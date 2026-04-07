Les modèles Tron et Tron SE d'AIRSEEKERS sont désormais disponibles : Redéfinir la « vraie tonte » grâce à la technologie FlowCut™

SHENZHEN, Chine, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- AIRSEEKERS, le créateur d'oasis artisanales, a dévoilé aujourd'hui les modèles Tron et Tron SE. En tant que « produit phare polyvalent » par excellence, la gamme AIRSEEKERS marque un tournant décisif, passant du simple entretien des pelouses à la gestion immobilière de niveau professionnel.

Tondeuse polyvalente haut de gamme : Améliorer l'état des pelouses grâce à des performances intelligentes

AIRSEEKERS Tron and Tron SE Series

Les modèles Tron et Tron SE établissent une nouvelle référence dans le secteur grâce à sa technologie innovante FlowCut™, un système qui va au-delà de la tonte traditionnelle pour favoriser un écosystème de pelouse autonome. Dotée de lames à double épaisseur tournant à 3 000 tr/min, cette tondeuse génère un puissant vortex en forme de X qui aligne les brins d'herbe pour une coupe de précision avant de les réduire en microparticules 30 % plus petites que la norme du secteur. Ce paillis ultrafin est réincorporé dans le gazon en tant qu'engrais naturel puissant, améliorant la rétention d'humidité du sol de 25 % et augmentant de manière avérée la densité de la pelouse. En combinant une coupe de précision et un recyclage automatisé des nutriments, les modèles Tron et Tron SE permettent d'obtenir une pelouse visiblement plus luxuriante et plus saine, consolidant ainsi leur statut de solution de référence pour l'entretien professionnel des jardins.

Navigation de précision et vision artificielle pour un meilleur entretien des pelouses

La série Tron & Tron SE redéfinit la tonte autonome en plaçant l'intelligence au cœur d'une expérience d'entretien de pelouse hors du commun. Au-delà de la simple navigation, elle exécute un flux de travail rationalisé, tout-en-un, intégrant l'aspiration, la division, la coupe et le broyage en une seule mission. Cette excellence opérationnelle s'appuie sur la vision de l'univers à 300° pour Tron et à 140° pour Tron SE, qui fait partie d'un système de navigation sophistiqué AI Vision garantissant une sécurité intelligente et précise.

En tirant parti de la perception alimentée par l'IA, les modèles Tron et Tron SE peuvent identifier rapidement plus de 150 types d'objets, offrant une détection proactive des obstacles autour des animaux domestiques, des personnes et des structures de jardin. Cette maîtrise visuelle est renforcée par la technologie NRTK et la cartographie automatique, ce qui permet de se passer d'antennes externes et de réaliser l'installation complète du système en moins de cinq minutes. En associant l'intelligence artificielle à déploiement rapide et la précision aérodynamique, la série Tron & Tron SE transforme la navigation robotique complexe en une solution homogène et performante pour une pelouse de qualité professionnelle.

Sélection du modèle et scénarios d'utilisation

Les modèles Tron et SE sont adaptés à différents scénarios d'utilisation et à différentes tailles de chantier.

AIRSEEKERS TRON SE :

Positionné comme un robot de broyage professionnel d'entrée de gamme, le Tron SE est conçu pour les jardins de taille standard. Il consiste à automatiser les tâches essentielles d'entretien de la pelouse, telles que la tonte manuelle et l'élimination des déchets de tonte, grâce au système « Mulch-to-Nutrient ».

AIRSEEKERS TRON :

Le modèle phare Tron est conçu pour les paysages complexes et l'entretien des propriétés haut de gamme. Par rapport au SE, il offre un positionnement plus précis et une puissance de traitement accrue. Cette série est conçue pour les utilisateurs qui ont besoin d'une navigation autonome plus avancée et d'un entretien des sols de qualité professionnelle dans des conditions de terrain variées.

Prix et disponibilité

AIRSEEKERS a le plaisir d'annoncer que les séries Tron et Tron SE seront disponibles à la vente à partir du 3 avril 2026, à 20 h 00 (heure de Hong Kong) / 7 h 00 (heure de l'Est) / 13 h 00 (heure d'Europe centrale), via la boutique en ligne officielle.

Offre de réservation anticipée : Du 3 au 30 avril, à 20 h (heure de Hong Kong) / 7 h (heure de l'Est) / 13 h (heure d'Europe centrale), les clients pourront profiter de réductions exclusives de lancement sur le site officiel d'AIRSEEKERS.

Région Série de produits Prix de vente conseillé Tarif préférentiel Réductions Amérique du Nord TRON $1,999 $1,299 $700 L'UE TRON €1,999 €1,799 €200 L'UE TRON SE €1,399 €1,049 €350

Marchés et régions

AIRSEEKERS Tron :

Amérique du Nord :

Disponible aux États-Unis et au Canada

Europe :

Disponible en Allemagne, en France, en Pologne, en Autriche, en République tchèque, en Lituanie, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Danemark, en Hongrie, en Italie, en Slovaquie, en Slovénie, en Irlande, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Croatie, en Estonie, en Finlande, en Lettonie, en Bulgarie, en Grèce et en Roumanie

AIRSEEKERS Tron SE :

Europe :

Disponible en Allemagne, en France, en Pologne, en Autriche, en République tchèque, en Lituanie, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Danemark, en Hongrie, en Italie, en Slovaquie, en Slovénie, en Irlande, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Croatie, en Estonie, en Finlande, en Lettonie, en Bulgarie, en Grèce et en Roumanie

Magasins en ligne officiels :

Amérique du Nord : https://airseekers-robotics.com/

Europe : https://eu.airseekers-robotics.com/

A propos d'AIRSEEKERS

AIRSEEKERS intègre la technologie aux besoins des utilisateurs pour favoriser le développement des maisons et jardins intelligents, dans le but d'offrir un mode de vie plus intelligent et plus écologique aux familles du monde entier et de devenir un acteur majeur de l'écosystème international des maisons intelligentes. AIRSEEKERS a pour objectif d'accélérer la transition internationale de l'entretien traditionnel des pelouses, qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre et repose sur des moteurs à carburant polluants et bruyants, vers un écosystème durable, fondé sur des énergies propres et entièrement numérisé, pour une gestion plus intelligente des pelouses.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2949619/AIRSEEKERS_Tron_Tron_SE_Series.jpg