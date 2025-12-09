Docusign célèbre ses 10 ans en Europe et annonce un investissement de 4,5 millions d'euros pour accélérer l'innovation en matière d'IA et sa croissance

PARIS, le 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Docusign (NASDAQ : DOCU), l'entreprise de gestion intelligente des accords, célèbre aujourd'hui une décennie de croissance et d'innovation en Europe, notamment en Irlande, et annonce un nouvel investissement, réalisé avec le soutien de l'Agence irlandaise de promotion des Investissements Directs étrangers (IDA). Cet investissement vient renforcer l'engagement de Docusign en Irlande, et plus largement en Europe, en développant son Centre d'excellence dédié à l'intelligence artificielle (IA) afin d'accompagner la transformation numérique d'un plus grand nombre de clients à travers l'Europe.

"Docusign continues to innovate from Ireland and help organizations across EMEA work smarter, faster, and more securely." - Allan Thygesen, CEO, Docusign

Depuis l'ouverture de son siège européen à Dublin en 2015, Docusign a considérablement renforcé son équipe de collaborateurs, au service de clients et partenaires à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'attractivité de l'Irlande en matière d'emploi, son écosystème technologique dynamique et un cadre réglementaire solide en font un emplacement privilégié pour poursuivre les investissements de Docusign dans des technologies d'IA avancées au service de la confiance, de la sécurité et de la conformité des entreprises européennes.

Renforcer la dynamique de R&D en Europe

L'extension du centre de Recherche, de Développement et d'Innovation de Dublin renforce davantage la présence R&D de Docusign en Europe, en complément de son centre français basé à Paris, le troisième plus grand hub d'ingénierie du groupe dans le monde dédié au développement des solutions d'identité numérique hautement sécurisées enrichies à l'IA, comme la détection de vivacité pour la vérification d'identité. Dans le cadre de ce projet, Docusign prévoit d'augmenter de 20 % ses équipes d'ingénierie, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les talents technologiques en Irlande tout en stimulant l'innovation au bénéfice des clients européens.

Un partenaire technologique de confiance en Europe

La présence de Docusign en Europe depuis dix ans reflète son intégration profonde dans les écosystèmes technologiques locaux et régionaux. Grâce à une collaboration étroite avec ses partenaires industriels irlandais et européen, Docusign continue de favoriser l'innovation et le développement des compétences numériques.

« L'annonce d'aujourd'hui illustre notre engagement envers l'Irlande et plus largement l'Europe », déclare Allan Thygesen, CEO de Docusign. « Cet investissement majeur dans l'IA, soutenu par l'IDA, témoigne de l'incroyable vivier de talents présents en Europe et de notre volonté de développer des solutions de gestion intelligente des accords pour nos clients européens. C'est aussi l'opportunité de contribuer aux ambitions de l'Irlande : renforcer sa compétitivité et permettre à l'Europe de se doter d'un pouvoir d'innovation guidé par l'IA. »

Accélérer la transformation numérique à travers la région

Cet investissement va accélérer le développement d'innovations basées sur l'IA, spécialement conçues pour répondre aux exigences réglementaires européennes, notamment en matière de vérification d'identité avancée, d'analyse contractuelle et de protection des données. Les initiatives locales de R&D de Docusign créeront également de nouvelles opportunités pour les talents irlandais, renforçant la position du pays comme destination de premier plan pour l'innovation technologique.

« La décision de Docusign renforce une fois de plus la position de l'Irlande en tant que partenaire technologique européen de confiance. Grâce à une approche de l'IA qui améliore la confiance, la sécurité et la conformité, cet investissement contribuera à accélérer la transformation numérique des entreprises en Irlande et dans l'ensemble de la région. », déclare Michael Lohan, CEO d'IDA Ireland.

À propos d'IDA Ireland

IDA Ireland est l'agence de promotion de l'investissement étranger en Irlande. Organisme semi-public à but non lucratif, elle promeut les investissements directs étrangers. IDA accompagne les entreprises internationales qui souhaitent s'implanter ou étendre leurs activités dans le pays, en proposant un soutien stratégique et opérationnel afin de favoriser un développement durable de l'emploi et de l'innovation.

À propos de Docusign

Docusign donne vie aux contrats. Aujourd'hui, plus d'1,7 million de clients et 1 milliard de personnes dans plus de 180 pays utilisent les solutions Docusign pour améliorer leur productivité et simplifier leur quotidien. Le numéro 1 de la signature électronique et de la gestion du cycle de vie des contrats (CLM) vous permet de sortir de l'impasse des processus contractuels manuels et déconnectés, coûteux et chronophages. Grâce à la plateforme Intelligent Agreement Management (IAM) de Docusign, créer, formaliser et gérer les contrats de manière intelligente et automatisée se fait en toute sécurité. Pour plus d'information, vous pouvez visiter http://www.docusign.com.

