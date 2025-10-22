David Zipper und Jari Kauppila sind die Hauptredner auf der Tomorrow.Mobility 2025

BARCELONA, Spanien, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die fünfte Ausgabe des Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), der globalen Veranstaltung, die sich für eine neue nachhaltige und intelligente urbane Mobilität einsetzt, wird vom 4. bis 6. November 200 internationale Experten im Veranstaltungsort Gran Via der Fira de Barcelona zusammenbringen. Zu ihnen gehören David Zipper, Senior Fellow bei der MIT Mobility Initiative, und Jari Kauppila, Leiter des Büros des Generalsekretärs beim Internationalen Verkehrsforum (ITF).

David Zipper and Jari Kauppila, keynote speakers at Tomorrow.Mobility World Congress 2025

Unter dem Motto „Move Better" bietet der TMWC, die gemeinsam von der Fira de Barcelona und EIT Urban Mobility, einer Initiative des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie, einer Einrichtung der Europäischen Union, organisiert wird, über 50 Veranstaltungen zu Themen wie „Wettbewerbsfähig bleiben im Wettlauf um die Netto-Null", „Die Zukunft der Mobilität: Ein Blick auf die Innovationen des nächsten Jahrzehnts" und „Autonome Mobilität im öffentlichen Verkehr".

Der Experte für urbane Mobilität, David Zipper, wird die Keynote-Rede halten. Zipper, Senior Fellow bei der MIT Mobility Initiative, untersucht die Schnittstelle zwischen Verkehrspolitik, Technologie und Gesellschaft. Er war in der Stadtverwaltung, im Bereich Risikokapital und als Berater in den Bereichen Smart Cities und Mobilität tätig.

Jari Kauppila, Leiter des Büros des Generalsekretärs der ITF, wird ebenfalls an dem Kongress teilnehmen. Kauppila leitet die strategische Agenda des Forums. Zuvor leitete Kauppila die Forschungs- und Modellierungsarbeit am ITF und koordinierte internationale Projekte zu Themen wie Dekarbonisierung, Verkehrssicherheit und Infrastrukturinvestitionen.

Wichtige Erkenntnisse zur Neugestaltung der Mobilität

Das EIT Urban Mobility wird auch die Erkenntnisse aus zwei aktuellen Studien vorstellen. Die erste Untersuchung quantifiziert die Kapitalrendite von Fahrradverleihsystemen in ganz Europa und zeigt, dass diese Systeme erhebliche Vorteile in Bezug auf Emissionsreduzierung, Verbesserung der öffentlichen Gesundheit, Entlastung des Straßenverkehrs und Lebensqualität in Städten bieten. Die wichtigsten Ergebnisse zeigen, dass pro 75 eingesetzte Leihfahrräder ein neuer Arbeitsplatz geschaffen wird und dass europäische Fahrradverleihsysteme 760.000 Pendlerstunden eingespart haben, was einer Produktivitätssteigerung von 30 Millionen Euro entspricht.

Die zweite Studie untersucht, wie die Pendlergewohnheiten der Menschen durch Faktoren wie Status-quo-Bias, Verlustaversion oder Reibungskosten beeinflusst werden. Basierend auf den Forschungsergebnissen und Beispielen aus der Unternehmensmobilität werden in dem Bericht Modelle und Strategien vorgestellt, die Anreize für nachhaltigeres Verhalten im Pendlerverkehr schaffen können, wie z. B. Nudges und Experimente, die entscheidend dazu beitragen, psychologische Barrieren zu überwinden und nachhaltige Mobilität zu fördern.

Der TMWC findet parallel zur Smart City Expo World Congress statt, dem führenden internationalen Gipfeltreffen zu Smart Cities und urbanen Lösungen, Tomorrow.Building und Tomorrow.Blue Economy.

