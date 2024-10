Trois faits marquants de la 7e CIIE pour poursuivre l'ouverture de la Chine

Favoriser le nouveau paradigme de développement pour de nouvelles opportunités

La 7e CIIE créera pour la première fois une nouvelle section spéciale pour les nouveaux matériaux , améliorera et élargira la section spéciale sur l'incubation de l'innovation et présentera des sous-forums du Forum Hongqiao (HQF) axés sur l'économie des débuts et la stimulation de la consommation. Promouvant davantage la « double circulation » aux niveaux national et international, l'exposition présentera plus de 400 nouveaux produits, nouvelles technologies et nouveaux services tout en organisant 39 groupes commerciaux des autorités et 4 groupes commerciaux industriels, soit un total de 780 délégations pour l'approvisionnement, ce qui constitue un record.

Augmenter l'ouverture de haut niveau pour une prospérité partagée

Au total, 3 496 exposants de 129 pays et régions ont confirmé leur participation, dépassant ainsi la session précédente. L'événement battra un nouveau record avec la participation prévue de 297 sociétés du Fortune Global 500 et d'entreprises de premier plan.

Par ailleurs, le pavillon de la Chine présentera les dernières réalisations de la Chine en matière de modernisation et d'ouverture à des normes élevées. Pour alimenter les discussions, le HQF publiera le Rapport sur l'ouverture du monde 2024 et le dernier Indice d'ouverture du monde, offrant des informations précieuses pour construire une économie mondiale plus ouverte.

Faciliter une économie mondiale ouverte et plus inclusive, bénéfique à tous

77 pays et organisations internationales ont confirmé leur participation au salon Comprehensive Country . La France, la Malaisie, le Nicaragua, l'Arabie Saoudite, la Tanzanie et l'Ouzbékistan sont les pays invités d'honneur. L'exposition offrira un soutien particulier aux pays qui ont le plus besoin d'un nouvel élan de développement, ainsi qu'une gamme de produits africains à fort potentiel.

Sous le thème « High-Standard Opening up for Universally Beneficial and Inclusive Economic Globalization » (Une ouverture de haut niveau pour une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive), le HQF se concentrera sur la coopération mondiale ouverte et la gouvernance économique, invitant des invités de divers secteurs à discuter de sujets brûlants tels que le stockage des nouvelles énergies et l'intelligence artificielle.

