Die Serien AIRSEEKERS Tron und Tron SE sind jetzt erhältlich: „Echtes Mähen" neu definiert - mit der FlowCut™-Technologie

SHENZHEN, China, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- AIRSEEKERS, der Meister seines Fachs bei der Gestaltung von Oasen, hat heute die Serien Tron und Tron SE vorgestellt. Als das unangefochtene „Allround-Flaggschiff" markiert die AIRSEEKERS-Serie einen Paradigmenwechsel von der einfachen Rasenpflege hin zur professionellen Grundstückspflege.

Allround-Flaggschiff-Mäher: Steigerung der Rasenvitalität durch intelligente Leistung

AIRSEEKERS Tron and Tron SE Series

Die Tron- und Tron SE-Serie setzt mit ihrer bahnbrechenden FlowCut™-Technologie neue Maßstäbe in der Branche – ein System, das über das herkömmliche Mähen hinausgeht und ein sich selbst erhaltendes Rasenökosystem fördert. Ausgestattet mit zweilagigen Messern, die sich mit 3.000 U/min drehen, erzeugt der Mäher einen kraftvollen X-förmigen Wirbel, der die Grashalme für einen präzisen Schnitt ausrichtet, bevor er sie in Mikropartikel zerkleinert, die 30 % kleiner sind als der Branchenstandard. Dieser ultrafeine Mulch wird als wirkungsvoller natürlicher Dünger wieder in den Rasen eingebracht, verbessert die Feuchtigkeitsspeicherung des Bodens um 25 % und erhöht nachweislich die Rasendichte. Durch die Kombination von Präzisionsschnitt mit automatisiertem Nährstoffrecycling sorgen die Serien Tron und Tron SE für einen sichtbar üppigeren, gesünderen Rasen und festigen damit ihren Status als Flaggschiff-Lösung für professionelles Gartenmanagement.

Präzisionsnavigation und KI-Vision für verbesserte Rasenpflege

Die Serien Tron und Tron SE definieren das autonome Mähen neu, indem sie ihre Intelligenz auf das ultimative Rasenpflegeerlebnis ausrichten. Über die reine Navigation hinaus führt sie einen optimierten All-in-One-Arbeitsablauf aus – sie integriert Absaugen, Teilen, Mähen und Mulchen in einen einzigen Arbeitsgang. Diese operative Exzellenz basiert auf dem 300°-Universum-Blick für Tron und dem 140°-Universum-Blick für Tron SE, die Teil eines hochentwickelten KI-Vision-Navigationssystems sind, das für intelligente und präzise Sicherheit sorgt.

Durch den Einsatz KI-gestützter Wahrnehmung kann die Tron- und Tron SE-Serie über 150 Arten von Objekten schnell identifizieren und bietet so eine proaktive Hinderniserkennung in der Umgebung von Haustieren, Menschen und Gartenstrukturen. Diese visuelle Kompetenz wird durch NRTK-Technologie und automatische Kartierung unterstützt, wodurch externe Antennen entfallen und eine vollständige Systemeinrichtung in weniger als fünf Minuten ermöglicht wird. Durch die Kombination von schnell einsetzbarer KI mit aerodynamischer Präzision verwandeln die Tron- und Tron SE-Serien komplexe Roboternavigation in eine nahtlose, leistungsstarke Lösung für professionelle Rasengesundheit.

Modellauswahl und Anwendungsszenarien

Die Tron- und SE-Serien sind auf vielfältige Anwendungsszenarien und Gartengrößen zugeschnitten.

AIRSEEKERS TRON SE:

Der Tron SE ist als professioneller Mulchroboter der Einstiegsklasse positioniert und für Gärten in Standardgröße konzipiert. Er konzentriert sich auf die Automatisierung zentraler Rasenpflegeaufgaben wie manuelles Mähen und die Entsorgung von Grasschnitt durch den Einsatz des „Mulch-to-Nutrient"-Systems.

AIRSEEKERS TRON:

Das Flaggschiffmodell Tron ist für komplexe Landschaften und die Pflege von Premium-Anwesen ausgelegt. Im Vergleich zum SE bietet es eine höhere Positionierungsgenauigkeit und verbesserte Rechenleistung. Diese Serie richtet sich an Nutzer, die eine fortschrittlichere autonome Navigation und professionelle Bodenpflege unter verschiedenen Geländebedingungen benötigen.

Preise und Verfügbarkeit

AIRSEEKERS freut sich bekannt zu geben, dass die Tron- und Tron SE-Serie ab dem 3. April 2026 um 20:00 Uhr HKT / 7:00 Uhr EDT / 13:00 Uhr MESZ über den offiziellen Online-Shop erhältlich sein wird.

Frühbucherangebot: Vom 3. April bis zum 30. April, um 20:00 HKT / 7:00 AM EDT / 13:00 MESZ, können Kunden auf der offiziellen AIRSEEKERS-Website exklusive Einführungsrabatte in Anspruch nehmen.

Region Produktreihe MSRP Frühbucherpreis Rabatt Nordamerika TRON $1.999 $1.299 $700 EU TRON €1.999 €1.799 €200 EU TRON SE €1.399 €1.049 €350

Märkte und Regionen

AIRSEEKERS Tron:

Nordamerika:

Verfügbar in den Vereinigten Staaten, Kanada

Europa:

Erhältlich in Deutschland, Frankreich, Polen, Österreich, Tschechische Republik, Litauen, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Ungarn, Italien, Slowakei, Slowenien, Irland, Portugal, Spanien, Schweden, Kroatien, Estland, Finnland, Lettland, Bulgarien, Griechenland, Rumänien

AIRSEEKERS Tron SE:

Europa:

Erhältlich in Deutschland, Frankreich, Polen, Österreich, Tschechische Republik, Litauen, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Ungarn, Italien, Slowakei, Slowenien, Irland, Portugal, Spanien, Schweden, Kroatien, Estland, Finnland, Lettland, Bulgarien, Griechenland, Rumänien

Offizielle Online-Shops:

Nordamerika: https://airseekers-robotics.com/

Europa: https://eu.airseekers-robotics.com/

Informationen zu AIRSEEKERS

AIRSEEKERS verbindet Technologie mit den Bedürfnissen der Nutzer, um die Entwicklung von Smart Homes und Smart Gardens voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Familien weltweit ein intelligenteres und umweltfreundlicheres Leben zu ermöglichen und zu einer treibenden Kraft im globalen Smart-Home-Ökosystem zu werden. AIRSEEKERS hat sich zum Ziel gesetzt, den weltweiten Wandel von der traditionellen, arbeitsintensiven Rasenpflege – die auf umweltschädliche und lärmverursachende Verbrennungsmotoren angewiesen ist – hin zu einem nachhaltigen, mit sauberer Energie betriebenen und vollständig digitalisierten Ökosystem für eine intelligentere Rasenpflege voranzutreiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949619/AIRSEEKERS_Tron_Tron_SE_Series.jpg