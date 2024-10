第7回CIIEの3つの主要ハイライト、中国の開放がさらに進む

新たなビジネス・チャンスのための新たな開発パラダイムの育成

第7回CIIEでは、新素材の特別セクションを初めて新設し、イノベーション・インキュベーション特別セクションを強化・拡大し、デビュー経済と消費刺激に焦点を当てた虹橋フォーラム(Hongqiao Forum、略称HQF)のサブフォーラムを特集します。国内外の「二重流通」をさらに推進する今回の博覧会では、400以上の新製品、新技術、新サービスが展示されます。また、官庁貿易機関39団体と産業貿易機関4団体が参加し、調達の代表者は過去最高の780名に上ります。

繁栄の共有に向けた高水準の開放の強化

前回を上回る129の国と地域から、合計3,496の出展者が参加を決めています。このイベントには、フォーチュン・グローバル500企業と業界をリードする企業297社が参加する予定で、これも新記録となる数字です。

一方、中国パビリオンでは、中国の近代化と高水準の開放における最新の成果が展示されます。HQFは、議論を促すため、2024年世界開放度報告書と最新の世界開放度指数を発表し、より開放的な世界経済を構築するための貴重な知見を提供します。

あらゆる人に利益をもたらす、より開放的で包括的な世界経済の促進

総合国別展示会には77カ国および複数の国際機関が参加を表明しており、フランス、マレーシア、ニカラグア、サウジアラビア、タンザニア、ウズベキスタンが特別招待国として参加します。この博覧会では、さらなる発展の機運を必要としている国々や、潜在力の高いアフリカの各種製品に特別な支援を提供します。

HQFは、「High-Standard Opening up for Universally Beneficial and Inclusive Economic Globalization(普遍的に恩恵のある包括的な経済グローバル化に向けた高水準の開放)」というテーマの下、オープンな世界協力と経済ガバナンスに焦点を当て、さまざまな分野のゲストを招いて、新しいエネルギー貯蔵、人工知能などの注目のトピックについて議論します。

