DeFi Technologies stellt monatliches Unternehmens-Update bereit: Die Tochtergesellschaft Valour meldet ein verwaltetes Vermögen von C$ 698 Millionen (US$ 512 Millionen), ein Anstieg von 37 % in diesem Geschäftsjahr, der unter anderem durch anhaltende monatliche Nettozuflüsse von C$ 6,5 Millionen (US$ 4,8 Millionen) begünstigt wird

TORONTO, 10. Juli 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi") leistet, freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, „ETPs"), zum 30. Juni 2024 698 Millionen C$ (512 Millionen US-Dollar) ausweist. Diese Zahl stellt einen deutlichen Anstieg von 37 % im Vergleich zum Vorjahr dar.

Trotz eines Rückgangs der verwalteten Vermögen im Vergleich zum Mai, der auf einen Preisverfall bei digitalen Vermögenswerten zurückzuführen ist, sorgen die strategischen Initiativen von Valour weiterhin für ein deutliches Wachstum. Insbesondere verzeichnet das Unternehmen weiterhin monatliche Nettomittelzuflüsse in seine ETPs, die durch einen starken Nettomittelzufluss von 6,5 Mio. C$ (4,8 Mio. US$) im Monat Juni begünstigt wurden.

Eines der neuesten ETPs von Valour, Valour Bitcoin Staking (BTC), führte alle ETPs bei den Zuflüssen mit einem Nettozufluss von 2,3 Millionen C$ (1,7 Millionen US$) an. Dieses ETP, das weltweit erste und einzige Bitcoin-ETP, das Rendite für Anleger generiert, zeigt den innovativen Ansatz von Valour, indem es ein Engagement in Bitcoin bietet und gleichzeitig eine Rendite von 5,65 % erzielt – und das alles ohne die Notwendigkeit, Bitcoin zu verkaufen oder damit zu handeln. Dieses neuartige Angebot hat bei den Anlegern eine große Nachfrage ausgelöst.

Das Unternehmen verfügt über eine starke Finanzlage mit einem aktuellen Barguthaben von ca. 67,1 Mio. C$ (49,3 Mio. US$) und kurzfristigen Darlehensverbindlichkeiten von ca. 17,7 Mio. C$ (13 Mio. US$). Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen seiner Treasury-Strategie 110 Bitcoin erworben und hält sie.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Ankündigungen des Unternehmens vom Juni 2024.

Premiere des weltweit ersten CORE-ETP und Erweiterung des weltweit ersten Hedera-ETP: Valour hat das weltweit erste CORE-ETP eingeführt und das weltweit erste Hedera-ETP (HBAR) auf den Spotlight Stock Market ausgeweitet, was die ersten ETP-Angebote an dieser Börse darstellt. Der Valour CORE ETP bietet Exponierung für das native Core-Blockchain-Token mit seinem einzigartigen Satoshi Plus-Konsensmechanismus, während das Valour Hedera ETP Zugang zur energieeffizienten Kryptowährung HBAR von Hedera bietet. Diese Produkte erweitern das Portfolio von Valour und bedeuten eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit der Core Foundation nach der erfolgreichen Einführung des Valour Bitcoin Staking ETP. Dies unterstreicht das Engagement von Valour, hochmoderne Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte anzubieten.

Reflexivity Research-Partnerschaft mit CoinMarketCap: Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Reflexivity Research, hat sich mit CoinMarketCap, der weltweit zuverlässigsten Quelle für Krypto-Daten und -Einblicke, zusammengeschlossen, um den Nutzern eine tiefgreifende Grundlagenforschung zu verschiedenen Krypto-Assets anzubieten. CoinMarketCap-Nutzer erhalten Zugang zu den qualitativ hochwertigen und umsetzbaren Analysen von Reflexivity Research, einschließlich fundamentaler Analysen, aktueller Marktstrukturen und technischer Aufschlüsselungen. Darüber hinaus wird Reflexivity Research vierteljährlich Live-Diskussionen mit führenden Kryptoprotokoll-Stiftungen auf der CMC Community Live-Plattform veranstalten, um die Bildung und das Engagement der Nutzer zu fördern.

Valour Hedera (HBAR) ETP-Launch-Feier: Die Feier im Hauptsaal der Börse Frankfurt, an der auch Valour und The Hashgraph Association teilnahmen, zog die Aufmerksamkeit wichtiger Branchenführer und Investoren auf sich. Diese Veranstaltung war die Premiere des weltweit ersten Valour Hedera (HBAR)-ETP. Valour hat dieses Produkt in Zusammenarbeit mit The Hashgraph Association (THA) auf den Markt gebracht, einer in der Schweiz ansässigen Organisation, die sich auf die Nutzung der umweltfreundlichen Distributed-Ledger-Technologie von Hedera konzentriert. Hedera, das von einem Rat unabhängiger globaler Organisationen verwaltet wird, zeichnet sich durch seinen energieeffizienten Proof-of-Stake-Konsensmechanismus aus. Zum Hedera-Netzwerk gehören große Unternehmen wie Google, IBM, Boeing, Dell, Deutsche Telekom, Standard Bank und LG Electronics. HBAR, die native Währung von Hedera, wird für Netzwerknutzungsgebühren und Sicherheit verwendet und gehört mit einer Marktkapitalisierung von 3,1 Milliarden Dollar zu den dreißig wichtigsten Kryptowährungen der Welt.

Einführung eines renditeträchtigen Bitcoin (BTC) ETP an der Frankfurter Börse: Valour hat in Zusammenarbeit mit der Core Foundation das weltweit erste renditeträchtige Bitcoin (BTC) ETP an der Börse Frankfurt eingeführt. Dieses Produkt, das zuvor am Nordic Growth Market (NGM) mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % aufgelegt wurde, bietet deutschen Anlegern ein Engagement in Bitcoin mit einer Rendite von 5,65 %. Das Core-Blockchain-Netzwerk, das von Bitcoin angetrieben wird, bildet die Grundlage für Valour Bitcoin Staking (BTC) ETP und bietet Kompatibilität mit Ethereum Virtual Machine (EVM) sowie den innovativen Satoshi Plus-Konsensmechanismus zur Verbesserung der Sicherheit und Skalierbarkeit. Dieses Produkt rationalisiert Bitcoin-Investitionen, indem es Bitcoins an Core-Validatoren delegiert, wobei die Rendite täglich dem Nettoinventarwert (NAV) zugerechnet wird. Es gewährleistet die Verwahrungskontrolle und Sicherheit und bietet gleichzeitig eine beträchtliche Rendite, ohne dass die Anleger ihre Bitcoin-Bestände verkaufen oder damit handeln müssen.

Core Chain Validator-Knoteneinführung: DeFi Technologies hat im Rahmen seines Geschäftsbereichs DeFi Infrastructure einen unabhängigen Validierungsknoten auf der Core Chain eingerichtet. Diese Initiative ist Teil einer umfassenderen Zusammenarbeit mit der Core Foundation, die mit der Entwicklung innovativer Bitcoin-ETPs begann, darunter Valours Yield Bearing BTC ETP und ein neuartiges Core-ETP. Über seine Tochtergesellschaft Valour stakte DeFi Technologies 1.498 BTC und nahm damit am Non-Custodial-Bitcoin-Staking teil und verdiente an den Belohnungen des Core-Konsensmechanismus.

„Wir freuen uns über die anhaltenden Zuflüsse in unsere ETPs und die von unserer Tochtergesellschaft Valour gezeigten Innovationen", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. „Die beeindruckenden Markteinführungen unserer innovativen ETPs unterstreichen unser Engagement, Anlegern einzigartige und wertvolle Möglichkeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu bieten. Während wir unser Angebot weiter ausbauen und unsere strategischen Kooperationen vertiefen, sind wir weiterhin bestrebt, eine anhaltende Investorennachfrage für unsere ETPs zu entwickeln und umsatzsteigernde Möglichkeiten zu schaffen."

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei, und besuchen Sie für weitere Informationen https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoins zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Core (CORE), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Hedera (HBAR), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research ist eines der am schnellsten wachsenden Forschungsunternehmen in der disruptiven Welt der digitalen Vermögenswerte und Kryptowährungen. Reflexivity Research, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, wurde von Will Clemente und Anthony Pompliano mit dem Ziel gegründet, krypto-native Forschung in einem leicht verdaulichen Format anzubieten. Seit dem Start hat Reflexivity Research mit einigen der größten Krypto-Organisationen der Welt zusammengearbeitet und zählt zu seinen Lesern große Hedgefonds, die obersten Führungskräfte von Aktiengesellschaften und die angesehensten Family Offices. Sie können die Marktforschung des Unternehmens unter www.reflexivityresearch.com lesen.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Wachstum der AUM, die mit ETPs erzielten Renditen, der Einsatz von BTC auf der Core Chain, die Notierung künftiger ETPs, die Zusammenarbeit mit der Core Foundation, die Bitcoin-Treasury-Strategie des Unternehmens, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

