Der europäische Anbieter von Cloud-Kommunikation Dstny erwirbt Qunifi, um eine Führungsposition bei Geschäftsintegrationen in Microsoft Teams zu übernehmen

„Wir suchen immer nach talentierten Unternehmen, die zu unserer Strategie und Unternehmenskultur passen und die wir dabei unterstützen können, schneller zu wachsen. Diese Übernahme von Qunifi ist ein perfektes Beispiel dafür", so Daan De Wever, CEO der Dstny Group. „Die Call2Teams-Plattform ist praktisch in der Cloud entstanden, genau wie wir, und es ist eine hochmoderne Technologie mit einer nativen Integration, was ein großartiges Benutzererlebnis ermöglicht", so De Wever."