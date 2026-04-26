Europe Energy Week is de blikvanger van 'Energy Day' van de Hannover Messe, waar energiesystemen op één lijn worden gebracht met de industriële ambities van Europa

Besprekingen over het concurrentievermogen van de industrie, de digitale vraag naar energie en de transformatie van de Europese energiesystemen

Sprekers waren onder andere Stéphane Michel, voorzitter van Gas, Renewables & Power bij TotalEnergies; Stefan Mecha, CEO van Volkswagen Nutzfahrzeuge; ND Maduemezia, voorzitter voor Europa & Afrika bij SLB; Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg, voormalig federaal minister van Economische Zaken en Technologie; en Dr. Gregor Gysi, lid van de Duitse Bundestag

De eerste editie van de Europe Energy Week gaat door van 5 tot 8 april 2027, in samenwerking met Hannover Messe, 's werelds toonaangevende platform voor industriële en productie-innovatie

Het evenement, een strategisch partnerschap tussen dmg events en Deutsche Messe AG, is ontworpen om wereldwijd energieaanbod, kapitaal en technologie te verbinden met de industriële vraag in Europa

HANNOVER, Duitsland, 26 april 2026 /PRNewswire/ -- Terwijl de aanhoudende geopolitieke volatiliteit in het Midden-Oosten de wereldmarkten en handelsroutes blijft verstoren, hangt de toekomst van het industriële concurrentievermogen en de veerkracht van Europa steeds meer af van het vermogen om geïntegreerde energiesystemen te leveren die met de stijgende vraag gelijke tred kunnen houden.

Europe Energy Week Introduced at Hannover Messe 2026 Europe Energy Week Live Podcast Europe Energy Week Panel Discussion

Tegen deze achtergrond bracht de Europe Energy Week senior leiders uit de energiesector, industrie en technologie in de Hannover Messe bijeen om te onderzoeken hoe Europa kan zorgen voor betrouwbare, betaalbare en schaalbare energiesystemen die nodig zijn om wereldwijd concurrentieel te blijven.

Geïntroduceert in aanloop van de eerste editie in april 2027, is de Europe Energy Week - ontwikkeld door dmg events en Deutsche Messe AG - ontworpen om wereldwijd energieaanbod, -kapitaal en -technologie te verbinden met de industriële vraag in Europa, waardoor coördinatie op systeemniveau en levering op schaal mogelijk wordt.

Via een speciaal programma - inclusief een panelbespreking en live podcast - creëerde het platform ruimte voor leiders uit de industrie om de groeiende kloof tussen energieaanbod en industriële vraag aan te pakken.

Het programma opende met een speciale aflevering van "The Germany Podcast", gepresenteerd door Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg, voormalig federaal minister van Economische Zaken en Technologie, en Dr. Gregor Gysi, lid van de Duitse Bundestag. De twee ervaren beleidsmakers onderzochten de lopende evolutie van het Duitse energielandschap, dat wordt gekenmerkt door een snel groeiend stroomverbruik van de industrie en AI.

De podcast werd gevolgd door een panel over "Energy Needs for Industrial Competitiveness in a High-Demand, High-Tech Future". Deelnemers waren onder andere Stéphane Michel, voorzitter van Gas, Renewables & Power bij TotalEnergies; Stefan Mecha, CEO van Volkswagen Nutzfahrzeuge; en ND Maduemezia, voorzitter voor Europa & Afrika bij SLB.

Uit beide besprekingen kwamen twee duidelijke boodschappen naar voren: energiesystemen komen niet in het tempo op schaal dat nodig is om het industriële concurrentievermogen van Europa in stand te houden, en alle vormen van energie zullen nodig zijn om aan de snel stijgende vraag van het continent te voldoen.

Naarmate de industriële activiteit toeneemt en de expansie van AI-datacenters het stroomverbruik in heel Europa blijft aanzwengelen, benadrukten de sprekers de toenemende druk op de infrastructuur, de noodzaak om de uitrol van de energievoorziening te versnellen en het belang van meer coördinatie tussen energiesystemen om stabiliteit op lange termijn te garanderen. Deze uitdaging werd weerspiegeld in de perspectieven die door leiders uit de sector werden gedeeld.

Stéphane Michel, voorzitter van Gas, Renewables & Power bij TotalEnergies, verklaarde: "Deze realiteit is niet nieuw. De energiewereld is sinds jaar en dag gedefinieerd door dit trilemma: veilig stellen van de stroomvoorziening, betaalbaarheid en duurzaamheid. Als je crisissen wilt overleven en overwinnen, heb je zekerheid nodig, en in de energiesector betekent dit overcapaciteit. Europa is genoodzaakt energie te importeren. Dat is een feit. Maar hiertoe moeten we investeringen in het buitenland ondersteunen..."

De sprekers wezen ook op de cruciale rol van technologie en investeringen bij het overbruggen van de kloof tussen vraag en aanbod. Van het optimaliseren van bestaande infrastructuur tot het versneld invoeren van nieuwe energiesystemen, verschuift de focus van langetermijnambities naar resultaten op de korte termijn.

ND Maduemezia, voorzitter voor Europa & Afrika bij SLB, licht toe: "Technologie speelt een belangrijke rol bij het verkleinen van deze kloof en het sneller op de markt brengen van het aanbod. Er zijn veel optimalisatiemogelijkheden in bestaande energiesystemen, waaronder ook in netwerken en opslag, die de leveringssnelheid en betaalbaarheid drastisch kunnen verbeteren. We moeten Europa gaan beschouwen als één systeem met meerdere componenten en begrijpen hoe al deze componenten kunnen samenwerken om het grotere systeem te ondersteunen."

De besprekingen onderstrepen een ruimere verschuiving: het leveren van energiesystemen die kunnen voldoen aan de stijgende vraag is nu van cruciaal belang voor de economische veerkracht en industriële toekomst van Europa.

Europe Energy Week bouwt voort op dit momentum. Het evenement gaat door van 5 tot 8 april 2027 in Hannover, Duitsland, in samenwerking met de Hannover Messe, en zal wereldwijde energieproducenten, investeerders, technologieleiders en industriële gebruikers bijeenbrengen om het aanbod, de infrastructuur en het kapitaal af te stemmen op de reële vraag.

Bij de lancering van het evenement volgend jaar benadrukte Christopher Hudson, voorzitter van dmg events, de urgentie van de levering van systemen: "De wereld van morgen kan je niet laten gedijen op de energiesystemen van gisteren. Nu de vraag toeneemt, is de uitdaging niet langer alleen het aanbod - maar ook hoe snel en efficiënt dat aanbod kan worden geleverd.

"Dit is niet langer een sectorkwestie - het is een uitdaging voor het hele systeem. De levering hangt af van hoe goed energie, infrastructuur en vraag op elkaar zijn afgestemd. Europe Energy Week brengt die afstemming op één plek en verbindt de volledige waardeketen om levering met de nodige snelheid en op schaal te versnellen."

Dr. Jochen Köckler, voorzitter van de Raad van Bestuur van Deutsche Messe AG, versterkte het directe verband tussen energie en industriële prestaties: "Productie, en in het bijzonder smart manufacturing, vormt de kern van Hannover Messe. Het is 's werelds toonaangevende platform voor industriële productie. Maar productie draait niet alleen op technologie.

"Als je een fabriek wilt laten draaien, als je productie in de toekomst mogelijk wilt maken, heb je toegang nodig tot betaalbare en betrouwbare energie. Door industrie, energie en beleid samen te brengen, zal Europe Energy Week de juiste mensen in staat stellen de juiste beslissingen te nemen en er uiteindelijk voor zorgen dat bedrijfsmodellen concurrentieel blijven."

Onder het thema "Securing Energy. Powering Economies." zal Europe Energy Week optreden als platform waar dialoog wordt omgezet in resultaten - het versnellen van investeringen, het mogelijk maken van projecten en het versterken van de systemen die Europa's concurrentievermogen op lange termijn ondersteunen in een steeds complexer mondiaal landschap.

Over dmg events

Sinds 1989 creëert dmg events connecties die groei mogelijk maken door wereldwijde industrieën, overheden en vernieuwers samen te brengen om samenwerking te stimuleren, commerciële kansen te ontsluiten en zinvolle vooruitgang te boeken op de belangrijkste markten ter wereld. Via evenementen met een grote impact en strategische partnerschappen ondersteunt dmg events bedrijven en gemeenschappen om veranderingen in goede banen te leiden, innovatie te versnellen en duurzaam succes op te bouwen.

Vanuit 13 kantoren over de hele wereld organiseert dmg events jaarlijks meer dan 30 energie- en beleidsevenementen, die zakelijke groei in een reeks belangrijke markten en sectoren mogelijk maken. De toonaangevende evenementen op vier continenten, waaronder ADIPEC en Gastech, brengen beleidsmakers, industrieleiders, investeerders en vernieuwers samen om te overleggen over de prioriteiten die de toekomst van energiesystemen en wereldwijde markten vormgeven. dmg events zet zich in voor een duurzame en veerkrachtige toekomst door sectoroverschrijdende samenwerking te ondersteunen en enkele van de dringendste uitdagingen in de wereld aan te pakken.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2965301/Europe_Energy_Week_Hannover_Messe_2026.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2965302/Europe_Energy_Week_Live_Podcast.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2965305/Europe_Energy_Week_Panel_Discussion.jpg