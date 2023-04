El Guangming Science City Forum 2023 se llevará a cabo el 27 y 28 de abril en el distrito de Guangming

SHENZHEN, China, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- El Guangming Science City Forum 2023, organizado por el Shenzhen Municipal People's Government, la Shenzhen Municipal Development and Reform Commission, la Shenzhen Municipal Science, Technology and Innovation Commission y el Guangming District People's Government, se llevará a cabo el 27 y 28 de abril en el distrito de Guangming.

El foro tiene como asunto permanente "Guangming: Building Dreams for the Future" (Guangming: Construyendo sueños para el futuro), y las palabras clave para la sesión de este año son "Creating Ideas" (generar ideas), "Setting Sail" (embarcarse en nuevas aventuras) y "Pursuing Dreams" (perseguir sueños). Con amplitud de miras, se invitó ampliamente a expertos de alto nivel, incluidos científicos nacionales y extranjeros, representantes de ciudades e instituciones científicas reconocidas mundialmente, académicos de universidades de Hong Kong y Macao, así como profesionales de alta categoría en distintos ámbitos de la tecnología, la educación y la industria. Al congregar los mejores recursos intelectuales, tanto nacionales como internacionales, este foro abordará las corrientes de avanzada en materia de desarrollo científico y tecnológico, y asumirá conjuntamente la responsabilidad de liderar la innovación.

Como parte importante del área pionera del National Comprehensive Science Center en el Área de la Gran Bahía, Guangming Science City se ha convertido en la zona con la distribución más concentrada de protagonistas de la innovación científica y tecnológica, la más rápida aglomeración de impulso innovador y la mayor inversión en innovación integral. Los esfuerzos combinados en pro de la construcción se han vuelto cada vez más sólidos.

La comunicación abierta constituye la puerta de acceso para explorar las fronteras del conocimiento científico. A medida que Guangming Science City avanza con rapidez hacia su objetivo de convertirse en un centro científico de clase mundial, urge establecer una plataforma integral y reconocida a nivel mundial para el intercambio de ideas de vanguardia, que amplíe el alcance de la cooperación tecnológica tanto a nivel nacional como internacional. En respuesta a esta necesidad, Shenzhen convocó el Guangming Science City Forum anual con el objetivo de crear un espacio de élite para el intercambio de ideas, que atraiga a destacadas mentes locales y extranjeras por igual. En esta plataforma, distinguidos profesionales de los ámbitos de la ciencia, la educación y la industria participarán conjuntamente en profundos debates, cultivarán el pensamiento innovador y colaborarán para incrementar las capacidades originales de innovación de la Gran Bahía.

El foro adoptará un formato "1+ 9+3", es decir, un foro principal, nueve foros paralelos y tres eventos de apoyo.

El foro principal contará con una serie de discursos de apertura pronunciados por académicos y expertos en la vanguardia de la innovación tecnológica. Además, habrá varios eventos importantes, como la ceremonia de inauguración de infraestructuras científicas y tecnológicas importantes, la presentación de fundaciones importantes y la ceremonia de invitación para compartir importantes infraestructuras científicas y tecnológicas.

Los nueve foros paralelos incluirán: el Scientific Apparatus Planning, Construction and Operation Innovation Forum, el Shenzhen-Hong Kong-Macao Collaborative Innovation Forum, el New Generation Artificial Intelligence and Aplication Seminar, la Fourth Engineering Biology Innovation Conference y el Materials Science Forum, entre otros.

Se organizarán tres actividades de apoyo, que incluyen un concierto de música natural, un desafío de remo y un recorrido en bicicleta de ocio, para ofrecer un ambiente relajado y amistoso para que los asistentes socialicen.

Este foro invitará a científicos de renombre tanto de la comunidad nacional como internacional, representantes de instituciones relacionadas con ciudades científicas reconocidas, así como a destacados empresarios y representantes de organizaciones de inversión. Distinguidos académicos pronunciarán discursos de apertura sobre el asunto del foro, y expertos y empresarios compartirán sus perspectivas a través de informes, diálogos y otros medios.

Esta es la primera vez que Shenzhen organiza el Guangming Science City Forum. En el futuro, Shenzhen lo convertirá en un evento científico anual con valores fundamentales e influencia global.

El lugar principal de este foro, Guangming Science City, se encuentra en la parte oriental del distrito de Guangming. En julio de 2020, la National Development and Reform Commission y el Ministry of Science and Technology (Ministerio de Ciencia y Tecnología) aprobaron oficialmente el área de Guangming Science City y Songshan Lake Science City como área de inicio para la construcción de un centro nacional de ciencia integral en el Área de la Gran Bahía.

Durante los últimos cinco años, Shenzhen ha reunido sus recursos para lograr el objetivo de construir una ciudad científica de clase mundial, y el desarrollo de Guangming Science City ha acelerado a un ritmo sin precedentes. Con 24 importantes plataformas de innovación científica y tecnológica establecidas, dos campus universitarios o de transición oficialmente en uso y nueve grandes proyectos de infraestructura científica y tecnológica, dos laboratorios provinciales clave y 11 plataformas de investigación científica acelerados, Guangming Science City está lista para un rápido crecimiento.

De cara al futuro, Shenzhen seguirá promoviendo el desarrollo de una ciudad científica de clase mundial al elevar sus actividades científicas, crear un ambiente favorable para la innovación y generar un nuevo impulso en el desarrollo de alta calidad de la ciudad.

FUENTE Shenzhen Municipal People's Government

