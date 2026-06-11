Duck Creek erweitert seine globale Plattformstrategie durch länderübergreifende Verbesserungen der Layer-Funktionen und das Bekenntnis zur Unterstützung des Londoner Marktes

Investitionen in neue Plattformen helfen Versicherern, international zu expandieren, und unterstützen gleichzeitig ihre Teilnahme am Lloyd's-Markt für Spezialversicherungen

LONDON, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek, der intelligente Kern der Versicherungsbranche, gab heute auf der London ENGAGE – seiner jährlichen Konferenz für Führungskräfte der Versicherungsbranche aus Großbritannien und Europa – seine globale Expansionsstrategie sowie eine erweiterte Unterstützung für Versicherer bekannt, die auf internationalen Märkten tätig sind. Im Rahmen seines Engagements, Versicherern bei der globalen Expansion zu helfen, hat Duck Creek Verbesserungen an seiner Multi-Country Layer-Architektur eingeführt und eine strategische Investition zur Unterstützung des Londoner Marktes angekündigt, einschließlich der Pläne, eine Zertifizierung für den Lloyd's-Markt anzustreben.

Als weltweit führender Marktplatz für Spezial- und multinationale Risiken stützt sich der Londoner Markt auf eine komplexe Zusammenarbeit zwischen Maklern, Syndikaten, Versicherern, Deckungsinhabern und Partnern, die durch hochspezialisierte Prozessabläufe, einen umfassenden Datenaustausch und strenge operative Kontrollen unterstützt wird. Duck Creek investiert in Kapazitäten, die die Teilnahme am Londoner Markt ermöglichen sollen, und plant, im Rahmen seiner übergeordneten Strategie zur Erfüllung der Bedürfnisse von Versicherern, die in diesem globalen Versicherungsökosystem tätig sind, eine Zertifizierung für den Lloyd's-Markt anzustreben.

Ergänzt werden diese Funktionen für den Londoner Markt durch den kontinuierlichen Ausbau des hierarchischen Multi-Country Layer (MCL)-Konzepts von Duck Creek – eine grundlegende Funktion, die es Versicherern ermöglicht, ihre globalen und regionalen Aktivitäten über ein einheitliches Rahmenwerk zu verwalten. MCL ist ab heute allgemein verfügbar und deckt die Bereiche Duck Creek Policy, Billing, Claims und Clarity ab; derzeit wird die Lösung auf weitere digitale Bereiche ausgeweitet. MCL wurde speziell für multinationale Versicherer entwickelt und bietet einen einheitlichen operativen Rahmen, der es Versicherern ermöglicht, schneller in neue Märkte einzutreten, bestehende Konfigurationen wiederzuverwenden und die Konsistenz ihrer weltweiten Geschäftstätigkeit zu gewährleisten, während gleichzeitig die lokalen Marktanforderungen erfüllt werden.

„Duck Creek ist seit langem führend im Bereich der Kerntechnologie für Versicherungen und unterstützt Versicherer dabei, ihre Vertragsverwaltung zu modernisieren, ihre Abläufe zu optimieren und sich schneller an veränderte Marktanforderungen anzupassen", sagte Hardeep Gulati, Chief Executive Officer bei Duck Creek. „Unsere Investitionen in die Kompetenzen im Londoner Markt erweitern diese Führungsposition auf eines der weltweit anspruchsvollsten Ökosysteme im Bereich der Spezialversicherungen. Durch die Erweiterung der intelligenten Kernsysteme von Duck Creek zur Unterstützung der Geschäftsabläufe und Konnektivitätsanforderungen des Londoner Marktes ermöglichen wir es Versicherern, den gesamten Lebenszyklus einer Police effizienter zu verwalten, ihre operative Flexibilität zu verbessern und auf den Investitionen, Partnerschaften und der Marktinfrastruktur aufzubauen, auf die sie sich bereits stützen."

Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Versicherern den Zugang zu internationalen Märkten und die Geschäftstätigkeit dort zu erleichtern und gleichzeitig die Komplexität der Abläufe zu verringern, indem es die Effizienz über den gesamten Versicherungslebenszyklus hinweg steigert. Durch die Kombination aus cloud-nativer Architektur, agenter Intelligenz und fundiertem Versicherungsexpertise unterstützt Duck Creek Versicherer dabei, marktübergreifend effizienter zu arbeiten und gleichzeitig auf lokale Anforderungen einzugehen.

„Beim globalen Wachstum geht es nicht mehr nur darum, neue Märkte zu erschließen, sondern dies mit Tempo, Beständigkeit und Kontrolle zu tun", sagte Jose Lazares, Chief Product Officer bei Duck Creek. „Der Multi-Country-Layer von Duck Creek bietet Versicherern ein wiederverwendbares Betriebsmodell, mit dem sie ihre Geschäftstätigkeit regional ausweiten und sich gleichzeitig an die lokalen Marktanforderungen anpassen können. Unsere Investition in die Kompetenzen für den Londoner Markt festigt dieses Fundament und baut die Führungsposition von Duck Creek im Bereich der Spezialversicherungszeichnung auf eines der komplexesten Versicherungsökosysteme der Welt aus. Zusammen tragen diese Funktionen dazu bei, dass Versicherer ihre betrieblichen Abläufe vereinfachen, ihre Zeichnungsdisziplin stärken und in allen Märkten ein profitableres Wachstum erzielen können."

Die MCL-Hierarchie bietet einen flexiblen und strukturierten Ansatz für die Verwaltung länderübergreifender Konfigurationen und ermöglicht es Versicherern:

Komponenten regionenübergreifend wiederzuverwenden, um doppelte Einrichtungsarbeiten zu vermeiden;

die Implementierungszeiten durch vorkonfigurierte, sofort einsatzbereite Strukturen; zu verkürzen und

den Eintritt in neue Märkte zu beschleunigen und dabei die Unternehmensführung und Konsistenz gewährleisten.

Duck Creek unterstützt derzeit Versicherer, die auf den wichtigsten globalen Märkten tätig sind, darunter Nordamerika, das Vereinigte Königreich und Irland, Indien, Australien, Neuseeland und weitere. Durch weitere Investitionen wird die Unterstützung auf weitere Märkte in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ausgeweitet.

Durch die Kombination eines modernisierten Konfigurationsmodells, intelligenter Automatisierung und erweiterter Unterstützung für globale Versicherungsökosysteme ermöglicht Duck Creek den Versicherern:

Internationale Wachstumsstrategien umzusetzen, ohne Doppelarbeit zu verursachen;

sich schnell an die lokalen gesetzlichen Anforderungen anzupassen; und

die Komplexität des Betriebs bei länderübergreifenden Implementierungen zu verringern.

Informationen zu Duck Creek

Duck Creek ist der intelligente Kern, auf den führende Versicherer bauen. Speziell für Sach- und Unfallversicherung (P&C) sowie allgemeine Versicherungen entwickelt, führt Duck Creek den gesamten Versicherungslebenszyklus auf einer einzigen Plattform mit einer gemeinsamen Datengrundlage zusammen. Als agentische Plattform verbindet sie die Informationsflüsse in den Bereichen Risikoprüfung, Policenverwaltung, Rechnungsstellung, Schadenbearbeitung und Zahlungsverkehr – also in allen Arbeitsabläufen, in denen Entscheidungen getroffen werden und die Einhaltung von Vorschriften unabdingbar ist. Duck Creek ermöglicht Versicherern, Produkte schneller einzuführen, sich rasch an Veränderungen anzupassen und zielgenau sowie sicher zu wachsen. Die Lösungen sind einzeln oder als komplette Suite über Duck Creek OnDemand erhältlich. Besuchen Sie www.duckcreek.com und folgen Sie Duck Creek auf LinkedIn und X.

Medienkontakt:

Marianne Dempsey / Tara Stred

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