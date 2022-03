Europese cloudcommunicatieleverancier Dstny neemt Qunifi over om een leidende positie in te nemen in bedrijfsintegraties van Microsoft Teams

"Wij zijn altijd op zoek naar getalenteerde bedrijven die bij onze strategie en bedrijfscultuur passen en die wij tegelijkertijd kunnen helpen sneller te groeien. De overname van Qunifi is daar een perfect voorbeeld van" , zegt Daan De Wever CEO van de Dstny Group . " Het Call2Teams platform is 'in de cloud geboren,' net als wij, en het is de allernieuwste technologie met een ingebouwde integratie, wat een ongelooflijke gebruikerservaring betekent, besluit De Wever."

Qunifi zal deel gaan uitmaken van de Dstny for Service Provider organisatie en het team en management zullen geïntegreerd worden binnen de Dstny Groep. Het toetreden tot de Dstny Group zal de zakelijke mogelijkheden vergroten, de ontwikkeling van nieuwe producten stimuleren, en de groei versnellen voor klanten van de service provider, partners en zowel het Dstny- als het Qunifi-team.

"Wij zijn trots en enthousiast om deel uit te maken van de Dstny groep", voegt Jeannie Arthur, CEO van Qunifi toe. "Wij zullen ons in een geweldige positie bevinden om de relaties met onze bestaande partners te blijven ondersteunen en te laten groeien, de productontwikkeling en innovatie te versnellen, en voorop te blijven lopen bij gedigitaliseerde bedrijfsintegraties." Dstny en Qunifi zullen hun roadmaps op elkaar afstemmen, zodat onze respectieve partners en dienstverleners toegang krijgen tot meer innovatieve producten. De ondersteuning van Cloud PBX-oplossingen van derden blijft in het middelpunt staan en is in lijn met de strategie van Dstny. "Onze partners zullen zoals voorheen beheerd blijven worden door het Qunifi team en als onderdeel van de Dstny Group zullen de extra groepsmiddelen ons in staat stellen ons te concentreren op groei"

In de bedrijfscommunicatie, net als in andere industrieën, verwachten individuen, teams en organisaties van elke grootte dat zij de producten kunnen kiezen die aan hun individuele behoeften voldoen en dat deze producten vervolgens naadloos samenwerken. "Binnen de Dstny Group is het onze ambitie om goed met anderen samen te spelen; om het onze dienstverleners gemakkelijk te maken om toegang te krijgen tot nieuwe innovaties die hun eindgebruikers waarde bieden. Naast de waarde die wij in Call2Teams zien, zien wij ook belangrijke synergieën tussen Qunifi's onlangs aangekondigde Carrier Automate propositie en onze bestaande Service provider business, waar Qunifi's automatisering van de Microsoft Integratie een aanvulling is op Dstny's FMC technologie voor mobiele operators", besluit Patrik Sorqvist, COO van de Dstny Group.

Voor verdere informatie

Over Dstny

Dstny is een toonaangevende Europese leverancier van cloud-gebaseerde bedrijfscommunicatie. Het bedrijf wil het dagelijks leven van meer dan 2,2 miljoen gebruikers vereenvoudigen: de interactieve tools in Business Communications worden als-een-service geleverd en brengen werknemers en klanten samen in alle communicatieformaten (spraak, video, chat, en andere).

De Dstny-hulpmiddelen zijn van nature mobile-first, ter plaatse aanpasbaar, gemakkelijk te gebruiken en te integreren, voor bedrijven, partners en dienstverleners. Door innovatieve technologie te combineren met nauwe relaties met partners en dienstverleners, en met sterke lokale teams, kan Dstny de best mogelijke gebruikerservaring leveren en de nieuwste toepassingen toegankelijk maken voor bedrijven in heel Europa.

Dstny heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en telt 750 werknemers in 7 Europese landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken, VK) en een jaaromzet van bijna 190 miljoen euro in 2021.

Meer info: www.dstny.com

Over Qunifi / Call2Teams

Qunifi een wereldwijde leider in spraakintegraties en bedenker van de Call2Teams en Carrier Automate proposities.

Call2Teams is een cloud-eigen, SaaS middleware product dat tussen elk telefoonsysteem, PBX of SIP Trunk provider, en Microsoft Teams zit. Call2Teams maakt Microsoft Teams naadloos spraakgestuurd met de rijke functionaliteit van de bestaande telefonie, zonder dat eindgebruikers nummers hoeven over te dragen, van exploitanten hoeven te veranderen of van hun bestaande telefoonsysteem afstand te moeten doen. www.call2teams.com

Carrier Automate helpt de Microsoft-kans voor exploitanten en aanbieders te ontsluiten. Via Carrier Automate biedt Qunifi set-up, integratie en doorlopende toegang tot het Carrier Automate SaaS platform waarmee telecombedrijven en exploitanten hun diensten kunnen aanbieden en leveren via de Microsoft Operator Connect service. www.carrierautomate.com

Qunifi is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, heeft partners in meer dan 30 landen en eindgebruikers in meer dan 100 landen.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1774180/Dstny_key_profiles.jpg

