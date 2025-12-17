Dstny feiert rekordverdächtiges Jahr mit mehr als zehn internationalen Auszeichnungen für herausragende Cloud-Kommunikation

Europaweiter UCaaS-Marktführer mit mehreren Platin-, Gold- und Silberauszeichnungen in den Kategorien Innovation, Kundenservice und Technologie geehrt

BRÜSSEL, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Dstny hat im Jahr 2025 mehr als 10 angesehene internationale Auszeichnungen gewonnen und sich damit als einer der anerkanntesten Unified Communications-Anbieter in Europa etabliert.

Die Auszeichnungen umfassen die Kategorien Innovation, Technologie und herausragende Leistungen für Kunden aus Programmen wie den TITAN Business Awards, Stevie Awards, UC Awards und Globee Awards.

Christian Hed Dstny Awards

Dstny wurde bei den TITAN Business Awards mit Platin für die beste Telekommunikationslösung und bei den TITAN Innovation Awards für seine B2B Services ausgezeichnet. Zu den Gold-Auszeichnungen gehören „Best UCaaS Provider EMEA" bei den UC Awards, „Company of the Year – Telecommunications" bei den Stevie International Business Awards und „Cloud-Based Telecom Solutions Disruptor" bei den Globee Awards.

„Der Gewinn von mehr als zehn Auszeichnungen in einem einzigen Jahr ist eine außergewöhnliche Anerkennung für das, was unsere Teams in ganz Europa aufgebaut haben", sagte Christian Hed, Head of Brand & Communications bei Dstny. „Jede Auszeichnung spiegelt unser Engagement für eine einfachere und effektivere Geschäftskommunikation wider. Wir sind stolz darauf, bei der Innovation im Bereich der Cloud-Kommunikation eine Vorreiterrolle zu spielen."

Die Auszeichnung unterstreicht die Stärke von Dstny bei der Integration von Microsoft Teams, Cloud-Telefonie und Unified-Communications-Lösungen für Unternehmen in mehreren europäischen Märkten.

Informationen zu Dstny

Dstny sorgt dafür, dass hybrides Arbeiten tatsächlich funktioniert, indem es die Geschäftskommunikation über alle Grenzen hinweg vereinfacht – Geräte, Standorte, Teams und Anwendungen. Unsere Lösungen kombinieren eine auf Mobilgeräte ausgerichtete Architektur mit patentierter Technologie, um Sprache, Video und Messaging nahtlos in geschäftskritische Tools zu integrieren.

Mit unserer KI-gestützten Plattform und der weltweit führenden Microsoft Teams-Integration ermöglichen wir es über vier Millionen Nutzerinnen und Nutzern in mehr als 80 Märkten, mühelos mit Kolleginnen und Kollegen und Kunden in Kontakt zu treten, unabhängig davon, von wo sie arbeiten.

Dstny hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.000 Mitarbeitende in sieben europäischen Ländern.

