways F&E-Zentrum als Exzellenzlabor für Trinkwasseranalyse anerkannt

- Das Coway Environmental Technology Research Institute (Forschungsinstitut für Umwelttechnologie) hat bei den Eignungstests der US ERA in allen Bewertungskategorien des Trinkwassers Spitzenwerte erzielt.

- Das in Seoul ansässige Forschungs- und Entwicklungszentrum hat die Eignungsprüfung in 17 aufeinanderfolgenden Jahren erfolgreich bestanden und damit einen Branchenrekord in Südkorea aufgestellt.

SEOUL, Südkorea, 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Coway, die „Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass sein in Seoul ansässiges Forschungs- und Entwicklungszentrum, das Environmental Technology Research Institute, für sein technisches Fachwissen mit der höchsten Bewertung in der Wasserversorgung für Trinkwassereignungstests ausgezeichnet worden ist.

Coway Environmental Technology Research Institute

Die Eignungsprüfung (PT) ist ein international anerkanntes Bewertungsprogramm, das die analytische Leistung eines Labors für eine Reihe von Analyten in umweltrelevanten Konzentrationen in unbekannten Proben bewertet. Coway hat am PT-Programm „Wasserversorgung für Trinkwasser" von ERA teilgenommen, dem globalen Anbieter von Produkten für Eignungsprüfungen (PT) und zertifizierten Referenzmaterialien (ZRM) für Tausende von Laboratorien auf der ganzen Welt und in zahlreichen Branchen.

Während der Teilnahme an der Prüfung erfüllte das Coway Environmental Technology Research Institute alle Bewertungskriterien in allen Kategorien, um zum zertifizierten Exzellenzlabor ernannt zu werden.

Coway erhielt in allen 18 Leistungsbewertungskategorien die Bestnote „zufriedenstellend". Siebzehn davon betrafen das Trinkwasser, darunter Tests auf Schwermetalle, organische Stoffe und Ionenmaterialien. Die zusätzliche Kategorie betraf die Emissionen von Matratzenmaterial.

Mit dieser Bewertung wurde das Coway Environmental Technology Research Institute zum 17. Mal in Folge international für die Erfüllung der Anforderungen bei den Leistungstests für seine Wasserqualitätsanalyse anerkannt und stellt damit einen Branchenrekord auf.

Seitdem das Coway Environmental Technology Research Institute 2008 die erste vom südkoreanischen Umweltministerium akkreditierte Prüfstelle für Trinkwasserqualität in der Branche wurde, werden seine Test- und Analysefähigkeiten jährlich von externen Zertifizierungsstellen überprüft. Das Labor ist als ausgewiesenes Prüflabor von TÜV SÜD, als TSP (Technical Service Provider) von WQA (Water Quality Association) und als internationales Prüflabor mit Akkreditierung von KOLAS (Korea Laboratory Accreditation Scheme) zugelassen. Dank seiner erstklassigen Fähigkeiten zur Analyse der Wasserqualität kann das Unternehmen jährlich etwa 20.000 Prüfberichte erstellen.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

