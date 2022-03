Avec le rachat de Qunifi, le fournisseur européen de communications dans le cloud Dstny prend le leadership des intégrations commerciales pour Microsoft Teams

« Nous sommes constamment à la recherche de sociétés talentueuses qui soient en phase avec notre stratégie et notre culture d'entreprise, et dont nous puissions également accélérer le développement. Cette acquisition de Qunifi en est une parfaite illustration », a déclaré Daan De Wever, président-directeur général du groupe Dstny. « Tout comme nous, la plateforme Call2Teams est "née dans le cloud" et incarne une technologie de pointe, dotée d'une intégration native qui procure une expérience utilisateur formidable », a ajouté M. De Wever.

Qunifi fera partie de Dstny pour l'organisation de la prestation de services, tandis que ses équipes et sa direction seront intégrées au sein du groupe Dstny. En rejoignant le groupe Dstny, Qunifi développera ses opportunités commerciales et stimulera le développement de nouveaux produits, tout en accélérant la croissance pour les clients et partenaires des fournisseurs de services, ainsi que pour les équipes conjointes de Dstny et Qunifi.

« Nous sommes fiers et heureux de faire partie du groupe Dstny », a commenté Jeannie Arthur, Présidente-directrice générale de Qunifi. « Nous serons en position de force pour continuer à soutenir et renforcer nos relations avec nos partenaires existants, accélérer le développement et l'innovation de nos produits et demeurer à la pointe de l'intégration numérique des entreprises ». Dstny et Qunifi aligneront leurs feuilles de route afin que nos partenaires et fournisseurs de services respectifs aient accès à des produits plus innovants. La prise en charge des solutions Cloud PBX tierces reste au centre des préoccupations et s'aligne sur la stratégie de Dstny. « Nos partenaires continueront d'être encadrés par l'équipe de Qunifi comme auparavant. De plus, en tant que membres du groupe Dstny, les ressources supplémentaires du groupe nous permettront de miser sur la croissance ».

Dans le domaine des communications d'entreprise, tout comme pour d'autres secteurs, les individus, équipes et organisations de toutes tailles exigent de pouvoir sélectionner les produits qui répondent à leurs besoins individuels, puis de les faire fonctionner ensemble en toute transparence.« Notre ambition au sein du groupe Dstny est de bien travailler avec nos partenaires et de permettre à nos prestataires d'accéder plus facilement aux innovations génératrices de valeur pour leurs utilisateurs finaux. Outre la valeur apportée par Call2Teams, nous prévoyons des synergies significatives entre l'offre Carrier Automate récemment annoncée par Qunifi et notre activité de prestataire de services existante, dans laquelle l'automatisation de Microsoft Integration par Qunifi vient compléter la technologie FMC de Dstny pour les opérateurs mobiles », a conclu Patrik Sorqvist, directeur des opérations du groupe Dstny.

À propos de Dstny

Dstny est un fournisseur européen majeur de communications commerciales hébergées dans le cloud. La société ambitionne de simplifier la vie quotidienne de plus de 2,2 millions d'utilisateurs à ce jour, grâce à des outils interactifs de communications d'entreprise délivrés en tant que service, qui rassemblent les employés et clients dans tous les formats de communication (voix, vidéo, dialogue en ligne et autres).

Les outils de Dstny sont nativement mobiles, adaptables localement, et faciles à utiliser et à intégrer pour les entreprises, partenaires et fournisseurs de services. En associant une technologie innovante à des relations étroites avec ses partenaires et fournisseurs de services, ainsi que de solides équipes locales, Dstny est capable d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible et de rendre les dernières applications accessibles aux entreprises de toute l'Europe.

Entreprise sise à Bruxelles (Belgique), Dstny emploie un effectif de 750 personnes à travers 7 pays européens (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède). Son chiffre d'affaires annuel s'est élevé à près de 190 millions d'euros en 2021.

Renseignements complémentaires : www.dstny.com

À propos de Qunifi/Call2Teams

Qunifi est un leader mondial de l'intégration vocale et le créateur des solutions Call2Teams et Carrier Automate.

Call2Teams est un logiciel intermédiaire SaaS natif du cloud qui s'intercale entre n'importe quel système téléphonique, fournisseur de solutions PBX ou SIP Trunk et Microsoft Teams. Call2Teams permet à Microsoft Teams de bénéficier des riches fonctionnalités de la téléphonie existante sans que les utilisateurs finaux n'aient besoin de passer par des numéros de port, de changer d'opérateur ou d'abandonner leur système téléphonique existant. www.call2teams.com

Carrier Automate permet d'exploiter les opportunités des opérateurs et fournisseurs de réseaux offertes par Microsoft. Grâce à Carrier Automate, Qunifi fournit une configuration, une intégration et un accès continu à la plateforme SaaS de l'opérateur, en permettant aux opérateurs et fournisseurs de réseaux d'embarquer et délivrer leurs services via Microsoft Operator Connect. www.carrierautomate.com

Entreprise sise au Royaume-Uni, Qunifi compte des partenaires et utilisateurs finaux dans respectivement plus de 30 et 100 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1774180/Dstny_key_profiles.jpg

SOURCE Dstny