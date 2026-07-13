Le groupe Gerald conclut son premier accord de financement de 50 millions de dollars US, soutenu par l'ECI, avec l'Abu Dhabi Commercial Bank

- Mécanisme de financement de trois ans, soutenu par l'ECI et déjà engagé

- Soutient le commerce des métaux (hors pétrole) aux Émirats arabes unis

GENÈVE et ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Gerald Metals Sàrl, la filiale genevoise de Gerald Group (« le Groupe »), l'une des principales sociétés indépendantes de négoce de matières premières au monde, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une ligne de crédit de 50 millions de dollars US sur trois ans, garantie par Etihad Credit Insurance (ECI), la société fédérale de crédit à l'exportation des Émirats arabes unis (EAU). L'Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) a agi en tant que prêteur dans le cadre de cette opération.

Cette opération constitue un ajout important à la plateforme mondiale de financement du groupe Gerald et son premier financement soutenu par une agence de crédit à l'exportation et garanti par ECI. Ce financement permet de diversifier davantage les sources de financement du Groupe, d'allonger les échéances disponibles et de soutenir de nouveaux flux commerciaux de métaux au sein des principales chaînes d'approvisionnement liées à la demande croissante des secteurs de la transition énergétique, des technologies et de l'industrie. Cette opération témoigne de l'engagement continu d'ECI à soutenir le développement de l'économie d'exportation non pétrolière des Émirats arabes unis, conformément à la vision « We the UAE 2031 ».

Patricia Nikolopoulos, directrice financière de Gerald Group, a déclaré : « Cette ligne de crédit marque une étape importante dans la diversification continue de la plateforme de financement de Gerald Group. » L'obtention de notre premier financement garanti par l'ECI élargit notre accès à des liquidités engagées, allonge la durée des prêts disponibles et renforce encore la résilience de notre structure de financement. « Nous sommes ravis de nous associer à ECI et à l'ADCB dans le cadre d'une opération qui favorise les flux commerciaux en provenance des Émirats arabes unis, tout en renforçant notre capacité à fournir des solutions fiables de financement et de gestion de la chaîne d'approvisionnement à nos clients et contreparties sur les marchés mondiaux des métaux. »

Son Excellence Raja Al Mazrouei, directrice générale d'Etihad Credit Insurance (ECI), a déclaré : «Nous sommes ravis de nous associer à Gerald Group et à l'Abu Dhabi Commercial Bank dans le cadre de cette opération historique, qui reflète notre engagement commun à renforcer l'écosystème du financement du commerce aux Émirats arabes unis. Cette réussite témoigne également du rôle joué par ECI dans la promotion des exportations non pétrolières du pays, conformément à la vision de nos sages dirigeants visant à diversifier et à renforcer l'économie nationale. En proposant des solutions de financement structurées adossées aux exportations, l'ECI soutient la croissance des flux commerciaux en provenance des Émirats arabes unis et renforce la position de ces derniers en tant que plaque tournante mondiale pour un commerce résilient et durable. Les partenariats conclus avec des négociants internationaux de premier plan et des institutions financières des Émirats arabes unis renforcent encore davantage notre mission visant à accélérer la croissance des exportations et à améliorer la visibilité mondiale des matières premières originaires des Émirats arabes unis. »

Dans un contexte marqué par l'évolution des dynamiques géopolitiques, la restructuration en cours des chaînes d'approvisionnement et la volatilité accrue des marchés, cette opération souligne l'importance de solutions de financement du commerce résilientes et diversifiées pour soutenir les flux mondiaux de matières premières et une croissance durable des exportations.

Pour plus d'informations, contactez :

Gerald Group : [email protected], Annanya Sarin, Tél. : +44 (0) 7507 583792 / +44 (020) 3805 2000.

ECI : [email protected] Tél. : +971 (4) 245 4448 / +971 (4) 245 4444.

À propos du groupe Gerald

Fondé en 1962 aux États-Unis, Gerald Group est l'un des principaux négociants en matières premières, spécialisé dans les métaux non ferreux, ferreux et précieux, y compris les minéraux stratégiques. Gerald Group propose des services et des solutions sur mesure, assurant une couverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'optimiser la logistique, le transport et la livraison des métaux tout au long de la chaîne de valeur mondiale des métaux, depuis la mine ou la fonderie jusqu'aux clients industriels et aux utilisateurs finaux. Sous la direction de son président-directeur général, Craig Dean, Gerald Group noue des partenariats stratégiques, réalise des investissements ciblés, met en place des opérations de couverture, assure la commercialisation de ses produits et mène des opérations de financement structuré afin de jouer un rôle durable et significatif dans l'économie mondiale. Le réseau intégré du groupe Gerald comprend des bureaux commerciaux à Stamford (Connecticut), Genève, Londres, Shanghai et Dubaï, soutenus par des équipes spécialisées et une infrastructure mondiale regroupant des filiales opérationnelles, des bureaux de représentation, des partenaires stratégiques et des agents affiliés. Rendez-vous sur www.gerald.com

À propos d'Etihad Credit Insurance (ECI)

Etihad Credit Insurance, l'organisme fédéral de crédit à l'exportation des Émirats arabes unis, propose aux entreprises, aux institutions financières et aux investisseurs des solutions innovantes qui favorisent et renforcent le commerce international. L'entreprise propose une large gamme de solutions et de produits, notamment l'assurance-crédit à l'exportation, l'assurance de couverture des risques, des analyses de marché complètes, des stratégies d'exportation et l'accès au financement. Fondée en 2018, ECI bénéficie d'une notation « AA- » attribuée par Fitch, qu'elle a réussi à conserver pendant huit années consécutives. L'entreprise est également membre de l'Union de Berne, largement reconnue, et membre affilié de l'Alliance des crédits à l'exportation « zéro émission » (NZECA) des Nations unies. Par ailleurs, ECI a reçu le prix « TXF Commodity Trader Export Finance Deal of the Year ». ECI s'engage à promouvoir le développement durable et le commerce hors pétrole afin de soutenir la résilience et la diversification de l'économie des Émirats arabes unis, tout en donnant aux entreprises les moyens de mener des échanges commerciaux internationaux en toute fluidité grâce à des solutions de crédit solides et à une expertise approfondie des marchés. Guidée par ses valeurs fondamentales que sont la protection, l'orientation client, l'intégrité, la collaboration, la compétitivité mondiale, l'innovation et le développement durable, ECI reste déterminée à assurer la réussite de ses clients. Rendez-vous sur www.eci.gov.ae

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