DFI präsentiert auf der Embedded World 2026 Intel-basierte Edge-KI-Plattformen für robotergestützte Automatisierung und industrielle Anwendungen

TAIPEI, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- DFI, ein weltweiter Anbieter von Industriecomputern, eingebetteten Motherboards sowie Edge-Computing-Plattformen, gab bekannt, dass das Unternehmen auf der Embedded World 2026 anwendungsgetriebene Edge-KI-Plattformen – die in Zusammenarbeit mit Intel entwickelt wurden – präsentieren wird. Damit will DFI aufzeigen, wie sich Edge-KI in industriellen und infrastrukturellen Umgebungen von Pilotdemonstrationen hin zu skalierbaren Einsätzen in der Praxis entwickelt.

Da Edge-KI inzwischen über Proof-of-Concept-Anwendungen hinausgeht, legen Industriekunden zunehmend Wert auf Plattformen, die Leistung, Energieeffizienz und langfristige Betriebsfähigkeit in Einklang bringen. DFI erklärte, dass das Unternehmen diese Anforderungen mit einem mehrstufigen Edge-KI-Produktportfolio erfüllt, dessen Schwerpunkt auf gemeinsam mit Intel entwickelten Anwendungen für Roboterarme liegt und das für den Einsatz unter anspruchsvollen Industriebedingungen konzipiert ist.

Auf der Embedded World 2026 wird DFI eine neue Generation unternehmenskritischer Edge-KI-Plattformen für Verteidigungs- und Medizinanwendungen vorstellen. Für Verteidigungs- und unbemannte Systeme präsentiert DFI das COM-HPC Mini-Modul PTH9HM, eine SWaP-optimierte Recheneinheit im Kreditkartenformat, die 8K-Bildverarbeitung und Edge-KI-Inferenz in Echtzeit für autonome Navigation, Zielerkennung und Bedrohungsverfolgung ermöglicht. Angetrieben von Intel Core Ultra Prozessoren der Serie 3 mit integrierter Arc GPU unterstützt das PTH9HM den Betrieb in einem erweiterten Temperaturbereich von minus 40 bis 85 Grad Celsius, integriert 64 GB LPDDR5x-Onboard-Speicher und verfügt über PCIe Gen 5, zwei 2.5GbE-Anschlüsse sowie TPM 2.0-Sicherheitsfunktionen zum Schutz einsatzkritischer Daten.

Für medizinische Bildgebung und Diagnostik stellt DFI außerdem die Edge-KI-Mini-ITX-Motherboards PTH171/173 vor. Sie sind mit Intel Core Ultra Prozessoren der Serie 3 ausgestattet und liefern mit Intel Arc Grafik, PCIe Gen 5-Erweiterbarkeit, umfangreicher Multi-Display- und E/A-Konnektivität sowie Intel vPro-Verwaltungsfunktionen bis zu 180 TOPS Gesamtleistung.

Das industrielle Hochleistungskompaktsystem SF101-PTH basiert auf Intel Core Ultra Prozessoren der Serie 3. Die heterogene Architektur des Systems integriert Intel CPU, integrierte GPU und NPU, um Echtzeitsteuerung, Bildverarbeitung und KI-Inferenz innerhalb einer einzigen Edge-Plattform zu unterstützen.

Mit integrierter KI-Beschleunigung und Echtzeittechnologien wie Intel Time Coordinated Computing (TCC) und Time-Sensitive Networking (TSN) erreicht die Lösung Reaktionszeiten im Millisekundenbereich ohne separate GPUs, optimiert die Leistung pro Watt und senkt die Gesamtbetriebskosten (TCO). Damit bildet sie eine skalierbare Grundlage für physische KI und robotische Anwendungen.

Laut DFI stellt die robotergestützte Automatisierung Anforderungen an Edge-Plattformen, die über die reine KI-Inferenz hinausgehen. Neben der Unterstützung von KI-Workloads sind die Plattformen so konzipiert, dass sie Systemreaktionen in Echtzeit, deterministischen Betrieb, umfangreiche E/A-Integration sowie langfristige Zuverlässigkeit bieten, Eigenschaften, die für die Steuerung von Roboterarmen in Produktionsumgebungen erforderlich sind. Die gleiche Plattformarchitektur kann nach Angaben des Unternehmens in den Bereichen Bildverarbeitung, industrielle Steuerung und intelligente Infrastruktur eingesetzt werden, sodass Systemdesigns in verschiedenen Anwendungen wiederverwendet werden können.

Das Edge-KI-Portfolio von DFI ergänzt den Ansatz von Intel im Bereich Edge-KI. Mit Intel Edge AI Suites und Edge-KI-Software wie OpenVINO lässt sich die Lösungsentwicklung beschleunigen und optimieren. Systemintegratoren können Edge-KI-Workloads damit bereitstellen und verwalten und zugleich die Stabilität über den gesamten Lebenszyklus hinweg wahren.

„Der Einsatz von Edge-KI beginnt mit dem Verständnis der Branchenanforderungen und nicht mit der isolierten Auswahl von Rechenleistung", sagte Jarry Chang, Marketingleiter bei DFI. „In enger Zusammenarbeit mit Intel konzentrieren wir uns auf den Aufbau von Edge-KI-Plattformen, die reale betriebliche Anforderungen wie Latenz, Zuverlässigkeit und Stabilität über den gesamten Lebenszyklus hinweg in praxistaugliche Systemarchitekturen überführen, die sich in Robotik, Bildverarbeitungs-KI und intelligenter Infrastruktur konsistent einsetzen lassen."

DFI erklärte, dass die Zusammenarbeit mit Intel Intels Edge-KI-Technologien und die Unterstützung durch das Ökosystem mit DFIs anwendungsgetriebenem Produktdesign und industrieller Zuverlässigkeit verbindet. Dadurch können Kunden den Schritt von isolierten Demonstrationen hin zu reproduzierbaren, produktionsreifen Edge-KI-Einsätzen vollziehen.

Das Unternehmen teilte mit, dass es die Embedded World 2026 nutzen wird, um sein Edge-KI-Portfolio als skalierbare Grundlage für robotergestützte Automatisierung und industrielle Edge-KI zu positionieren statt als Sammlung einzelner Speziallösungen.

Informationen zu DFI

DFI wurde 1981 gegründet und zählt heute weltweit zu den führenden Anbietern von Hochleistungsrechnertechnologien für verschiedenste Embedded-Anwendungen. Mit innovativen Designs und einem hochwertigen Qualitätsmanagementsystem unterstützen die industrietauglichen Lösungen von DFI Kunden dabei, ihre Systeme zu optimieren und hohe Zuverlässigkeit, lange Lebenszyklen sowie 24/7-Dauerbetrieb in unterschiedlichsten Märkten sicherzustellen, darunter Industrieautomation, Medizintechnik, Gaming, Transportwesen, Energie, unternehmenskritische Anwendungen und Smart Retail.