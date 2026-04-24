La Semaine européenne de l'énergie est le point d'orgue de la « Journée de l'énergie » de la Foire de Hanovre, qui vise à aligner les systèmes énergétiques sur les ambitions industrielles de l'Europe.

Les discussions ont porté sur la compétitivité industrielle, la demande d'énergie numérique et la transformation des systèmes énergétiques européens.

Parmi les intervenants figuraient Stéphane Michel, président de la division Gaz, énergies renouvelables et électricité de TotalEnergies ; Stefan Mecha, PDG de Volkswagen Nutzfahrzeuge ; ND Maduemezia, président de la division Europe et Afrique de SLB ; Karl-Theodor zu Guttenberg, ancien ministre fédéral de l'économie et de la technologie ; et Gregor Gysi, membre du Bundestag allemand.

L'édition inaugurale de la Semaine européenne de l'énergie aura lieu du 5 au 8 avril 2027, en même temps que la Foire de Hanovre, la principale plateforme mondiale pour l'innovation industrielle et manufacturière.

Fruit d'un partenariat stratégique entre dmg events et Deutsche Messe AG, l'événement est conçu pour mettre en relation l'offre, le capital et la technologie énergétiques mondiaux avec la demande industrielle européenne.

HANNOVER, Allemagne, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la volatilité géopolitique actuelle au Moyen-Orient continue de perturber les marchés mondiaux et les routes commerciales, l'avenir de la compétitivité et de la résilience industrielles de l'Europe dépend de plus en plus de sa capacité à fournir des systèmes énergétiques intégrés capables de suivre le rythme de la demande croissante.

Europe Energy Week Introduced at Hannover Messe 2026 Europe Energy Week Live Podcast Europe Energy Week Panel Discussion

Dans ce contexte, la Semaine européenne de l'énergie a rassemblé des hauts responsables des secteurs de l'énergie, de l'industrie et de la technologie à la Foire de Hanovre pour examiner comment l'Europe peut mettre en place les systèmes énergétiques fiables, abordables et évolutifs dont elle a besoin pour rester compétitive à l'échelle mondiale.

Présentée avant son édition inaugurale en avril 2027, la Semaine européenne de l'énergie - développée par dmg events et Deutsche Messe AG - est conçue pour relier l'offre, le capital et la technologie énergétiques mondiaux à la demande industrielle de l'Europe, permettant ainsi une coordination au niveau du système et une livraison à l'échelle.

Grâce à un programme dédié - comprenant une table ronde et un podcast en direct - la plateforme a créé un espace pour que les leaders de l'industrie puissent aborder le fossé croissant entre l'offre d'énergie et la demande industrielle.

Le programme a débuté par un épisode spécial de « The Germany Podcast », animé par le Dr Karl-Theodor zu Guttenberg, ancien ministre fédéral de l'Économie et de la Technologie, et le Dr Gregor Gysi, député au Bundestag allemand. Les deux décideurs politiques expérimentés ont exploré l'évolution en cours du paysage énergétique allemand, défini par la croissance rapide de la consommation d'énergie de l'industrie et de l'IA.

Le podcast a été suivi d'un panel sur « Energy Needs for Industrial Competitiveness in a High-Demand, High-Tech Future » (Besoins énergétiques pour la compétitivité industrielle dans un avenir de forte demande et de haute technologie). Parmi les participants figuraient Stéphane Michel, président de Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies ; Stefan Mecha, PDG de Volkswagen Nutzfahrzeuge ; et ND Maduemezia, président d'Europe et d'Afrique chez SLB.

Deux messages clairs se dégagent des deux discussions : n'évoluent pas au rythme requis pour soutenir la compétitivité industrielle de l'Europe, et toutes les formes d'énergie seront nécessaires pour répondre à l'augmentation rapide de la demande sur le continent.

Alors que l'activité industrielle s'intensifie et que l'expansion des centres de données d'IA continue de stimuler la consommation d'énergie dans toute l'Europe, les intervenants ont souligné la pression croissante sur les infrastructures, la nécessité d'accélérer le déploiement de l'offre et l'importance d'une plus grande coordination entre les systèmes énergétiques pour assurer la stabilité à long terme. Ce défi s'est reflété dans les perspectives partagées par les leaders de l'industrie.

Stéphane Michel, directeur de la division Gaz, énergies renouvelables et électricité de TotalEnergies, , a déclaré : « Cette réalité n'est pas nouvelle. Le monde de l'énergie a toujours été défini par ce trilemme : la sécurité de l'approvisionnement, l'accessibilité financière et la durabilité. Pour survivre et surmonter les crises, il faut une assurance et, dans le domaine de l'énergie, cela signifie une surcapacité. L'Europe doit importer de l'énergie. C'est un fait. Mais pour ce faire, nous devons soutenir les investissements à l'étranger...»

Les intervenants ont également souligné le rôle essentiel de la technologie et de l'investissement pour combler le fossé entre l'offre et la demande. De l'optimisation des infrastructures existantes à l'accélération du déploiement de nouveaux systèmes énergétiques, l'accent passe de l'ambition à long terme à la réalisation à court terme.

ND Maduemezia, président de SLB pour l'Europe et l'Afrique, a déclaré : « La technologie a un rôle clé à jouer dans la réduction de cet écart et la mise sur le marché plus rapide de l'offre. Il existe de nombreuses possibilités d'optimisation dans les systèmes énergétiques existants, y compris dans les réseaux et le stockage, qui pourraient améliorer considérablement la rapidité de l'approvisionnement et l'accessibilité financière. Nous devons commencer à considérer l'Europe comme un système à composantes multiples et comprendre comment toutes ces composantes peuvent fonctionner ensemble pour soutenir le système dans son ensemble. »

Les discussions soulignent un changement plus large : La mise en place de systèmes énergétiques capables de répondre à une demande croissante est désormais essentielle pour la résilience économique et l'avenir industriel de l'Europe.

La semaine européenne de l'énergie s'inscrit dans cette dynamique. Organisé du 5 au 8 avril 2027 à Hanovre, en Allemagne, en même temps que la Hannover Messe, l'événement réunira des producteurs d'énergie, des investisseurs, des leaders technologiques et des utilisateurs industriels du monde entier afin d'aligner l'offre, l'infrastructure et le capital sur la demande réelle.

S'exprimant sur le lancement de l'événement l'année prochaine, Christopher Hudson, président de dmg events, a souligné l'urgence de la mise en place du système : « On ne peut pas faire fonctionner le monde de demain avec les systèmes énergétiques d'hier. Avec l'augmentation de la demande, le défi n'est plus seulement l'offre, mais aussi la rapidité et l'efficacité avec lesquelles cette offre peut être fournie.

Il ne s'agit plus d'une question sectorielle, mais d'un défi à l'échelle du système. Les résultats dépendent de l'adéquation entre l'énergie, l'infrastructure et la demande. La Semaine européenne de l'énergie réunit cet alignement en un seul lieu, connectant l'ensemble de la chaîne de valeur afin d'accélérer les livraisons à grande échelle. »

Jochen Köckler, président du conseil d'administration de Deutsche Messe AG, a renforcé le lien direct entre l'énergie et la performance industrielle : « La fabrication, et en particulier la fabrication intelligente, est au cœur de la Hannover Messe. Il s'agit de la première plateforme mondiale de production industrielle. Mais la production ne repose pas uniquement sur la technologie.

Si vous voulez faire fonctionner une usine, si vous voulez permettre la production future, vous devez avoir accès à une énergie abordable et fiable. En réunissant l'industrie, l'énergie et la politique, la Semaine européenne de l'énergie permettra aux bonnes personnes de prendre les bonnes décisions et, en fin de compte, de veiller à ce que les modèles commerciaux restent compétitifs ».

Sous le thème « Securing Energy. Powering Economies. », la Semaine européenne de l'énergie servira de plateforme où le dialogue se traduira par des résultats - accélérant les investissements, permettant la réalisation de projets et renforçant les systèmes qui sous-tendent la compétitivité à long terme de l'Europe dans un paysage mondial de plus en plus complexe.

À propos de dmg events

Depuis 1989, dmg events crée des liens qui favorisent la croissance en réunissant des industries, des gouvernements et des innovateurs du monde entier afin de stimuler la collaboration, de débloquer des opportunités commerciales et de réaliser des progrès significatifs sur les marchés les plus importants du monde. Grâce à des événements à fort impact et à des partenariats stratégiques, dmg events aide les entreprises et les communautés à s'adapter au changement, à accélérer l'innovation et à construire un succès durable.

Implanté dans 13 bureaux à travers le monde, dmg events organise chaque année plus de 30 événements dans le domaine de l'énergie et de la politique, favorisant ainsi la croissance des entreprises sur une série de marchés et de secteurs clés. Sur quatre continents, ses principaux événements, dont ADIPEC et Gastech, réunissent des décideurs politiques, des chefs d'entreprise, des investisseurs et des innovateurs pour discuter des priorités qui façonnent l'avenir des systèmes énergétiques et des marchés mondiaux. dmg events s'engage à favoriser un avenir durable et résilient en soutenant la collaboration intersectorielle et en relevant certains des défis les plus pressants du monde.

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