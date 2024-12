La città di Ostrava cerca un architetto per la progettazione del nuovo stadio di calcio della Repubblica Ceca

OSTRAVA, Repubblica Ceca, 30 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- La città di Ostrava intende costruire lo stadio di calcio più moderno della Repubblica Ceca, che ospiterà partite internazionali, tra cui quelle della nazionale di calcio ceca. Dopo aver completato i preparativi necessari, la città ha indetto un concorso di architettura per la progettazione del nuovo stadio di Bazaly. L'obiettivo è quello di trovare lo stadio dal design moderno più adatto, che possa ospitare l'FC Baník Ostrava e diventare un nuovo punto di riferimento per Ostrava. Il nuovo stadio sarà costruito nella storica zona di Bazaly, dove la squadra di calcio ha giocato per 56 anni a partire dal 1959.

Per Ostrava è fondamentale la soluzione architettonica complessiva, in particolare la sua integrazione nell'attuale spazio urbano vicino al monumento culturale nazionale del Nuovo Municipio. L'obiettivo è quello di creare uno stadio di calcio che soddisfi tutti gli standard moderni e offra strutture che consentano a tutti di divertirsi giocando a calcio, indipendentemente dall'età o dalla disabilità. Il design deve anche riflettere la storia del luogo e della squadra di calcio. Questo nuovo punto di riferimento regionale dovrebbe includere strutture uniche per il calcio, eccellendo al contempo in altri settori. Lo stadio è concepito come uno spazio multifunzionale che offre diverse attività ricreative – un museo dedicato alla squadra di calcio, servizi vari, ristoranti, negozi per i tifosi e visite guidate. Per la città, la fattibilità tecnica del nuovo edificio, insieme alla sua economicità, sostenibilità e praticità finanziaria, è di fondamentale importanza.

La capienza prevista dello stadio Nové Bazaly è di circa 19.500-20.000 spettatori seduti. La stima attuale dei costi è di 100 milioni di euro. La valutazione e la verifica delle proposte architettoniche avverranno in due fasi. Ostrava prevede la partecipazione di studi di architettura rinomati e di lunga esperienza, con una storia comprovata di risultati positivi nella progettazione e costruzione di importanti progetti simili. Ci si aspetta che questi studi offrano soluzioni realizzabili, di alta qualità e che non diventino obsolete. La giuria del concorso includerà personalità di spicco e di lunga esperienza del mondo dell'architettura.

L'architetto che avrà ideato il progetto vincitore lascerà senza dubbio un segno indelebile nella storia della terza città più grande della Repubblica Ceca. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata alle 13:00 del 24 gennaio 2025. Gli interessati possono trovare tutte le informazioni pertinenti sul concorso di architettura nel link Tender Arena pubblicato: https://1url.cz/W1Iwl.