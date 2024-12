Die Stadt Ostrava sucht einen Architekten für den Entwurf des neuesten Fußballstadions der Tschechischen Republik

OSTRAVA, Tschechische Republik, 30. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Die Stadt Ostrava plant den Bau des modernsten Fußballstadions in der Tschechischen Republik, das als Austragungsort für internationale Spiele, einschließlich der Spiele der tschechischen Fußballnationalmannschaft, dienen wird. Nach Abschluss der notwendigen Vorbereitungen hat die Stadt einen Architekturwettbewerb für den Entwurf des neuen Bazaly-Fußballstadions ausgeschrieben. Ziel ist es, das am besten geeignete moderne Stadiondesign zu finden, das dem FC Baník Ostrava eine Heimat bietet und zu einem neuen Wahrzeichen für Ostrava wird. Das neue Stadion wird auf dem historischen Gelände von Bazaly gebaut, wo der Verein ab 1959 56 Jahre lang gespielt hat.

Für Ostrava ist die architektonische Gesamtlösung von entscheidender Bedeutung, insbesondere die Integration in den bestehenden Stadtraum in der Nähe des nationalen Kulturdenkmals des Neuen Rathauses. Ziel ist es, ein Fußballstadion zu schaffen, das alle modernen Standards erfüllt und allen Menschen unabhängig von Alter oder Behinderung die Möglichkeit bietet, Fußball zu spielen. Der Entwurf muss auch die Geschichte des Ortes und des Fußballvereins widerspiegeln. Dieses neue regionale Wahrzeichen sollte über einzigartige Einrichtungen für den Fußball verfügen und sich auch in anderen Bereichen auszeichnen. Das Stadion soll ein multifunktionaler Ort sein, an dem Freizeitaktivitäten angeboten werden, darunter ein Fußballmuseum, verschiedene Dienstleistungen, Restaurants, Fanshops und geführte Touren. Für die Stadt sind die technische Machbarkeit des neuen Gebäudes sowie seine Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit und finanzielle Umsetzbarkeit von größter Bedeutung.

Das geplante Fassungsvermögen des Stadions von Nové Bazaly beträgt etwa 19.500 bis 20.000 Sitzplätze. Die Kosten werden derzeit auf 100 Millionen Euro geschätzt. Die Bewertung und Beurteilung der Architekturvorschläge erfolgt in zwei Phasen. Ostrava erwartet die Teilnahme renommierter und erfahrener Architekturbüros, die nachweislich bereits ähnliche Großprojekte entworfen und realisiert haben. Von diesen Studios wird erwartet, dass sie hochwertige, zeitlose und realisierbare Lösungen liefern. In der Jury des Wettbewerbs sitzen ebenfalls prominente und erfahrene Persönlichkeiten aus der Welt der Architektur.

Der Architekt des Siegerentwurfs wird zweifellos einen bleibenden Eindruck in der Geschichte der drittgrößten Stadt der Tschechischen Republik hinterlassen. Die Frist für die Einreichung von Teilnahmeanträgen endet am 24. Januar 2025 um 13.00 Uhr. Interessierte finden alle relevanten Informationen zum Architekturwettbewerb unter dem veröffentlichten Link „Tender Arena": https://1url.cz/W1Iwl.