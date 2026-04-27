Duck Creek donne le coup d'envoi de Formation '26 alors que la forte dynamique budgétaire indique une accélération de la demande pour sa plateforme d'assurance de base intelligente

L'entreprise met en avant sa croissance SaaS à deux chiffres, son expansion mondiale et le lancement de sa nouvelle plateforme d'IA agentique, alors que les leaders du secteur se réunissent à Orlando

BOSTON, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, le cœur intelligent de l'assurance, donne aujourd'hui le coup d'envoi de Formation '26 : Agents of Innovation, sa conférence phare pour les utilisateurs, alors que l'entreprise consolide sa dynamique du premier semestre 2026, marquée par une croissance à deux chiffres des RRA provenant des SaaS en glissement annuel, alimentée par de nouveaux logos et l'expansion de sa base de clientèle mondiale.

Le solide début de l'exercice 2026 de Duck Creek reflète cette demande, avec des gains de nouveaux clients à deux chiffres et des expansions de clients existants dans ses solutions de base, spécialisées et alimentées par l'IA. L'adoption du cloud intelligent de Duck Creek se poursuit à l'échelle mondiale. Les assureurs choisissent Duck Creek pour sa profondeur d'entreprise, y compris les solutions de politique, de facturation, de sinistres, de tarification, de contrôle des pertes, de réassurance, de gestion de la distribution et de paiement, afin d'opérer plus rapidement et avec plus de précision, et de maintenir la conformité aux réglementations.

« Nous renforçons notre position de leader dans le domaine des technologies de l'assurance avec plus de 370 clients dans le monde, dont 33 des 50 premiers assureurs nord-américains », déclare Hardeep Gulati, CEO de Duck Creek. « Les assureurs qui modernisent leurs systèmes de base attendent davantage de leur technologie. Ils ont besoin d'un partenaire de confiance tel que Duck Creek, dont l'envergure et la rapidité d'exécution ont été prouvées pour les aider à obtenir un impact et une croissance rentables. À l'occasion de l'événement Formation, nous sommes enthousiastes à l'idée d'annoncer notre nouvelle plateforme agentique qui contribuera à améliorer encore les ratios combinés pour les assureurs dont plus de 150 milliards de dollars de primes transitent chaque année par Duck Creek. »

Formation '26 réunira plus de 800 professionnels de l'assurance, partenaires de l'écosystème et leaders de l'industrie pour explorer comment la technologie transforme le cycle de vie de l'assurance. L'événement souligne la demande croissante du marché pour des plateformes intelligentes, natives du cloud, qui permettent aux assureurs d'accélérer la migration vers le cloud, le développement de produits et d'automatiser les flux de travail de l'assurance de base pour accélérer la prise de décision et renforcer l'agilité opérationnelle. Un des faits saillants de l'événement sera la présentation par Duck Creek de sa plateforme d'IA agentique et des démonstrations d'applications et d'agents agentiques.

Formation '26 comprendra une série d'orateurs qui se joindront à Gulati lors de son discours d'ouverture, notamment Stephen Lord, CIO mondial d'AXIS Capital, et Monti Saroya, directeur général principal et coresponsable du Flagship Fund chez Vista Equity Partners. Ensemble, ils partageront leurs perspectives sur la transformation à grande échelle, l'adoption de l'IA et l'avenir de l'assurance agentique.

La conférence comprendra également un panel de clients animé par Chris McCloskey, Chief Operating Officer, avec des dirigeants de Core Specialty, Europ Assistance et Arbella Insurance, qui discuteront de leur parcours de transformation et des résultats commerciaux obtenus grâce à des systèmes centraux modernes. Un groupe d'analystes modéré par William Magowan, vice-président des ventes, réunira des experts d'AM Best, de Celent et de Datos Insights pour fournir un point de vue externe sur les tendances du marché et les références en matière d'innovation.

Dynamique client

Millers Mutual Insurance a renforcé sa stratégie de modernisation avec Duck Creek OnDemand, en mettant en œuvre Policy, Billing et Reinsurance Clarity pour moderniser ses systèmes de base et soutenir la croissance continue du marché de l'assurance des logements résidentiels.

Anchor Group Management Inc. s'est associé à Duck Creek pour moderniser son infrastructure de paiements d'assurance, ce qui a permis de rationaliser les processus de facturation et d'améliorer les expériences de paiement numérique pour les assurés.

Frankenmuth Insurance a adopté Duck Creek OnDemand Distribution Management pour transformer sa façon de gérer les agences et les producteurs, en augmentant la visibilité, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en renforçant la collaboration au sein de son réseau de distribution.

Indigo Insurance a fait appel à Duck Creek OnDemand pour accélérer sa stratégie de modernisation et soutenir sa croissance rapide, en bénéficiant d'une plateforme centrale évolutive basée sur le cloud et conçue pour mettre plus rapidement de nouveaux produits sur le marché.

Encova Insurance a mis en service un système amélioré de gestion de la distribution Duck Creek OnDemand, unifiant les opérations d'agence sur l'ensemble des lignes commerciales, rationalisant l'intégration et améliorant l'expérience globale de l'agent.

La société néo-zélandaise Medical Assurance Society (MAS) a choisi la suite complète de solutions de base de Duck Creek fournies via OnDemand pour moderniser ses activités d'assurance générale, améliorer les expériences des membres et soutenir une transformation numérique et axée sur les données.

Country-Wide Insurance a choisi Duck Creek Clarity pour renforcer ses capacités en matière de données et d'analyse, ce qui lui permet d'obtenir des informations en temps réel et de se préparer à la mise en service d'OnDemand avec Active Delivery.

Fortegra a choisi Duck Creek Reinsurance et Duck Creek Clarity pour moderniser les opérations financières, améliorer la transparence du portefeuille et soutenir la croissance continue des produits, des zones géographiques et des modèles de distribution.

Duck Creek a obtenu plus d'une douzaine de nouveaux engagements de la part de nouveaux clients dans les secteurs de l'assurance spécialisée pour entreprises et de l'assurance des particuliers.

Reconnaissance du secteur

À propos de Duck Creek

Duck Creek est le noyau intelligent sur lequel les principaux assureurs choisissent de s'appuyer. Conçu pour les assurances IARD et générale, Duck Creek unifie l'ensemble du cycle de vie de l'assurance sur une plateforme unique avec une seule base de données. En tant que plateforme agentique, la société connecte l'intelligence à travers les flux de travail de souscription, de police, de facturation, de sinistres et de paiements où les décisions sont prises et où la conformité n'est pas négociable. Duck Creek permet aux assureurs de lancer des produits plus rapidement, de s'adapter rapidement au changement et de se développer avec précision et confiance. Les solutions sont disponibles individuellement ou en tant que suite complète via Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com et suivez Duck Creek surLinkedIn et X.

Contacts médias :

Marianne Dempsey / Tara Stred

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