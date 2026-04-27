मजबूत वित्तीय आवेग के संकेत के साथ, Duck Creek ने अपने इंटेलिजेंट कोर इंश्योरेंस प्लेटफ़ार्म की बढ़ती मांग के मद्देनजर Formation '26 की शुरुआत की है

मजबूत वित्तीय आवेग के संकेत के साथ, Duck Creek ने अपने इंटेलिजेंट कोर इंश्योरेंस प्लेटफ़ार्म की बढ़ती मांग के मद्देनजर Formation '26 की शुरुआत की है
News provided byDuck Creek Technologies, Inc.
27 Apr, 2026, 17:30 IST
उद्योग जगत के अग्रणीयों के ऑरलैंडो में उपस्थिति में कंपनी ने दोहरे अंकों वाली SaaS वृद्धि, वैश्विक विस्तार और अपने नए एजेंटिक AI प्लेटफ़ार्म के लॉन्च को चिन्हांकित किया
बोस्टन, 27 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- बीमा का इंटेलिजेंट कोर, Duck Creek Technologies, ने आज अपने प्रमुख उपयोगकर्ता सम्मेलन Formation '26: Agents of Innovation, को शुरु करते हुए कंपनी के 2026 वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में नए लोगो और अपने वैश्विक ग्राहक आधार में विस्तार से प्रेरित दोहरे अंकों की वर्ष-दर-वर्ष SaaS ARR वृद्धि से चिह्नित मजबूत आवेग को तैयार किया है।
Duck Creek की 2026 वित्तीय वर्ष की मजबूत शुरुआत दो अंकों में नए ग्राहकों के जुड़ने और इसके मुख्य, विशिष्ट तथा AI-संचालित समाधानों में मौजूदा ग्राहकों के विस्तार की मांग को दर्शाती है। Duck Creek के इंटेलिजेंट क्लाउड को वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है। तेज तथा सटीकता से परिचालन और नियामक अनुपालन बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उद्यम बीमाकर्ता Duck Creek की पॉलिसी, बिलिंग, दावे, रेटिंग, क्षति नियंत्रण, पुनर्बीमा, वितरण मैनेजमेंट और भुगतान समाधान सहित गहराई के लिए उसका चयन कर रहे हैं।
"हम वैश्विक स्तर पर 370 से अधिक ग्राहकों के साथ बीमा टेक्नोलॉजी में अपनी नेतृत्व क्षमता का विस्तार कर रहे हैं। इस विस्तार में शीर्ष 50 उत्तरी अमेरिकी बीमाकर्ताओं में से 33 शामिल हैं," Duck Creek के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Hardeep Gulati, ने कहा। "बीमाकर्ता अपने कोर सिस्टम को आधुनिक बना रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी से अधिक की खोज कर रहे हैं। उन्हें लाभदायक प्रभाव और विकास को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए प्रमाणित उद्यम स्तर और मूल्य-प्राप्ति में गति प्रदान करने की क्षमता वाले Duck Creek जैसे एक विश्वसनीय भागीदार की आवश्यकता है। Formation में, हम अपने नए एजेंटिक प्लेटफ़ार्म की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं जो Duck Creek के माध्यम से वार्षिक $150B से अधिक प्रीमियम जोड़ने वाले बीमाकर्ताओं के लिए संयुक्त अनुपात को अधिक बेहतर बनाने में सहायता करेगा।"
टेक्नोलॉजी से बीमा जीवनचक्र को बदलने के तरीकों की खोज करने के लिए Formation '26 में 800 से अधिक बीमा पेशेवर, इकोसिस्टम पार्टनर और उद्योग जगत के अग्रणी एकत्रित होंगे। क्लाउड माइग्रेशन, उत्पाद विकास और निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति प्रदान और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए मुख्य बीमा कार्यप्रवाहों को स्वचालित करने में सक्षम बनाने के लिए यह आयोजन बीमाकर्ताओं की इंटेलिजेंट, क्लाउड-नेटिव प्लेटफ़ार्म के लिए बढ़ती बाजार मांग को रेखांकित करता है। इस आयोजन के मुख्य आकर्षण Duck Creek का अपने एजेंटिक AI प्लेटफ़ार्म का अनावरण और एजेंटिक एप्लीकेशनों और एजेंटों की लाइव प्रदर्शन होंगे।
Formation '26 में अतिथि वक्ताओं की विशिष्ट शृंखला में Gulati के मुख्य भाषण के साथ-साथ AXIS Capital के वैश्विक CEO Stephen Lord और Vista Equity Partners में Flagship Fund के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक और सह-प्रमुख, Monti Saroya भी होंगे। वे मिलकर बड़े पैमाने पर बदलाव, AI को अपनाने और एजेंटिक बीमा के भविष्य पर अपने विचार साझा करेंगे।
सम्मेलन में मुख्य परिचालन अधिकारी, Chris McCloskey, द्वारा संचालित एक ग्राहक पैनल में Core Specialty, Europ Assistance और Arbella Insurance के अग्रणीयों के साथ आधुनिक कोर सिस्टम के माध्यम से की गई परिवर्तन यात्राओं और प्राप्त व्यावसायिक परिणामों पर चर्चाएं भी की जाएंगी। बाजार के रुझानों और नवाचार बेंचमार्क पर एक बाहरी दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए बिक्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, William Magowan, द्वारा संचालित एक विश्लेषक पैनल में AM Best, Celent और Datos Insights के विशेषज्ञों को एक साथ लाया जाएगा।
ग्राहक आवेग
- अपने मुख्य सिस्टमों को आधुनिक बनाने और बहुपरिवार आवास बीमा बाजार में अनवरत वृद्धि को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी, बिलिंग और पुनर्बीमा स्पष्टता को लागू करते हुए Millers Mutual Insurance ने Duck Creek OnDemand के साथ अपनी आधुनिकीकरण रणनीति को आगे बढ़ाया है।
- पॉलिसीधारकों के लिए अधिक सुव्यवस्थित बिलिंग प्रोसेसों और बेहतर डिजिटल भुगतान अनुभवों को सक्षम बनाते हुए Anchor Group Management Inc. ने अपने बीमा भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए Duck Creek के साथ साझेदारी की है।
- Frankenmuth Insurance ने एजेंसियों और उत्पादकों के प्रबंधन के तरीके को बदलने के लिए Duck Creek OnDemand Distribution Management को अपनाया, जिससे दृश्यता में वृद्धि, परिचालन दक्षता में सुधार और इसके वितरण नेटवर्क में सहयोग मजबूत हुआ है।
- Indigo Insurance ने अपनी आधुनिकीकरण रणनीति को गति प्रदान और तीव्र विकास को सपोर्ट करने के लिए Duck Creek OnDemand का रुख किया, जिससे उसे नए उत्पादों को तेजी से बाजार में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक स्केलेबल क्लाउड-आधारित कोर प्लेटफ़ॉर्म प्राप्त हुआ है।
- Encova Insurance ने अपग्रेड किए गए Duck Creek OnDemand Distribution Management सिस्टम पर लाइव शुरुआत की है, जिससे बिजनेस लाइनों में एजेंसी संचालन को एकीकृत, ऑनबोर्डिंग को सुव्यवस्थित और समग्र एजेंट अनुभव में सुधार हुआ है।
- न्यूजीलैंड की Medical Assurance Society (MAS) ने अपने सामान्य बीमा व्यवसाय को आधुनिक बनाने, सदस्य अनुभवों को बढ़ाने और व्यापक डिजिटल और डेटा-संचालित परिवर्तन का समर्थन करने के लिए OnDemand के माध्यम से वितरित Duck Creek के कोर समाधानों के पूरे सेट का चयन किया है।
- Country-Wide Insurance ने अपनी डेटा और विश्लेषण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए Duck Creek Clarity का चयन किया है, जिससे वास्तविक समय की जानकारी प्राप्ति और Active Delivery के साथ आगामी OnDemand गो-लाइव की तैयारी की जा सकेगी।
- Fortegra ने वित्तीय संचालन को आधुनिक बनाने, पोर्टफ़ोलियो पारदर्शिता में सुधार करने और उत्पादों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा वितरण मॉडलों में अनवरत वृद्धि को सपोर्ट करने के लिए Duck Creek Reinsurance और Duck Creek Clarity का चयन किया है।
- Duck Creek ने कमर्शियल विशिष्टता और निजी लाइनों में एक दर्जन से अधिक नए ग्राहक अनुबंध हासिल किए हैं।
उद्योग मान्यता
- लगातार सातवां वर्ष चिन्हित करते हुए, 2025 Gartner Magic Quadrant for SaaS P&C Insurance Core Platforms North America में कंपनी को एक अग्रणी के रूप में नामित किया गया है।
- वैश्विक P&C व्यवसायों में AI-संचालित अंडरराइटिंग, एकीकृत कोर कार्यप्रवाहों और मापनीय मूल्य प्रदान करने में Duck Creek की ताकत को मान्यता प्रदान करते हुए, Everest Group 2025 Underwriting Orchestration Products PEAK Matrix Assessment में एक अग्रणी नामित किया गया है।
- Everest Group की 2026 Voice of the Customer Report में बीमा CXOPs के लिए प्रस्तुत किए गए कोर सिस्टम के समकक्षों और बाजार औसत दोनों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए, ग्राहकों ने निर्बाध कार्यान्वयन, गहन कोर सिस्टम एकीकरण तथा उद्यम स्केलेबिलिटी इत्यादि में गुणों का संदर्भ दिया है।
- मापनीय ग्राहक परिणामों के लिए 2025 IDC FinTech Real Results Award for Insurance Transformation प्राप्त किया है।
Duck Creek का परिचय
Duck Creek एक ऐसा इंटेलिजेंट कोर है जिस पर अग्रणी बीमा कंपनियां स्वयं का निर्माण करना पसंद करती हैं। प्रॉपर्टी एंड कैज़ुएल्टी (P&C) और सामान्य बीमा के लिए विशेष रूप से निर्मित, Duck Creek एक डेटा आधार के साथ केवल एक प्लेटफ़ार्म पर संपूर्ण बीमा जीवनचक्र को एकीकृत करता है। एक सक्रिय प्लेटफ़ार्म के रूप में, यह अंडरराइटिंग, पॉलिसी, बिलिंग, दावों और भुगतान कार्यप्रवाहों में निर्णय लेने और अनुपालन पर कोई समझौता न करने के लिए इंटेलिजेंस को जोड़ता है। Duck Creek व्यवसायों को उत्पादों को तेजी से लॉन्च करने, बदलावों के अनुसार जल्दी से ढलने और सटीकता तथा आत्मविश्वास के साथ विकास करने में सक्षम बनाता है। ये समाधान व्यक्तिगत रूप से या Duck Creek OnDemand के माध्यम से एक पूर्ण पैकेज के रूप में उपलब्ध हैं। www.duckcreek.com पर जाएं और Duck Creek का LinkedIn और X पर अनुसरण करें।
मीडिया संपर्क:
Marianne Dempsey / Tara Stred
[email protected]
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