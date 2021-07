Die UN, die OECD, die Weltbank und der World Wide Fund For Nature beim ersten BforPlanet

BARCELONA, Spanien, 5. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Auf der ersten BforPlanet , der Veranstaltung, die sich auf die Förderung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) im privaten Sektor konzentriert, werden einige der führenden internationalen Institutionen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Entwicklung vertreten sein. An der Veranstaltung, die am 7. und 8. Juli in der Fira de Barcelona auf dem Montjuïc stattfindet, nehmen unter anderem die Vereinten Nationen über das UNDP (United Nations Development Programme), die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), die Weltbank und der WWF (World Wide Fund for Nature) teil.