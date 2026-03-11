DFI stellt auf der Embedded World 2026 partnerintegrierte Edge-KI-Lösungen vor

Im Mittelpunkt steht ein Partnerökosystem, das Edge-KI vom Konzept bis zum Praxiseinsatz beschleunigt

TAIPEI, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- DFI, ein weltweiter Anbieter von Industriecomputern, eingebetteten Motherboards und Edge-Computing-Plattformen, stellt auf der Embedded World 2026 ein breites Portfolio partnerintegrierter Edge-KI-Lösungen vor. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Technologiepartnern zeigt DFI, wie sich Edge-KI in den Bereichen Robotik, luftgestützte Überwachung, industrielle Sicherheit, Cybersicherheit sowie Smart-Vision-Anwendungen vom Konzept zum Praxiseinsatz entwickelt.

In Zusammenarbeit mit Intel stellt DFI den SF101-PTH vor – ein kompaktes industrielles Hochleistungssystem für Edge-KI der nächsten Generation, das die Standards von Intel AI Edge Systems erfüllt und auf dem Intel Core Ultra Prozessor der Serie 3 basiert. Der SF101-PTH unterstützt Anwendungen der physischen KI, mit denen Roboter die physische Welt in Echtzeit wahrnehmen, Schlussfolgerungen ziehen und mit ihr interagieren können. Dank integrierter Intel Arc Grafik bietet die Lösung hohe KI-Leistung ohne separate GPU, senkt die Gesamtbetriebskosten und verbessert zugleich Energieeffizienz sowie Skalierbarkeit für Robotiklösungen am Edge.

Gemeinsam mit Qualcomm präsentiert DFI ein robustes lüfterloses Edge-KI-System für autonome mobile Robotik (AMRs) und die Industrieautomation, das auf dem EC900-QCS mit Qualcomm QCS6490 Prozessor basiert. Das lüfterlose System bietet bis zu 12 TOPS KI-Leistung für visuelle Wahrnehmung in Echtzeit und präzise Pfadplanung. Die Lösung ist für industrielle Edge-KI-Einsätze ausgelegt und unterstreicht DFIs Anspruch an hohe Qualität und langfristige Stabilität bei unternehmenskritischen Anwendungen.

Gemeinsam mit MemryX zeigt DFI Edge-KI-Lösungen, die Anforderungen an unternehmenskritische Überwachung und industrielle Sicherheit erfüllen. Eine Edge-KI-gestützte Drohne ermöglicht die Erkennung von Rauch und Feuer in Echtzeit und unterstützt so öffentliche Sicherheit und Notfalleinsätze, während ein robuster Box-PC mit schneller und präziser Videoanalyse die PSA-Erkennung unterstützt. Diese Vorführungen verdeutlichen eine zuverlässige Edge-KI-Inferenz für Frühwarnung und die Einhaltung von Sicherheitsvorgaben in rauen Umgebungen.

In Zusammenarbeit mit VicOne kombiniert ein robuster KI-Box-PC Edge-KI-Computing mit Cybersicherheit auf Automobilniveau für Anwendungen im Fahrzeug. Auf Basis des In-Vehicle-Systems VCX700-MTH bietet die Lösung zuverlässige KI-Leistung in anspruchsvollen Fahrzeug- und mobilen Umgebungen und ergänzt diese um fortschrittliche Bedrohungserkennung sowie Schutzmechanismen für Fahrzeugsysteme. Die Lösung schützt Daten, Kommunikation und KI-Workloads für intelligentes Transportwesen und Flottenmanagement.

Auf Basis von Open-Source-KI-Frameworks aus der Entwickler-Community unterstützt der lüfterlose Edge-KI-Box-PC X6-ORN-GMSL die Objekterkennung in Echtzeit. Er unterstützt die Anbindung von GMSL-Kameras für die Bildaufnahme mit hoher Geschwindigkeit über große Entfernungen in bildverarbeitungsbasierten KI-Anwendungen. Sein robustes, lüfterloses Design gewährleistet einen stabilen Betrieb in industriellen sowie Außenumgebungen und beschleunigt zugleich die KI-Entwicklung und das Prototyping.

Durch das Zusammenspiel von Computing-Plattformen, KI-Beschleunigungstechnologien sowie Partnerökosystemen zeigt DFI auf der Embedded World 2026, wie Edge-KI praxistauglich, skalierbar und für den realen Einsatz bereit wird. Von Robotik mit physischer KI und luftgestützter Überwachung bis hin zu industrieller Sicherheit sowie Cybersicherheit im Fahrzeug erweitert DFI kontinuierlich die Einsatzmöglichkeiten intelligenter Systeme am Edge.

Informationen zu DFI

DFI wurde 1981 gegründet und zählt heute weltweit zu den führenden Anbietern von Hochleistungsrechnertechnologien für verschiedenste Embedded-Anwendungen. Dank innovativer Designs und eines hochwertigen Qualitätsmanagementsystems ermöglichen die industrietauglichen Lösungen von DFI ihren Kunden, ihre Systeme zu optimieren und hohe Zuverlässigkeit, lange Lebenszyklen sowie 24/7-Dauerbetrieb in unterschiedlichsten Märkten sicherzustellen, darunter Industrieautomation, Medizintechnik, Gaming, Transportwesen, Energie, unternehmenskritische Anwendungen und Smart Retail.