Docusign feiert 10 Jahre in Europa und investiert in KI-Innovationen sowie Wachstum in der EMEA-Region

MÜNCHEN, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Docusign (NASDAQ: DOCU), das Unternehmen für intelligentes Vertragsmanagement, feiert heute ein Jahrzehnt des Wachstums und der Innovation in Europa. Aus diesem Anlass kündigt das Unternehmen eine Investition in Höhe von 4,5 Millionen Euro an, die von der irischen Agentur für ausländische Direktinvestitionen unterstützt (IDA) wird. Damit bekräftigt Docusign sein langfristiges Engagement in Europa und baut sein KI-Kompetenzzentrum weiter aus, um noch mehr Kunden in ganz Europa bei der digitalen Transformation zu unterstützen.

"Docusign continues to innovate from Ireland and help organizations across EMEA work smarter, faster, and more securely." - Allan Thygesen, CEO, Docusign

Seit der Gründung seines EMEA-Hauptsitzes in Dublin im Jahr 2015 hat sich Docusign zu einem erfolgreich wachsenden Unternehmen entwickelt, das Kunden und Partner in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika unterstützt. Die hochqualifizierten Fachkräfte, das dynamische Technologie-Ökosystem und das verlässliche regulatorische Umfeld machen Irland zum idealen Standort für die fortlaufenden Investitionen von Docusign in fortschrittliche KI-Technologien. Diese sollen Vertrauen, Sicherheit und Compliance europäischer Unternehmen stärken.

Stärkung der europäischen F&E-Dynamik

Die Erweiterung des Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationszentrums in Dublin unterstützt die F&E-Präsenz von Docusign in Europa zusätzlich und ergänzt das französische F&E-Zentrum in Paris, den drittgrößten F&E-Standort des Unternehmens weltweit. Im Zuge dieser Erweiterung plant Docusign, sein Ingenieursteam um 20 % zu vergrößern. So entstehen neue Chancen für Techniktalente in Irland, während gleichzeitig Innovationen für europäische Kunden weiter vorangetrieben werden.

Ein vertrauenswürdiger europäischer Technologiepartner

Die seit einem Jahrzehnt bestehende Präsenz von Docusign in Europa, etwa in Dublin, München oder Paris, unterstreicht, wie tief das Unternehmen im lokalen und regionalen Technologie-Ökosystem verankert ist. Durch die enge Zusammenarbeit mit irischen und europäischen Industriepartnern fördert Docusign kontinuierlich Innovation und den Ausbau digitaler Kompetenzen.

Gerade in Deutschland, einem der strengsten Regulierungsumfelder Europas, zeigt sich diese lokale Verankerung besonders deutlich: Docusign entwickelt seine Lösungen konsequent so weiter, dass sie den hohen regulatorischen Standards gerecht werden und Unternehmen rechtskonforme, sichere digitale Prozesse ermöglichen.

„Die heutige Ankündigung unterstreicht unser Engagement für Irland und die gesamte EMEA-Region", sagt Allan Thygesen, CEO von Docusign. „Diese bedeutende KI-Investition, unterstützt von der IDA, ist ein Beleg für den außergewöhnlichen Talentpool hier im Land und für unseren unerschütterlichen Fokus auf die Entwicklung intelligenter Lösungen für das Vertragsmanagement unserer europäischen Kunden. Dies ist eine Chance, Irland dabei zu bestärken, seine Vision zu verwirklichen: die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und ein digital stabiles Europa durch KI-gestützte Innovationen aktiv mitzugestalten."

Förderung der digitalen Transformation in der gesamten EMEA-Region

Die Investition wird die Entwicklung von KI-gestützten Innovationen beschleunigen, die gezielt auf die europäischen regulatorischen Rahmenbedingungen ausgerichtet sind. Darunter fortschrittliche Lösungen für Identitätsprüfung, Vertragsanalyse und Datenschutz. Die lokalen F&E-Initiativen von Docusign eröffnen zudem neue Perspektiven für irische Talente und stärken den Ruf des Landes als führenden Standort für technologische Innovation.

„Die Entscheidung von Docusign festigt Irlands Position als zuverlässiger Technologiepartner in Europa", sagt Michael Lohan, CEO von IDA Ireland. „Mit dem Fokus auf KI, die Vertrauen, Sicherheit und Compliance stärkt, wird diese Investition dazu beitragen, die digitale Transformation für Unternehmen in ganz Irland und der gesamten Region voranzutreiben."

Peter Burke TD, Minister für Unternehmen, Tourismus und Beschäftigung, äußerte: „Ich gratuliere Docusign zu zehn erfolgreichen Jahren in Irland und begrüße die Pläne des Unternehmens, seine Aktivitäten hier auszuweiten."

Über IDA Ireland

IDA Ireland, die irische Agentur zur Förderung von Investitionen, ist eine nicht-kommerzielle, halbstaatliche Organisation, die ausländische Direktinvestitionen in Irland unterstützt. Sie arbeitet mit potenziellen und bestehenden Investoren zusammen, um sie bei der Gründung oder Erweiterung ihrer Aktivitäten in Irland zu unterstützen.

Über Docusign

Docusign erweckt Verträge zum Leben. Über 1,7 Millionen Kunden und mehr als eine Milliarde Menschen in über 180 Ländern nutzen Docusign-Lösungen, um Geschäftsprozesse zu beschleunigen und das Leben der Menschen zu vereinfachen. Mit intelligentem Vertragsmanagement macht Docusign geschäftskritische Daten nutzbar, die in Dokumenten enthalten sind. Diese Daten waren bislang von zentralen Geschäftssystemen entkoppelt – mit Folgen für Zeit, Kosten und entgangene Chancen. Mithilfe der IAM-Plattform von Docusign können Unternehmen Verträge erstellen, abschließen und verwalten. Mit Lösungen, die vom führenden Anbieter für elektronische Signaturen und CLM entwickelt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter www.docusign.com.

