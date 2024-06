Le centre de R&D de Coway reconnu « laboratoire d'excellence pour l'analyse de l'eau potable »

- L'institut de recherche sur les technologies environnementales de Coway a obtenu les meilleures notes aux tests de compétence de l'US ERA pour toutes les catégories d'évaluation de l'eau potable

- Le centre de R&D de Séoul a réussi les tests de compétence pendant 17 années consécutives, établissant ainsi un record du secteur en Corée du Sud

SÉOUL, Corée du Sud, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Coway, la « Best Life Solution Company », a annoncé aujourd'hui que son centre de R&D de Séoul, l'institut de recherche sur les technologies environnementales, a été reconnu pour son expertise technique et a obtenu la note la plus élevée aux tests de compétence en matière d'approvisionnement en eau potable.

Les essais d'aptitude (EA) sont un programme d'évaluation internationalement reconnu qui évalue les performances analytiques d'un laboratoire pour une gamme d'analytes à des concentrations significatives pour l'environnement dans des échantillons inconnus. Coway a participé au programme d'essais d'aptitude pour l'eau potable proposé par ERA, fournisseur mondial de produits d'essais d'aptitude (EA) et de matériaux de référence certifiés (MRC) à des milliers de laboratoires dans le monde entier et dans de nombreux secteurs d'activité.

Lors de sa participation aux tests, l'institut de recherche sur les technologies environnementales de Coway a satisfait à tous les critères d'évaluation, dans toutes les catégories, ce qui lui a valu d'être désigné « laboratoire d'excellence certifié ».

Coway a reçu la note la plus élevée, « Satisfaisant », dans les 18 catégories d'évaluation des performances. Dix-sept d'entre elles concernaient l'eau potable et comprenaient des analyses de dépistage des métaux lourds, des substances organiques et des matériaux ioniques. La catégorie supplémentaire concernait les émissions des matelas.

Cette évaluation marque la 17e année consécutive de reconnaissance internationale de l'institut de recherche sur les technologies environnementales de Coway, qui a satisfait aux exigences des tests de performance portant sur ses capacités d'analyse de la qualité de l'eau, établissant ainsi un record dans l'industrie.

Depuis que l'institut de recherche sur les technologies environnementales de Coway est devenu la première agence d'inspection de la qualité de l'eau potable accréditée par le ministère sud-coréen de l'Environnement en 2008, ses capacités de test et d'analyse ont été vérifiées chaque année par des organismes de certification externes. Le laboratoire a été approuvé en tant que laboratoire d'essai désigné TÜV SÜD, TSP (Technical Service Provider) par WQA (Water Quality Association), et laboratoire d'essai international avec l'accréditation de KOLAS (Korea Laboratory Accreditation Scheme). Ses capacités d'analyse de la qualité de l'eau de niveau international lui permettent de publier environ 20 000 rapports d'essai par an.

