Duck Creek eröffnet Formation '26, während starke Geschäftsdynamik die zunehmende Nachfrage nach seiner intelligenten Kernplattform für Versicherungen signalisiert

Unternehmen hebt zweistelliges SaaS-Wachstum, globale Expansion und Einführung seiner neuen agentenbasierten KI‑Plattform hervor, während sich Führungskräfte der Branche in Orlando versammeln

BOSTON, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, der intelligente Kern des Versicherungswesens, eröffnet heute Formation '26: Agents of Innovation, seine wichtigste Nutzerkonferenz. Das Unternehmen baut in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 starke Dynamik auf, geprägt von einem zweistelligen Wachstum des SaaS-ARR im Jahresvergleich, das durch Neukunden und Expansion innerhalb seines globalen Kundenstamms angetrieben wird.

Der starke Start von Duck Creek in das Geschäftsjahr 2026 spiegelt diese Nachfrage wider, mit einer zweistelligen Zahl an Neukundengewinnungen sowie Erweiterungen bei Bestandskunden in seinen Kern-, Spezial- und KI-gestützten Lösungen. Die Akzeptanz von Duck Creeks intelligenter Cloud nimmt weltweit weiter zu. Versicherer entscheiden sich für Duck Creek aufgrund seiner umfassenden Unternehmensfunktionalität, darunter Lösungen für Policenverwaltung, Abrechnung, Schadenmanagement, Tarifierung, Schadenverhütung, Rückversicherung, Vertriebsmanagement und Zahlungen, um schneller und präziser zu arbeiten sowie regulatorische Vorgaben einzuhalten.

„Wir bauen unsere Führungsposition in der Versicherungstechnologie mit mehr als 370 Kunden weltweit aus. Darunter 33 der 50 führenden nordamerikanischen Versicherer", sagte Hardeep Gulati, Geschäftsführer von Duck Creek. „Versicherer, die ihre Kernsysteme modernisieren, erwarten mehr von ihrer Technologie Sie brauchen einen vertrauenswürdigen Partner wie Duck Creek mit nachgewiesener Skalierbarkeit auf Unternehmensebene und schneller Wertschöpfung, der ihnen hilft, profitablen Mehrwert sowie Wachstum zu erzielen. Auf der Formation freuen wir uns, unsere neue agentenbasierte Plattform anzukündigen, die dazu beitragen wird, die Schaden-Kosten-Quoten von Versicherern weiter zu verbessern, während jährlich mehr als 150 Milliarden US-Dollar an Prämienvolumen über Duck Creek laufen."

Formation '26 bringt mehr als 800 Versicherungsexperten, Ökosystempartner und Führungskräfte der Branche zusammen, um zu erkunden, wie Technologie den Versicherungslebenszyklus verändert. Die Veranstaltung unterstreicht die wachsende Marktnachfrage nach intelligenten, cloudnativen Plattformen, mit denen Versicherer Cloud-Migration und Produktentwicklung beschleunigen sowie zentrale Versicherungsabläufe automatisieren können, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die betriebliche Agilität zu verbessern. Ein Höhepunkt der Veranstaltung wird die Vorstellung der agentenbasierten KI-Plattform von Duck Creek sein, begleitet von Live-Demonstrationen agentenbasierter Anwendungen und Agenten.

Formation '26 bietet eine hochkarätige Reihe von Gastrednern, die gemeinsam mit Gulati während seiner Hauptrede auftreten werden, darunter Stephen Lord, globaler IT-Leiter von AXIS Capital, und Monti Saroya, geschäftsführender Leiter auf Senior-Ebene und Co-Leiter des Flagship Fund bei Vista Equity Partners. Gemeinsam geben sie Einblicke in großangelegte Transformation, die Einführung von KI und die Zukunft agentenbasierter Versicherungen.

Die Konferenz umfasst außerdem ein von Betriebsleiter Chris McCloskey moderiertes Kundenpanel mit Führungskräften von Core Specialty, Europ Assistance und Arbella Insurance, die über ihre Transformationswege sowie die durch moderne Kernsysteme erzielten Geschäftsergebnisse sprechen werden. Ein von Vertriebsbereichsleiter auf Senior-Ebene William Magowan moderiertes Analystenpanel bringt Experten von AM Best, Celent und Datos Insights zusammen, um eine externe Perspektive auf Markttrends und Innovationsmaßstäbe zu geben.

Kundendynamik

Millers Mutual Insurance hat seine Modernisierungsstrategie mit Duck Creek OnDemand weiterentwickelt und Policy, Billing sowie Reinsurance Clarity eingesetzt, um seine Kernsysteme zu modernisieren und das weitere Wachstum im Markt für Mehrfamilienhausversicherungen zu unterstützen.

Anchor Group Management Inc. ist eine Partnerschaft mit Duck Creek eingegangen, um seine Infrastruktur für Versicherungszahlungen zu modernisieren, straffere Abrechnungsprozesse sowie verbesserte digitale Zahlungserlebnisse für Versicherungsnehmer zu ermöglichen.

Frankenmuth Insurance hat Duck Creek OnDemand Distribution Management eingeführt, um die Verwaltung von Agenturen und Vermittlern zu transformieren, die Transparenz zu erhöhen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Zusammenarbeit im gesamten Vertriebsnetz zu stärken.

Indigo Insurance wandte sich an Duck Creek OnDemand, um seine Modernisierungsstrategie zu beschleunigen und schnelles Wachstum zu unterstützen. Das Unternehmen erhielt eine skalierbare cloudbasierte Kernplattform, die darauf ausgelegt ist, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Encova Insurance ging mit einem aktualisierten Duck Creek OnDemand Distribution Management-System live, vereinheitlichte Agenturabläufe über Geschäftssparten hinweg, straffte das Onboarding und verbesserte die allgemeine Erfahrung der Vermittler.

Die neuseeländische Medical Assurance Society (MAS) wählte die vollständige Suite der über OnDemand bereitgestellten Kernlösungen von Duck Creek, um ihr allgemeines Versicherungsgeschäft zu modernisieren, die Erfahrungen der Mitglieder zu verbessern und eine umfassendere digitale sowie datengestützte Transformation zu unterstützen.

Country-Wide Insurance wählte Duck Creek Clarity, um seine Daten- und Analysefähigkeiten zu stärken, Einblicke in Echtzeit zu ermöglichen und sich auf den bevorstehenden OnDemand-Go-live mit Active Delivery vorzubereiten.

Fortegra wählte Duck Creek Reinsurance und Duck Creek Clarity, um Finanzabläufe zu modernisieren, die Portfoliotransparenz zu verbessern und weiteres Wachstum über Produkte, Regionen sowie Vertriebsmodelle hinweg zu unterstützen.

Duck Creek sicherte sich mehr als ein Dutzend zusätzliche neue Kundenengagements in der gewerblichen Spezialversicherung und in Privatkundensparten.

Anerkennung in der Branche

Informationen zu Duck Creek

Duck Creek ist der intelligente Kern, auf den führende Versicherer bauen. Speziell für Sach- und Unfallversicherung (P&C) sowie allgemeine Versicherungen entwickelt, führt Duck Creek den gesamten Versicherungslebenszyklus auf einer einzigen Plattform mit einer gemeinsamen Datengrundlage zusammen. Als agentenbasierte Plattform verknüpft Duck Creek intelligente Funktionen über Abläufe in den Bereichen Risikoprüfung, Policen, Abrechnung, Schaden und Zahlungen hinweg, also dort, wo Entscheidungen getroffen werden und Compliance nicht verhandelbar ist. Duck Creek ermöglicht Versicherern, Produkte schneller einzuführen, sich rasch an Veränderungen anzupassen und zielgenau sowie sicher zu wachsen. Die Lösungen sind einzeln oder als komplette Suite über Duck Creek OnDemand erhältlich. Besuchen Sie www.duckcreek.com und folgen Sie Duck Creek auf LinkedIn sowie X.

Medienkontakte:

Marianne Dempsey / Tara Stred

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