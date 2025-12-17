Dstny viert recordjaar met meer dan 10 internationale prijzen voor Cloud Communications Excellence

Pan-Europese UCaaS-leider, bekroond met meerdere Platinum-, Gold- en Silver-awards in de categorieën innovatie, klantenservice en technologie

BRUSSEL, 17 december 2025 /PRNewswire/ -- Dstny heeft in 2025 meer dan 10 prestigieuze internationale prijzen gewonnen en heeft zich gevestigd als een van de meest erkende Unified Communications providers in Europa.

De awards omvatten innovatie, technologie en customer excellence categorieën van programma's zoals de TITAN Business Awards, Stevie Awards, UC Awards en Globee Awards.

Dstny ontving Platina-erkenning bij de TITAN Business Awards voor de beste telecommunicatieoplossing en de TITAN Innovation Awards voor B2B-diensten. Best UCaaS Provider EMEA bij de UC Awards, Company of the Year Telecommunications bij de Stevie International Business Awards en Cloud-Based Telecom Solutions Disruptor bij de Globee Awards.

"Meer dan 10 prijzen winnen in één jaar is een buitengewone erkenning van wat onze teams in heel Europa hebben opgebouwd", zei Christian Hed, hoofd van Brand & Communications bij Dstny. "Elke prijs weerspiegelt onze toewijding om zakelijke communicatie eenvoudiger en effectiever te maken. We zijn er trots op dat we het voortouw nemen in innovatie op het gebied van cloudcommunicatie."

De erkenning benadrukt de kracht van Dstny op het gebied van Microsoft Teams-integratie, cloudtelefonie en unified communications-oplossingen voor bedrijven in meerdere Europese markten.

Over Dstny

Dstny zorgt ervoor dat hybride werkzaamheden daadwerkelijk werken door zakelijke communicatie over alle grenzen heen te vereenvoudigen: apparaten, locaties, teams en applicaties. Onze oplossingen combineren mobile-first architectuur met gepatenteerde technologie om spraak, video en berichten naadloos te integreren in bedrijfskritische tools.

Via ons AI-platform en de wereldwijd toonaangevende Microsoft Teams-integratie geven we meer dan 4 miljoen gebruikers in meer dan 80 markten de mogelijkheid om moeiteloos verbinding te maken met collega's en klanten, ongeacht waar ze werken.

Dstny heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en heeft meer dan 1.000 werknemers in 7 Europese landen.

Meer informatie op www.dstny.com.

