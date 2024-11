Drei wichtige Höhepunkte der 7. CIIE, Chinas Öffnung schreitet weiter voran

Förderung des neuen Entwicklungsparadigmas für neue Möglichkeiten

Auf der 7. CIIE wird erstmals ein spezieller Bereich für neue Materialien eingerichtet, der spezielle Bereich für Innovationsinkubation verbessert und erweitert, und es werden Unterforen des Hongqiao-Forums (HQF) eingerichtet, die sich auf die Debüt-Wirtschaft und die Förderung des Konsums konzentrieren. Zur weiteren Förderung des „doppelten Umlaufs" auf nationaler und internationaler Ebene werden auf der Messe mehr als 400 neue Produkte, neue Technologien und neue Dienstleistungen vorgestellt, während 39 Behörden-Handelsgruppen und 4 Industrie-Fachgruppen organisiert werden, die mit insgesamt 780 Delegationen für die Beschaffung eine Rekordzahl erreichen.

Verbesserung des hohen Standards für gemeinsamen Wohlstand

Insgesamt haben 3.496 Aussteller aus 129 Ländern und Regionen ihre Teilnahme bestätigt und damit die vorherige Veranstaltung übertroffen. Mit 297 Fortune Global 500-Unternehmen und branchenführenden Unternehmen wird die Veranstaltung einen neuen Rekord verzeichnen.

Im China-Pavillon werden die neuesten Errungenschaften der chinesischen Modernisierung und der Öffnung auf hohem Niveau präsentiert. Um die Diskussion weiter voranzutreiben, wird das HQF den World Openness Report 2024 und den neuesten World Openness Index veröffentlichen, die wertvolle Erkenntnisse für den Aufbau einer offeneren Weltwirtschaft liefern.

Erleichterung einer offenen und integrativeren Weltwirtschaft zum Nutzen aller

77 Länder und internationale Organisationen haben ihre Teilnahme an der umfassenden Länderausstellung bestätigt, wobei Frankreich, Malaysia, Nicaragua, Saudi-Arabien, Tansania und Usbekistan als Ehrengastländer fungieren. Die Messe bietet spezielle Unterstützung für Länder, die den größten Bedarf an zusätzlichen Entwicklungsimpulsen haben, sowie eine Reihe von afrikanischen Produkten mit hohem Potenzial.

Unter dem Motto „High-Standard Opening up for Universally Beneficial and Inclusive Economic Globalization" (Hochwertige Öffnung für eine universell vorteilhafte und integrative wirtschaftliche Globalisierung) wird sich das HQF auf eine offene globale Zusammenarbeit und wirtschaftliche Governance konzentrieren und Gäste aus verschiedenen Sektoren einladen, um aktuelle Themen wie neue Energiespeicher und künstliche Intelligenz zu diskutieren.

