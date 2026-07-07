Duck Creek übernimmt Send und schafft damit die branchenweit einzige agentenbasierte Underwriting-to-Core-Plattform

Durch die Übernahme werden der intelligente Kern von Duck Creek und die Agentic-KI-Plattform mit der KI-basierten Orchestrierungs-Engine von Send vereint, um das End-to-End-Risikoprüfungsverfahren für gewerbliche Versicherer, Spezialversicherer und Versicherer des Londoner Marktes neu zu definieren

BOSTON, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, das intelligente Herzstück der Versicherungsbranche, gab heute bekannt, dass es Send Technology Solutions Ltd übernommen hat, eine führende, KI-basierte Plattform zur Steuerung des Risikoprüfungsprozesses, die Märkte für gewerbliche, Spezial- und komplexe Risiken bedient und weltweit führende Versicherungskunden zu ihren Kunden zählt. Mit dieser Investition entsteht die branchenweit erste und einzige agentenbasierte Lösung, die zentrale Versicherungsabläufe und intelligente Underwriting-Workflows über den gesamten Lebenszyklus einer Police hinweg für verschiedene Geschäftsmodelle vereint.

Duck Creek betreut weltweit Hunderte von Schaden- und Unfallversicherern, darunter mehr als die Hälfte der 20 weltweit führenden Schaden- und Unfallversicherer. Send ist ein führender Anbieter von Underwriting-Lösungen für gewerbliche Versicherer, Spezialversicherer, Rückversicherer, MGAs und Kunden mit delegierter Zeichnungsbefugnis und unterstützt über seine Underwriting-Orchestrierungs-Engine Bruttoprämieneinnahmen in Höhe von mehr als 26 Milliarden US-Dollar.

Da die Verbesserung der Underwriting-Leistung für Versicherer zu einer strategischen Notwendigkeit wird, werden viele weiterhin durch unzusammenhängende Underwriting-Prozesse, fragmentierte Antrags- und Risikodaten sowie eingeschränkte Transparenz hinsichtlich Risikoappetit, Preisentscheidungen, Portfolioaufbau und Underwriting-Leistung behindert. Durch die Zusammenführung von Duck Creek und Send können Versicherer die Annahme von Anträgen, die Triage, die Datenanreicherung, die Risikobewertung, Angebotsentscheidungen, die Policenausstellung und die Portfolioüberwachung in einem einheitlicheren Betriebsmodell miteinander verknüpfen – und so den Underwritern helfen, schneller, konsistenter und selbstbewusster zu handeln, um profitables Wachstum zu erzielen.

Die Underwriting-Orchestrierungsplattform von Send hat für Versicherer bereits messbare Ergebnisse erzielt, darunter eine bis zu siebenmal schnellere Angebotserstellung und eine Verkürzung der Produkteinführungszeit um bis zu 65 %. Angesichts der nachweislich überdurchschnittlichen Ergebnisse der Kunden von Duck Creek in Bezug auf kombinierte Schaden-Kosten-Quoten und Wachstum bietet die Übernahme eine hervorragende Gelegenheit, Versicherern dabei zu helfen, ihre Geschwindigkeit, Rentabilität und Wettbewerbsvorteile über den gesamten Underwriting-Lebenszyklus hinweg zu verbessern.

„Das Underwriting ist für Versicherer zu einer der wichtigsten Prioritäten geworden, da sie bestrebt sind, ihre Rentabilität zu steigern, immer komplexere Risiken zu bewältigen und im Wettbewerb schneller und präziser zu agieren", sagte Hardeep Gulati, Chief Executive Officer bei Duck Creek. „Mit der Integration von Send in Duck Creek vereinen wir das Kerngeschäft der Versicherer und die Koordination des Risikoprüfungsprozesses in einer vertrauenswürdigen, agentenbasierten KI-Lösung, die Stammdatensysteme, Entscheidungsintelligenz, Arbeitsabläufe und Maßnahmen miteinander verknüpft. Das ist der entscheidende Wendepunkt für Versicherer: eine einheitliche Plattform, die ihnen dabei hilft, die Komplexität der Risikoprüfung in klarere Entscheidungen, eine schnellere Umsetzung, eine strengere Risikoselektion und messbaren geschäftlichen Mehrwert umzuwandeln."

Die Übernahme baut auf der kürzlich von Duck Creek eingeführten Strategie rund um die „Agentic AI Platform" und die „Agentic Underwriting Workbench" auf. Die auf der Formation '26 vorgestellte „Agentic AI Platform" von Duck Creek ermöglicht es Versicherern, KI-Agenten über den gesamten Versicherungslebenszyklus hinweg einzusetzen, zu koordinieren und zu steuern, um vertrauenswürdige und gesicherte Entscheidungen zu treffen. Die „Agentic AI Platform" von Duck Creek wird die Funktionen von Send zur Koordination des Risikoprüfungsprozesses erweitern und beschleunigen, indem versicherungsspezifische Agenten, Governance-Mechanismen und die Anbindung an Kernsysteme in den Risikoprüfungszyklus integriert werden. Gleichzeitig bietet sie den Versicherern eine Grundlage, um KI im gesamten Risikoprüfungsprozess mit höherer Geschwindigkeit, besserer Kontrolle und größerer geschäftlicher Wirkung einzusetzen.

Send wird weiterhin als eigenständige Engine zur Koordinierung des Underwriting-Prozesses mit Anbindung an alle Kernsysteme verfügbar sein und gleichzeitig von fortlaufenden Investitionen sowie einer tieferen Integration in die „Intelligent Insurance Cloud" und die „Agentic AI Platform" von Duck Creek für gemeinsame Kunden profitieren. Andy Moss, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Send, wird das Send-Team bei Duck Creek weiterhin als General Manager of Underwriting leiten.

„Send wurde entwickelt, um Versicherern dabei zu helfen, sich in immer komplexeren Risikoprüfungsentscheidungen zurechtzufinden, indem Menschen, Daten, KI und Arbeitsabläufe zu einer einheitlichen Risikoprüfungserfahrung zusammengeführt werden", sagte Moss. „Der Beitritt zu Duck Creek bietet die Möglichkeit, diese Vision auf einem breiteren globalen Markt umzusetzen und gleichzeitig Versicherern zu helfen, schnellere Entscheidungen zu treffen, ihre Effizienz zu steigern und ein profitableres Wachstum zu erzielen. Wir teilen die Überzeugung, dass Technologie die Risikoprüfer unterstützt, anstatt sie zu ersetzen, und dass KI mit Transparenz, Governance und Vertrauen umgesetzt werden muss."

Gemeinsam bieten Duck Creek und Send den Versicherern folgende Vorteile:

Erweiterte Entgegennahme und Triage von Einreichungen : Erfasst und organisiert Einreichungen aus E-Mails, Dokumenten und Maklerkanälen und unterstützt Teams dabei, Verkaufschancen zu priorisieren und die Konversionsrate zu verbessern.

: Erfasst und organisiert Einreichungen aus E-Mails, Dokumenten und Maklerkanälen und unterstützt Teams dabei, Verkaufschancen zu priorisieren und die Konversionsrate zu verbessern. KI-gestützte Datenextraktion und -anreicherung : Strukturiert, validiert und ergänzt Daten zu Einreichungen, Risiken und Gefährdungen, damit Risikoprüfer schneller auf sauberere, entscheidungsreife Informationen zurückgreifen können.

: Strukturiert, validiert und ergänzt Daten zu Einreichungen, Risiken und Gefährdungen, damit Risikoprüfer schneller auf sauberere, entscheidungsreife Informationen zurückgreifen können. Durchgängige Koordination des Underwriting-Prozesses : Koordiniert die Abläufe von der Erfassung und Triage über die Risikobewertung, Preisgestaltung, Genehmigungen, Angebotserstellung, Vertragsabschluss bis hin zu den Arbeitsabläufen nach Vertragsabschluss.

: Koordiniert die Abläufe von der Erfassung und Triage über die Risikobewertung, Preisgestaltung, Genehmigungen, Angebotserstellung, Vertragsabschluss bis hin zu den Arbeitsabläufen nach Vertragsabschluss. Arbeitsbereich für risikobasierte Risikoprüfung : Führt Dokumente, Daten, Notizen, Verweise, Preisangaben, Genehmigungen und Entscheidungen zu jedem einzelnen Risiko zusammen, um die Konsistenz und Kontrolle zu verbessern.

: Führt Dokumente, Daten, Notizen, Verweise, Preisangaben, Genehmigungen und Entscheidungen zu jedem einzelnen Risiko zusammen, um die Konsistenz und Kontrolle zu verbessern. Konfigurierbare Workflows, Regeln und Governance : Unterstützt Underwriting-Regeln, die Verwaltung von Genehmigungsbefugnissen, die SLA-Nachverfolgung, Prüfpfade und Compliance-Kontrollen zur Skalierung komplexer Underwriting-Abläufe.

: Unterstützt Underwriting-Regeln, die Verwaltung von Genehmigungsbefugnissen, die SLA-Nachverfolgung, Prüfpfade und Compliance-Kontrollen zur Skalierung komplexer Underwriting-Abläufe. Speziell entwickelte Lösungen für komplexe gewerbliche und Spezialmärkte: Unterstützung für die Bereiche gewerbliches Versicherungsgeschäft, Spezialversicherungen, MGA, delegierte Befugnisse, Rückversicherung und das Londoner Versicherungsmarktgeschäft, einschließlich der Integration in die zentrale Versicherungsplattform von Duck Creek zur Vertragsabwicklung.

Informationen zu Send Technology

Send ist die führende Plattform für die Koordination des Underwriting-Prozesses, auf die Versicherer, MGAs und Rückversicherer vertrauen, um komplexe Risiken zu bewältigen. Die Plattform verbindet Menschen, Daten, KI und Arbeitsabläufe, um die Underwriting-Abläufe von der Antragstellung bis zum Vertragsabschluss und darüber hinaus zu optimieren. Mit Kunden in Nordamerika, Großbritannien, auf den Bermudas und anderen globalen Versicherungsmärkten unterstützt Send Versicherer dabei, ihre Underwriting-Leistung zu verbessern, Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und profitables Wachstum voranzutreiben. Solano Partners fungierte als exklusiver Finanzberater von Send. Besuchen Sie www.send.technology um mehr zu erfahren.

Informationen zu Duck Creek

Duck Creek ist der intelligente Kern, auf den führende Versicherer bauen. Speziell für Sach- und Unfallversicherung (P&C) sowie allgemeine Versicherungen entwickelt, führt Duck Creek den gesamten Versicherungslebenszyklus auf einer einzigen Plattform mit einer gemeinsamen Datengrundlage zusammen. Als agentenbasierte Plattform vernetzt sie die Informationsflüsse in den Arbeitsabläufen der Risikoprüfung, der Policenerstellung, der Rechnungsstellung, der Schadenbearbeitung, der Rückversicherung und des Zahlungsverkehrs – Bereiche, in denen Entscheidungen getroffen werden und die Einhaltung von Vorschriften unabdingbar ist. Duck Creek ermöglicht Versicherern, Produkte schneller einzuführen, sich rasch an Veränderungen anzupassen und zielgenau sowie sicher zu wachsen. Die Lösungen sind einzeln oder als komplette Suite über Duck Creek OnDemand erhältlich. Besuchen Sie www.duckcreek.com und folgen Sie Duck Creek auf LinkedIn und X.

Medienkontakt:

Marianne Dempsey / Tara Stred

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