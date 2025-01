La ville d'Ostrava recherche un architecte pour la conception du nouveau stade de football de la République tchèque

OSTRAVA, République tchèque, 30 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La ville d'Ostrava prévoit de construire le stade de football le plus moderne de la République tchèque, qui servira de cadre à des matchs internationaux, notamment ceux de l'équipe nationale tchèque de football. Après avoir achevé les préparatifs nécessaires, la ville a lancé un concours d'architecture pour la conception du nouveau stade de football de Bazaly. L'objectif est de trouver le stade moderne le plus approprié pour accueillir le FC Baník Ostrava et devenir un nouveau point de repère pour la ville d'Ostrava. Le nouveau stade sera construit sur le terrain historique de Bazaly, où le club de football a joué pendant 56 ans à partir de 1959.

Pour Ostrava, la solution architecturale globale est cruciale, en particulier son intégration dans l'espace urbain existant à proximité du monument culturel national qu'est le nouvel hôtel de ville. L'objectif est de créer un stade de football qui réponde à toutes les normes modernes et qui offre des installations permettant à chacun de pratiquer le football, quel que soit son âge ou son handicap. La conception doit également refléter l'histoire du site et du club de football. Ce nouveau point de repère régional devrait comprendre des installations uniques pour le football tout en excellant dans d'autres domaines. Le stade est conçu comme un espace multifonctionnel offrant des activités de loisirs, notamment un musée du club de football, divers services, des restaurants, des boutiques de supporters et des visites guidées. Pour la ville, la faisabilité technique du nouveau bâtiment, ainsi que sa rentabilité, sa durabilité et sa praticité financière, sont de la plus haute importance.

La capacité prévue du stade de Nové Bazaly est d'environ 19 500 à 20 000 spectateurs assis. Le coût actuel est estimé à 100 millions d'euros. L'évaluation des propositions architecturales se déroulera en deux phases. Ostrava prévoit la participation de studios d'architecture renommés et expérimentés ayant fait leurs preuves dans la conception et la construction de grands projets similaires. Ces studios sont censés fournir des solutions de haute qualité, intemporelles et réalisables. Le jury du concours sera également composé de personnalités éminentes et expérimentées du monde de l'architecture.

L'architecte à l'origine du projet gagnant laissera sans aucun doute une trace durable dans l'histoire de la troisième ville de République tchèque. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 janvier 2025 à 13h00. Les parties intéressées trouveront toutes les informations sur le concours d'architecture dans le lien Tender Arena : https://1url.cz/W1Iwl.