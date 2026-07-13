Die Gerald Group schließt mit der Abu Dhabi Commercial Bank ihre erste, von ECI unterstützte Finanzierungsfazilität in Höhe von 50 Millionen US-Dollar ab

- Von der ECI unterstützte, zugesagte dreijährige Finanzierungsfazilität

- Unterstützt den Metallhandel (außerhalb des Ölsektors) in den Vereinigten Arabischen Emiraten

GENF und ABU DHABI, VAE, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Gerald Metals Sàrl, die in Genf ansässige Tochtergesellschaft der Gerald Group („die Gruppe"), eines der weltweit führenden unabhängigen Rohstoffhandelsunternehmen, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer dreijährigen Finanzierungsfazilität in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bekannt, die von Etihad Credit Insurance (ECI), der staatlichen Exportkreditgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), bekannt. Die Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) fungierte als Kreditgeber für diese Finanzierung.

Die Fazilität stellt eine wichtige Ergänzung der globalen Finanzierungsplattform der Gerald Group dar und ist ihre erste von einer Exportkreditagentur unterstützte Finanzierung, die von ECI abgesichert wird. Die Finanzierung trägt zu einer weiteren Diversifizierung der Finanzierungsquellen des Konzerns bei, verlängert die verfügbaren Laufzeiten und unterstützt neue Handelsströme von Metallen entlang wichtiger Lieferketten, die mit der wachsenden Nachfrage aus den Bereichen Energiewende, Technologie und Industrie verbunden sind. Die Transaktion spiegelt das anhaltende Engagement von ECI wider, den Ausbau der Nicht-Öl-Exportwirtschaft der VAE im Einklang mit der Vision „We the UAE 2031" zu unterstützen.

Patricia Nikolopoulos, Finanzvorstand der Gerald Group, erklärte: „Diese Fazilität stellt einen wichtigen Schritt bei der weiteren Diversifizierung der Finanzierungsplattform der Gerald Group dar. Die Sicherung unserer ersten ECI-gestützten Finanzierung erweitert unseren Zugang zu zugesagter Liquidität, verlängert die verfügbaren Laufzeiten und stärkt die Widerstandsfähigkeit unserer Finanzierungsstruktur weiter. Wir freuen uns, gemeinsam mit ECI und ADCB an einer Transaktion mitzuwirken, die die Handelsströme aus den Vereinigten Arabischen Emiraten fördert und gleichzeitig unsere Fähigkeit stärkt, Kunden und Geschäftspartnern auf den globalen Metallmärkten zuverlässige Finanzierungs- und Lieferkettenlösungen anzubieten."

Ihre Exzellenz Raja Al Mazrouei, Vorstandsvorsitzende von Etihad Credit Insurance (ECI), erklärte: „" Wir freuen uns, bei dieser wegweisenden Transaktion mit der Gerald Group und der Abu Dhabi Commercial Bank zusammenzuarbeiten, die unser gemeinsames Engagement für die Stärkung des Ökosystems der Handelsfinanzierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten widerspiegelt. Diese Errungenschaft ist zudem ein Beleg für die Rolle, die ECI bei der Förderung der Nicht-Öl-Exporte des Landes spielt – ganz im Sinne der Vision unserer weisen Führung, die nationale Wirtschaft zu diversifizieren und zu stärken. Durch die Bereitstellung strukturierter, exportgestützter Finanzierungslösungen fördert ECI das Wachstum der Handelsströme aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und stärkt die Position der Vereinigten Arabischen Emirate als globaler Knotenpunkt für widerstandsfähigen und nachhaltigen Handel. „Partnerschaften mit führenden internationalen Handelsunternehmen und Finanzinstituten der VAE stärken unser Mandat, das Exportwachstum zu beschleunigen und die weltweite Bekanntheit von Rohstoffen aus den VAE zu steigern, noch weiter."

Vor dem Hintergrund sich wandelnder geopolitischer Verhältnisse, einer anhaltenden Neuausrichtung der Lieferketten und erhöhter Marktvolatilität unterstreicht die Transaktion die Bedeutung widerstandsfähiger und diversifizierter Handelsfinanzierungslösungen für die Unterstützung globaler Rohstoffströme und eines nachhaltigen Exportwachstums.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Gerald Group: [email protected], Annanya Sarin, Tel.: +44 (0) 7507 583792 / +44 (020) 3805 2000.

ECI: [email protected] Tel.: +971 (4) 245 4448 / +971 (4) 245 4444.

Über die Gerald Group

Die Gerald Group wurde 1962 in den Vereinigten Staaten gegründet und ist ein führendes Rohstoffhandelsunternehmen, das sich auf Nichteisen-, Eisen- und Edelmetalle, einschließlich kritischer Mineralien, spezialisiert hat. Die Gerald Group bietet maßgeschneiderte Dienstleistungen und Lösungen sowie einen Rund-um-die-Uhr-Service zur Optimierung der Logistik, des Transports und der Lieferung von Metallen entlang der gesamten globalen Metallwertschöpfungskette – von der Mine oder der Schmelzhütte bis hin zu Industriekunden und Endverbrauchern. Unter der Leitung von Craig Dean, dem Vorstandsvorsitzenden und CEO, geht die Gerald Group strategische Partnerschaften ein, tätigt gezielte Investitionen, führt Absicherungsgeschäfte und Marketingmaßnahmen durch und wickelt strukturierte Finanztransaktionen ab, um sich eine nachhaltige und bedeutende Rolle in der Weltwirtschaft zu sichern. Das integrierte Netzwerk der Gerald Group umfasst Handelsniederlassungen in Stamford (Connecticut), Genf, London, Shanghai und Dubai, die von engagierten Teams und einer globalen Infrastruktur aus operativen Tochtergesellschaften, Repräsentanzen, strategischen Partnern und verbundenen Vertretern unterstützt werden. Besuchen Sie www.gerald.com

Über Etihad Credit Insurance (ECI)

Etihad Credit Insurance, die staatliche Exportkreditgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, bietet Unternehmen, Finanzinstituten und Investoren innovative Lösungen, die den internationalen Handel fördern und stärken. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Lösungen und Produkten, darunter Exportkreditversicherungen, Versicherungen zur Risikominderung, umfassende Marktinformationen, Exportstrategien und Zugang zu Finanzmitteln. ECI wurde 2018 gegründet und verfügt über ein „AA-" Rating von Fitch, das das Unternehmen seit acht Jahren in Folge erfolgreich beibehalten hat. Das Unternehmen ist zudem Mitglied der weithin anerkannten Berner Union und assoziiertes Mitglied der „Net Zero Export Credit Alliance" (NZECA) der Vereinten Nationen. Darüber hinaus wurde ECI mit dem Preis „TXF Commodity Trader Export Finance Deal of the Year" ausgezeichnet. ECI hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nachhaltigkeit und den Handel mit Nicht-Öl-Produkten zu fördern, um die Widerstandsfähigkeit und Diversifizierung der Wirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate zu stärken, und gleichzeitig Unternehmen durch solide Kreditlösungen und fundierte Markteinschätzungen in die Lage zu versetzen, nahtlosen globalen Handel zu betreiben. Geleitet von den zentralen Unternehmenswerten Schutz, Kundenorientierung, Integrität, Zusammenarbeit, globale Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit setzt sich ECI weiterhin dafür ein, den Erfolg seiner Kunden sicherzustellen. Besuchen Sie www.eci.gov.ae

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/3005607/Gerald_Group_Logo.jpg