A ONU, a OCDE, o Banco Mundial e o Fundo Mundial para a Natureza no primeiro BforPlanet

Organizado pela Fira de Barcelona com o apoio do Conselho Municipal de Barcelona, o programa do BforPlanet será estruturado em 5 temas: parcerias, crescimento sustentável, ação climática, inovação e inclusão social. Especialistas independentes, representantes seniores de instituições e organizações internacionais e executivos do setor privado apresentarão diferentes estratégias nos domínios da sustentabilidade e da implementação dos ODS na atividade empresarial, com o objetivo de gerar oportunidades de negócio, abrir novos mercados e criar empregos.

Entre as empresas apresentadas estão a Amazon, Coca-Cola, Aigües de Barcelona, Danone, Unilever, Renfe ou BBVA, para citar algumas. Assim, serão apresentados exemplos e soluções específicos para a transformação de modelos de negócio em áreas como a economia azul, a luta contra a poluição, a economia circular, a eficiência energética, a igualdade de género, as parcerias público-privadas e o fornecimento de água potável e alimentos seguros em todo o mundo.

Os oradores deste primeiro BforPlanet incluem Luis Felipe López-Calva, Diretor do PNUD (ONU) para a América Latina e as Caraíbas; Augusto López-Claros, Diretor de Indicadores Globais e Análise do Banco Mundial; Yolanda García, membro da Direção-geral da Energia da Comissão Europeia; Rodolfo Lacy, Diretor de Ambiente da OCDE; Yolanda Kakabadse, ex-Presidente da WWF e ex-Ministra do Ambiente do Equador; Manuel Pulgar-Vidal, líder global em clima e energia na WWF; Cristina Sánchez, Diretora Executiva da rede espanhola do Pacto Global das Nações Unidas; Marcello Palazzi, cofundador da B Lab Europe; Ana Palencia, Diretora de Comunicações e Negócios Sustentáveis da Unilever; Odile Rodríguez de la Fuente Parmentier, naturalista e ambientalista; e Joan Roca, chef no restaurante Celler de Can Roca.

Para multiplicar o seu alcance e público, o BforPlanet pode ser seguido através da sua plataforma de transmissão digital, permitindo que profissionais de todos os campos e origens acedam aos seus conteúdos.

