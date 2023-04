O Guangming Science City Forum 2023 será realizado de 27 a 28 de Abril no distrito de Guangming

SHENZHEN, China, 26 de Abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Guangming Science City Forum 2023, hospedado pelo Governo Popular Municipal de Shenzhen e organizado pela Comissão Municipal de Desenvolvimento e Reforma de Shenzhen, Comissão Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Shenzhen, e Governo Popular do Distrito de Guangming, será realizado nos dias 27 e 28 de Abril no Distrito de Guangming.

O fórum tem como tema permanente "Guangming: Construindo Sonhos para o Futuro", e as palavras-chave para a sessão deste ano são "Criando Ideias", "Navegando" e "Buscando Sonhos". Com uma visão global, o fórum convidou amplamente especialistas de alto nível, incluindo cientistas renomados nacionais e estrangeiros, representantes de cidades e instituições científicas internacionalmente conhecidas, acadêmicos de universidades de Hong Kong, Macau e profissionais de alto nível de diversos campos de tecnologia, educação e indústria. Reunindo o que há de melhor em intelectuais do país e do exterior, o fórum discutirá as tendências de desenvolvimento científico e tecnológico de ponta e assumirá em conjunto a responsabilidade de liderar a inovação.

Como uma parte importante da área pioneira do National Comprehensive Science Center na área da Grande Baía, Guangming Science City tornou-se a região com a concentração mais intensa de principais portadores de inovação científica e tecnológica, o maior acúmulo de ímpeto inovador e o maior investimento em inovação abrangente. Os esforços coletivos para a construção tornaram-se cada vez mais robustos.

A comunicação aberta é a porta de entrada para descobrir a vanguarda da ciência. À medida que a Guangming Science City acelera sua jornada para se tornar um centro científico de classe mundial, há uma necessidade premente de estabelecer uma plataforma abrangente e internacionalmente renomada para intercâmbios de ponta, expandindo o escopo da cooperação tecnológica nacional e internacional. Em resposta a essa necessidade, Shenzhen decidiu realizar o anual Guangming Science City Forum, criando uma arena de elite para a troca de ideias que atrairá os melhores recursos intelectuais do cenário doméstico e internacional. Nesta plataforma, profissionais renomados dos campos da ciência, educação e indústria se engajarão em discussões profundas, cultivarão o pensamento inovador e colaborarão na elevação das capacidades de inovação original da Grande Área da Baía.

O fórum adotará o formato "1+9+3", ou seja, um fórum principal, nove fóruns paralelos e três eventos de apoio.

O fórum principal contará com uma série de palestras proferidas por acadêmicos e especialistas na vanguarda da inovação tecnológica. Além disso, haverá vários eventos significativos, incluindo a cerimônia de inauguração de importantes infraestruturas científicas e tecnológicas, a revelação de fundações importantes e a cerimônia de convite para compartilhamento de infraestrutura científica e tecnológica significativa.

Os nove fóruns paralelos incluirão o seguinte: Fórum de Inovação em Planejamento, Construção e Operação de Aparelhos Científicos, Fórum de Inovação Colaborativa Shenzhen-Hong Kong-Macao, Seminário de Inovação e Aplicação de Inteligência Artificial da Nova Geração, Quarta Conferência de Inovação em Biologia e Engenharia e Fórum de Ciência dos Materiais, entre outros.

Três atividades de apoio, incluindo um concerto de música natural, um desafio de remo e um passeio ciclístico de lazer, serão organizados para fornecer um ambiente descontraído e amigável para os participantes socializarem.

Este fórum convidará cientistas renomados da comunidade nacional e internacional, representantes de instituições relacionadas de cidades científicas renomadas, bem como notáveis empresários e representantes de organizações de investimento. Acadêmicos ilustres farão palestras sobre o tema do fórum, e especialistas e empresários compartilharão suas percepções por meio de relatórios, diálogos e outros meios.

Esta é a primeira vez que Shenzhen sedia o Guangming Science City Forum. No futuro, Shenzhen o tornará um evento científico anual com valores fundamentais e influência global.

O local principal deste fórum, a Guangming Science City, está localizada na parte leste do distrito de Guangming. Em Julho de 2020, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o Ministério da Ciência e Tecnologia aprovaram oficialmente a área de Guangming Science City-Songshan Lake Science City como área inicial para a construção de um centro nacional de ciências abrangente na área da Grande Baía.

Nos últimos cinco anos, Shenzhen mobilizou seus recursos para alcançar o objetivo de construir uma cidade científica de classe mundial, e o desenvolvimento da Guangming Science City acelerou a um ritmo sem precedentes. Com 24 importantes e estabelecidas plataformas de inovação científica e tecnológica, dois campi universitários ou campi de transição oficialmente em uso, e nove grandes projetos de infraestrutura científica e tecnológica, dois laboratórios-chave provinciais e 11 plataformas de pesquisa científica sendo acelerados, a Guangming Science City está pronta para um crescimento rápido.

Olhando para o futuro, Shenzhen continuará a promover o desenvolvimento de uma cidade científica de classe mundial elevando suas atividades científicas, criando um ambiente favorável para a inovação e injetando novo ímpeto no desenvolvimento de alta qualidade da cidade.

FONTE Shenzhen Municipal People's Government

