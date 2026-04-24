Die Europe Energy Week steht im Mittelpunkt des Energietags der Hannover Messe, der die Energiesysteme mit den industriellen Ambitionen Europas in Einklang bringt

Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, die digitale Energienachfrage und die Transformation der europäischen Energiesysteme

Zu den Rednern gehörten Stéphane Michel, President Gas, Renewables & Power bei TotalEnergies, Stefan Mecha, CEO Volkswagen Nutzfahrzeuge, ND Maduemezia, President Europe & Africa bei SLB, Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie a.D., und Dr. Gregor Gysi, Mitglied des Deutschen Bundestages

Die erste Ausgabe der Europe Energy Week findet vom 5. bis 8. April 2027 statt, zeitgleich mit der Hannover Messe, der weltweit führenden Plattform für Innovationen in Industrie und Fertigung

Die Veranstaltung, eine strategische Partnerschaft zwischen dmg events und der Deutschen Messe AG, soll die globale Energieversorgung, das Kapital und die Technologie mit der industriellen Nachfrage in Europa verbinden

HANNOVER, Deutschland, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Da die anhaltende geopolitische Volatilität im Nahen Osten weiterhin die globalen Märkte und Handelsrouten stört, hängt die Zukunft der industriellen Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit Europas zunehmend von seiner Fähigkeit ab, integrierte Energiesysteme bereitzustellen, die mit der steigenden Nachfrage Schritt halten können.

Europe Energy Week Introduced at Hannover Messe 2026 Europe Energy Week Live Podcast Europe Energy Week Panel Discussion

Vor diesem Hintergrund brachte die Europe Energy Week auf der Hannover Messe führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Energie, Industrie und Technologie zusammen, um zu untersuchen, wie Europa die zuverlässigen, erschwinglichen und skalierbaren Energiesysteme sicherstellen kann, die erforderlich sind, um weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Europe Energy Week, die von dmg events und der Deutschen Messe AG entwickelt wurde, soll die globale Energieversorgung, das Kapital und die Technologie mit der industriellen Nachfrage in Europa verbinden und so eine Koordinierung auf Systemebene und eine Lieferung in großem Umfang ermöglichen.

Durch ein spezielles Programm - einschließlich einer Podiumsdiskussion und eines Live-Podcasts - schuf die Plattform Raum für Branchenführer, um die wachsende Kluft zwischen Energieangebot und -nachfrage in der Industrie anzusprechen.

Das Programm begann mit einer Sonderfolge von „The Germany Podcast", moderiert von Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg, ehemaliger Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, und Dr. Gregor Gysi, Mitglied des Deutschen Bundestages. Die beiden erfahrenen Politiker untersuchten die laufende Entwicklung der deutschen Energielandschaft, die von einem schnell wachsenden Stromverbrauch durch Industrie und KI geprägt ist.

Im Anschluss an den Podcast fand eine Podiumsdiskussion zum Thema „Energiebedarf für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit in einer nachfragestarken High-Tech-Zukunft" statt. Zu den Teilnehmern gehörten Stéphane Michel, President of Gas, Renewables & Power bei TotalEnergies, Stefan Mecha, CEO von Volkswagen Nutzfahrzeuge, und ND Maduemezia, President of Europe & Africa bei SLB.

In beiden Diskussionen kristallisierten sich zwei klare Botschaften heraus: Die Energiesysteme lassen sich nicht so schnell ausbauen, wie es für die Aufrechterhaltung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit Europas erforderlich ist, und es werden alle Energieformen benötigt, um den rasch steigenden Bedarf des Kontinents zu decken.

Angesichts der zunehmenden Industrietätigkeit und des Ausbaus von KI-Rechenzentren, die den Stromverbrauch in ganz Europa weiter in die Höhe treiben, wiesen die Redner auf den zunehmenden Druck auf die Infrastruktur, die Notwendigkeit eines schnelleren Aufbaus der Versorgung und die Bedeutung einer stärkeren Koordinierung zwischen den Energiesystemen hin, um langfristige Stabilität zu gewährleisten. Diese Herausforderung spiegelte sich in den Ansichten der Branchenführer wider.

Stéphane Michel, Leiter des Bereichs Gas, Erneuerbare Energien und Strom bei TotalEnergies, sagte: „Diese Realität ist nicht neu. Die Welt der Energie war schon immer von diesem Trilemma geprägt: Versorgungssicherheit, Erschwinglichkeit und Nachhaltigkeit. Wer Krisen überleben und überwinden will, braucht eine Versicherung, und im Energiebereich bedeutet dies Überkapazität. Europa muss Energie importieren. Das ist eine Tatsache. Aber dazu müssen wir Investitionen im Ausland unterstützen..."

Die Redner wiesen auch auf die entscheidende Rolle von Technologie und Investitionen bei der Überbrückung der Kluft zwischen Angebot und Nachfrage hin. Von der Optimierung der bestehenden Infrastruktur bis hin zur beschleunigten Einführung neuer Energiesysteme verlagert sich der Schwerpunkt von langfristigen Zielen auf die kurzfristige Umsetzung.

ND Maduemezia, Präsident von Europa und Afrika bei SLB, sagte: „Der Technologie kommt eine Schlüsselrolle zu, wenn es darum geht, diese Lücke zu schließen und das Angebot schneller auf den Markt zu bringen. Es gibt viele Optimierungsmöglichkeiten in den bestehenden Energiesystemen, auch bei den Netzen und der Speicherung, die die Versorgungsgeschwindigkeit und die Erschwinglichkeit drastisch verbessern könnten. Wir müssen anfangen, Europa als ein System mit mehreren Komponenten zu betrachten und verstehen, wie all diese Komponenten zusammenarbeiten können, um das größere System zu unterstützen."

Die Diskussionen unterstreichen einen breiteren Wandel: Die Bereitstellung von Energiesystemen, die die steigende Nachfrage befriedigen können, ist heute von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und die industrielle Zukunft Europas.

Die Europäische Energiewoche baut auf diesem Schwung auf. Die Veranstaltung, die vom 5. bis 8. April 2027 in Hannover stattfindet und mit der Hannover Messe verbunden ist, wird globale Energieproduzenten, Investoren, Technologieführer und industrielle Nutzer zusammenbringen, um Angebot, Infrastruktur und Kapital mit der tatsächlichen Nachfrage in Einklang zu bringen.

In seiner Rede zum Start der Veranstaltung im nächsten Jahr betonte Christopher Hudson, Präsident von dmg events, die Dringlichkeit der Systembereitstellung: „Man kann die Welt von morgen nicht mit den Energiesystemen von gestern betreiben. Da die Nachfrage steigt, besteht die Herausforderung nicht mehr nur im Angebot, sondern auch darin, wie schnell und effizient dieses Angebot bereitgestellt werden kann.

Dies ist nicht länger ein sektorales Problem - es ist eine systemweite Herausforderung. Die Umsetzung hängt davon ab, wie gut Energie, Infrastruktur und Nachfrage aufeinander abgestimmt sind. Die Europe Energy Week bringt diese Ausrichtung an einem Ort zusammen und verbindet die gesamte Wertschöpfungskette, um eine schnelle und umfassende Umsetzung zu beschleunigen."

Dr. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG, unterstrich den direkten Zusammenhang zwischen Energie und industrieller Leistungsfähigkeit: „Die Fertigung, insbesondere die intelligente Fertigung, ist das Herzstück der Hannover Messe. Sie ist die weltweit führende Plattform für die industrielle Produktion. Aber die Produktion läuft nicht allein über die Technologie.

Wenn man eine Fabrik betreiben will, wenn man die Produktion der Zukunft ermöglichen will, braucht man Zugang zu bezahlbarer und zuverlässiger Energie. Durch die Zusammenführung von Industrie, Energie und Politik wird die Europe Energy Week die richtigen Leute in die Lage versetzen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und letztlich sicherstellen, dass die Geschäftsmodelle wettbewerbsfähig bleiben."

Unter dem Thema „Sicherung der Energie. Powering Economies.", wird die Europe Energy Week als Plattform dienen, auf der der Dialog in die Tat umgesetzt wird - zur Beschleunigung von Investitionen, zur Ermöglichung von Projekten und zur Stärkung der Systeme, die Europas langfristige Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend komplexen globalen Landschaft untermauern.

Über dmg events

Seit 1989 schafft dmg events Verbindungen, die Wachstum ermöglichen, indem es globale Industrien, Regierungen und Innovatoren zusammenbringt, um die Zusammenarbeit zu fördern, kommerzielle Möglichkeiten zu erschließen und bedeutenden Fortschritt in den wichtigsten Märkten der Welt voranzutreiben. Durch wirkungsvolle Veranstaltungen und strategische Partnerschaften unterstützt dmg events Unternehmen und Gemeinden dabei, den Wandel zu bewältigen, Innovationen zu beschleunigen und nachhaltigen Erfolg zu erzielen.

Von 13 Niederlassungen weltweit aus organisiert dmg events jährlich mehr als 30 Veranstaltungen im Bereich Energie und Politik und fördert damit das Wachstum von Unternehmen in einer Reihe von Schlüsselmärkten und -sektoren. Auf vier Kontinenten bringen die führenden Veranstaltungen, darunter ADIPEC und Gastech, politische Entscheidungsträger, Branchenführer, Investoren und Innovatoren zusammen, um sich über die Prioritäten auszutauschen, die die Zukunft der Energiesysteme und der globalen Märkte bestimmen. dmg events setzt sich für eine nachhaltige und widerstandsfähige Zukunft ein, indem es die sektorübergreifende Zusammenarbeit fördert und einige der dringendsten Herausforderungen der Welt angeht.

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