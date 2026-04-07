Die Yangtze-Brücke von Nanjing Xinshengwei wird mit der Gustav-Lindenthal-Medaille ausgezeichnet

Das unter Mitwirkung von ZPMC realisierte Projekt zählt zu den längsten Einfeld-Hängebrücken der Welt

SHANGHAI, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Kürzlich wurden die Ergebnisse zweier bedeutender Auszeichnungen im Rahmen der Internationalen Brückenkonferenz (IBC) 2026 bekannt gegeben. Die Nanjing-Xinshengwei-Jangtse-Brücke, an deren Bau die Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) beteiligt war, wurde mit der Gustav-Lindenthal-Medaille ausgezeichnet, einer der höchsten Auszeichnungen im Brückenbau.

Die Nanjing-Xinshengwei-Jangtse-Brücke liegt am Nanjing-Abschnitt des Jangtse und dient als wichtige Verkehrsverbindung zwischen dem Bezirk Qixia, dem neuen Stadtgebiet Jiangbei und der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone. Die Brücke ist eine einfeldrige Hängebrücke mit einem Stahlkastenbalken und einer Hauptspannweite von 1.760 Metern. Unter den fertiggestellten Brücken desselben Typs nimmt sie hinsichtlich der Spannweite den ersten Platz in China und weltweit den dritten Platz ein. Seit ihrer Eröffnung hat die Brücke eine direkte und effiziente Verbindung zwischen dem Stadtbezirk Jiangbei und dem Bezirk Qixia geschaffen und die Fahrzeit von einer Stunde auf etwa 10 Minuten verkürzt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung des regionalen Verkehrsnetzes und der Förderung einer integrierten Stadtentwicklung beiderseits des Jangtse. ZPMC war am E1-Vertragsabschnitt des Projekts beteiligt, der die Fertigung von Stahlkastenbalken für die Hauptstrecke des Autobahnkreuzes Qixia Avenue sowie die Vorfertigung von Stahlverbundträgern für die südliche Zufahrtsbrücke und den angrenzenden Zufahrtsabschnitt umfasste. Das Gesamtgewicht der Stahlkonstruktion belief sich auf rund 18.000 Tonnen, womit sie zu den wichtigsten bautechnischen Komponenten der südlichen Zufahrtsbauwerke der Brücke zählt.

Die von der Engineers' Society of Western Pennsylvania organisierte Internationale Brückenkonferenz zählt zu den renommiertesten und einflussreichsten Veranstaltungen in der weltweiten Gemeinschaft der Brückenbauingenieure. Die Gustav-Lindenthal-Medaille würdigt herausragende Leistungen in den Bereichen Technologie und Materialinnovation, ästhetisches Design, Umweltverträglichkeit sowie erfolgreiches gesellschaftliches Engagement. Die Auszeichnung, die weithin als „Nobelpreis" des Brückenbaus gilt, nimmt in der weltweiten Brückenbauindustrie eine führende Stellung ein.