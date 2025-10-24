In der Pressemitteilung, Der Coupa-Netzwerk-Effekt: Einsparungen von über 14 Milliarden Dollar trotz Inflation und Handelsunsicherheit, veröffentlicht am 23. Oktober 2025 von Coupa Software über PR Newswire, wurde uns vom Unternehmen mitgeteilt, dass es geringfügige Änderungen am Text gibt. Es folgt die vollständige, korrigierte Pressemitteilung:

Der Coupa-Netzwerk-Effekt: Einsparungen von über 14 Milliarden Dollar trotz Inflation und Handelsunsicherheit

Das Netzwerkmanagement von Coupa für Transaktionen im Wert von über 472 Milliarden US-Dollar in EMEA ermöglicht Unternehmen wie AstraZeneca, Deliveroo, Revolut und anderen erhebliche Effizienzsteigerungen und Margengewinne

PARIS, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Coupa, die führende KI-Plattform für das Gesamtkostenmanagement, hat im vergangenen Jahr1 führenden Unternehmen in der EMEA-Region Einsparungen in Höhe von über 14 Milliarden US-Dollar ermöglicht und sie dabei durch eines der volatilsten wirtschaftlichen Umfelder seit Jahrzehnten begleitet. Inflation, Zölle, Störungen in der Lieferkette und neue ESG-Vorschriften beeinträchtigen die Margen und zwingen Führungskräfte dazu, neue Wege für Wachstum zu finden.

Im vergangenen Jahr hat Coupa über sein Netzwerk in der EMEA-Region Geschäftstransaktionen im Wert von über 472 Milliarden US-Dollar abgewickelt, was verdeutlicht, wie wichtig KI und maschinelles Lernen für den wirtschaftlichen Erfolg geworden sind. Mit 162 neuen und erweiterten Kundenbeziehungen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 unterstützt Coupa die innovativsten Unternehmen Europas dabei, ihr Wachstum zu beschleunigen und gleichzeitig Unsicherheiten zu bewältigen.

Was diese Ergebnisse zeigen, sind mehr als nur Zahlen: eine grundlegende Veränderung der Art und Weise, wie Wachstum erzielt wird.

In ganz Europa definieren die Verantwortlichen das Wachstum neu. Sie passen sich schnell an, investieren klug und achten auf jeden Euro. Um diesen Wandel zu unterstützen, vereint Coupa die Bereiche Finanzen, Beschaffung und Lieferkette auf einer einzigen KI-basierten Plattform. Daraus ergeben sich vier wichtige Wachstumschancen:

#1: Alltägliche Ausgaben in einen strategischen Vorteil verwandeln

Die führende Source-to-Pay-Plattform von Coupa verwandelt alltägliche Transaktionen in einen Wettbewerbsvorteil, indem sie Transparenz, Kontrolle und Compliance für alle Ausgabenkategorien gewährleistet.

Ein klares Beispiel für diese Wirkung ist der Erfolg von Deliveroo. Angesichts der raschen Expansion des Unternehmens in verschiedenen Märkten führten fragmentierte Beschaffungsprozesse zu Ausgabenverlusten und einer verlangsamten Entscheidungsfindung. Mit Coupa zentralisierte Deliveroo die Beschaffung auf einer einzigen Plattform, erlangte Echtzeit-Transparenz über alle Märkte hinweg und integrierte Compliance in seine Abläufe. Die Beschaffung wurde von einer Back-Office-Funktion zu einem Wachstumsmotor.

#2: Aufbau einer widerstandsfähigen Lieferkette von Grund auf

Die Design-to-Pay-Lösung von Coupa unterstützt Unternehmen wie Aldi Süd, Nestlé und Schneider Electric dabei, Effizienz mit Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen: durch die Modellierung von Lieferketten, das Benchmarking von Lieferanten und den Aufbau von Widerstandsfähigkeit.

#3: Vereinheitlichung von Finanz- und GTM-Abläufen für mehr Agilität

Coupa vereint Geschwindigkeit und Kontrolle für Finanzen und Beschaffung auf einer Plattform und sorgt für eine einheitliche Ausrichtung von Finanzverantwortlichen und Beschaffungsteams durch eine einzige zuverlässige Quelle für Ausgaben, was insbesondere für schnell wachsende Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist.

Als Revolut schnell in mehr als 22 Länder expandierte, sah sich das Fintech-Unternehmen mit langsamen, fragmentierten Beschaffungsworkflows und Compliance-Risiken konfrontiert. Mit Coupa verwaltet Revolut nun 80 % seiner weltweiten Ausgaben über die Plattform und unterstützt damit über 1.000 Nutzer weltweit. Das einheitliche System hat dem Unternehmen Transparenz und Kontrolle verschafft, um die Finanzaufsicht zu stärken, die weltweite Compliance sicherzustellen und eine skalierbare Grundlage für weiteres Wachstum zu schaffen.

„Diese Umstellung ermöglicht uns eine effiziente Skalierung unter Beibehaltung der Innovation und Agilität, die Revolut auszeichnen", erklärte Lauren Richards, Global Head of Procurement bei Revolut.

#4: KI: KI-gestützte Intelligenz in bessere Geschäftsergebnisse und Wachstum umwandeln

Die KI-nativen Funktionen von Coupa, die Bereiche wie Beschaffung, Vertragsintelligenz, Betrugserkennung und Lieferkettenmodellierung umfassen, ermöglichen es Unternehmen, von reaktiven Kontrollen zu proaktiven Entscheidungen überzugehen, die zu besseren Geschäftsergebnissen führen. Durch die Analyse von globalen Ausgabendaten im Wert von über 8 Billionen US-Dollar und Erkenntnissen von mehr als 10 Millionen Lieferanten unterstützt Coupa AI Führungskräfte dabei, Informationen in gewinnbringende Maßnahmen umzusetzen.

Uber nutzte Coupa AI, um Beschaffungsmöglichkeiten in seinen weltweiten Betrieben zu analysieren. Mit den KI-gestützten Benchmarks von Coupa konnte Uber Effizienzsteigerungen im Beschaffungswesen in Höhe von 24,6 Millionen US-Dollar identifizieren, wodurch das Unternehmen schneller Einsparungen erzielen und gleichzeitig sein rasantes internationales Wachstum fortsetzen konnte.

„Derzeit zählt jeder Euro und jedes Pfund", erklärte João Paulo da Silva, Regional President EMEA & APAC bei Coupa. „Erfolgreiche Organisationen sind diejenigen, die genau wissen, wohin ihre finanziellen Mittel fließen, und die in der Lage sind, intelligentere Entscheidungen schneller zu treffen. Es geht nicht darum, günstiger einzukaufen, sondern intelligent zu beschaffen und zu verwalten. Mit KI, Automatisierung und der kollektiven Intelligenz Tausender globaler Kunden unterstützt Coupa Unternehmen dabei, die Transparenz ihrer Ausgaben in messbare Einsparungen, Widerstandsfähigkeit und Wachstum umzuwandeln."

1 August 2024 bis September 2025

