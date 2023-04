Das Guangming Science City Forum findet vom 27.-28. April 2023 im Bezirk Guangming statt

SHENZHEN, China, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- Das Guangming Science City Forum 2023, das von der Volksregierung der Stadt Shenzhen ausgerichtet und von der Kommission für Entwicklung und Reform der Stadt Shenzhen, der Kommission für Wissenschaft, Technologie und Innovation der Stadt Shenzhen und der Volksregierung des Bezirks Guangming organisiert wird, findet am 27. und 28. April im Bezirk Guangming statt.

Das Forum steht unter dem ständigen Motto "Guangming: Building Dreams for the Future" (Träume für die Zukunft), und die Schlüsselwörter für die diesjährige Sitzung lauten "Creating Ideas" (Ideen schaffen), "Setting Sail" (Segel setzen) und "Pursuing Dreams" (Träume verfolgen). Mit einer globalen Vision hat sie zahlreiche hochrangige Experten eingeladen, darunter renommierte in- und ausländische Wissenschaftler, Vertreter weltbekannter internationaler Wissenschaftsstädte und -institutionen, Wissenschaftler von Universitäten in Hongkong und Macao sowie hochrangige Fachleute aus verschiedenen Bereichen der Technologie, Bildung und Industrie. Auf dem Forum, das Spitzenkräfte aus dem In- und Ausland zusammenbringt, werden die wichtigsten wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungstrends erörtert, und es wird gemeinsam die Verantwortung für die Innovationsführerschaft übernommen.

Als wichtiger Teil des Pioniergebiets für das National Comprehensive Science Center in der Greater Bay Area hat sich Guangming Science City zu der Region entwickelt, in der sich die wichtigsten wissenschaftlichen und technologischen Innovationsträger am stärksten konzentrieren, die Innovationsdynamik am schnellsten zunimmt und der Umfang der Investitionen in umfassende Innovation am größten ist. Die kollektiven Bemühungen um den Aufbau sind immer stärker geworden.

Offene Kommunikation ist das Tor zur Entdeckung der Spitzenposition der Wissenschaft. Da sich die Guangming Science City immer schneller zu einem wissenschaftlichen Zentrum von Weltrang entwickelt, besteht die dringende Notwendigkeit, eine umfassende und international renommierte Plattform für hochwertigen Austausch zu etablieren und den Umfang der nationalen und internationalen technologischen Zusammenarbeit zu erweitern. Als Reaktion auf diesen Bedarf hat Shenzhen beschlossen, das jährliche Guangming Science City Forum zu veranstalten und damit eine Elite-Arena für den Ideenaustausch zu schaffen, die die besten intellektuellen Ressourcen aus dem In- und Ausland anziehen wird. Auf dieser Plattform werden renommierte Fachleute aus den Bereichen Wissenschaft, Bildung und Industrie gemeinsam tiefgreifende Diskussionen führen, innovatives Denken kultivieren und bei der Verbesserung der ursprünglichen Innovationsfähigkeiten der Greater Bay Area zusammenarbeiten.

Das Forum wird im Format „1+9+3" stattfinden, d.h. ein Hauptforum, neun parallele Foren und drei Begleitveranstaltungen.

Das Hauptforum wird eine Reihe von Keynote-Reden umfassen, die von Akademikern und Experten gehalten werden, die an der Spitze der technologischen Innovation stehen. Darüber hinaus wird es mehrere wichtige Veranstaltungen geben, darunter die Eröffnungszeremonie für bedeutende wissenschaftliche und technologische Infrastrukturen, die Vorstellung wichtiger Stiftungen und die gemeinsame Einladungszeremonie für bedeutende wissenschaftliche und technologische Infrastrukturen.

Die neun Parallelforen werden unter anderem Folgendes umfassen: das Scientific Apparatus Planning, Construction and Operation Innovation Forum, das Shenzhen-Hong Kong-Macao Collaborative InnovationForum, das New Generation Artificial Intelligence Innovation and Application Seminar, die Fourth Engineering Biology Innovation Conference, das Materials Science Forum und weitere.

Drei begleitende Aktivitäten, darunter ein Naturmusikkonzert, ein Ruderwettkampf und eine Freizeitradtour, werden organisiert, um eine entspannte und freundliche Atmosphäre für die Teilnehmer zu schaffen, in der sie Kontakte knüpfen können.

Zu diesem Forum werden renommierte Wissenschaftler aus dem In- und Ausland, Vertreter von verwandten Einrichtungen renommierter Wissenschaftsstädte sowie namhafte Unternehmer und Vertreter von Investmentgesellschaften eingeladen. Renommierte Akademiker werden Keynote-Vorträge zum Thema des Forums halten, und Experten und Unternehmer werden ihre Erkenntnisse in Berichten, Dialogen und auf andere Art und Weise mitteilen.

Es ist das erste Mal, dass Shenzhen das Guangming Science City Forum ausrichtet. In Zukunft wird Shenzhen diese Veranstaltung zu einem jährlichen wissenschaftlichen Ereignis mit zentralen Werten und weltweitem Einfluss machen.

Der Hauptveranstaltungsort dieses Forums, die Guangming Science City, befindet sich im östlichen Teil des Bezirks Guangming. Im Juli 2020 genehmigten die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission und das Ministerium für Wissenschaft und Technologie offiziell das Gebiet Guangming Science City-Songshan Lake Science City als Startgebiet für den Bau eines umfassenden nationalen Wissenschaftszentrums in der Greater Bay Area.

In den vergangenen fünf Jahren hat Shenzhen seine Ressourcen gebündelt, um das Ziel des Aufbaus einer Wissenschaftsstadt von Weltrang zu erreichen, und die Entwicklung von Guangming Science City hat sich in einem noch nie dagewesenen Tempo beschleunigt. Mit der Ansiedlung von 24 großen wissenschaftlichen und technologischen Innovationsplattformen, der offiziellen Inbetriebnahme von zwei Universitätscampus oder Übergangscampus und der Beschleunigung von neun großen wissenschaftlichen und technologischen Infrastrukturprojekten, zwei Provinz-Schlüssellaboren und 11 wissenschaftlichen Forschungsplattformen ist die Guangming Science City für ein schnelles Wachstum bereit.

Mit Blick auf die Zukunft wird Shenzhen die Entwicklung zu einer Wissenschaftsstadt von Weltrang weiter vorantreiben, indem es seine wissenschaftlichen Aktivitäten ausbaut, ein günstiges Umfeld für Innovationen schafft und der hochwertigen Entwicklung der Stadt neue Impulse verleiht.

