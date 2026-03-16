EightSix startet Brand Studio: Weltweit erstes Brand Music Intelligence System

Zwei Jahre Entwicklung. Mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung. Ein neuer globaler Standard für die Verwendung von Musik in der Markenwerbung.

BERLIN, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- EightSix bringt heute Brand Studio heraus, das weltweit erste Brand Music Intelligence System: eine Plattform, die die Art und Weise verändert, wie globale Marken Musik entdecken, bewerten, lizenzieren und über jeden Kundenkontaktpunkt hinweg einsetzen.

Shai Caleb Hirschson and Gordian Gleiß, Co-Founders of EightSix

Brand Studio wurde in zwei intensiven Jahren entwickelt und basiert auf mehr als 25 Jahren kombinierter Erfahrung in den Bereichen Komposition, Musiküberwachung, Lizenzierung und Audiotechnik geprägt. Es bringt Struktur, Wissenschaft und Verantwortlichkeit in einen Bereich des Marketings, der sich viel zu lange auf den Instinkt verlassen hat. Musik ist die stärkste emotionale Triebkraft in der Werbung, dennoch ist sie nach wie vor die letzte unstrukturierte Grauzone, die von Geschmack, Trends und subjektiven Debatten bestimmt wird. Brand Studio ändert das.

So funktioniert es

Das Herzstück von Brand Studio ist mDNA™ (Music DNA), ein proprietäres Framework, das bewertet, wie eine Marke Musik in Bezug auf Genre, Emotion, Tempo, Energie und kulturelle Positionierung einsetzt. Jede Entscheidung im Bereich Musik, von Kampagnentracks bis hin zu Social-Media-Bearbeitungen, von globalen Lizenzen bis hin zur Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern, wird anhand dieses lebendigen Standards getroffen. Das Machine Learning der Plattform nutzt jahrzehntelange echte Branchenexpertise und liefert domänenspezifische Erkenntnisse, die Marken messen und gegenüber Stakeholdern überzeugend belegen können.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen Discover, das die weltweite Musiklandschaft anhand der mDNA™ einer Marke durchsucht; SceneMatch™, das mithilfe von Narrative-Driven Audio Mapping Musik in Sekundenschnelle mit Videoinhalten abgleicht; ArtistMatch™, das passende Künstlerinnen und Künstler für eine Marke identifiziert und Budgetmodelle erstellt; SmartTest™, das auf SoundOut und über 500.000 Verbraucherstudien basiert und eine evidenzbasierte Validierungen in weniger als zwei Minuten liefert; SmartLicense™, das komplexe globale Lizenzierungen transparent und skalierbar macht.

„Jede Marke sagt, dass Musik Emotionen weckt, aber keine kann beweisen, welche Musik den Umsatz ankurbelt. Diese Zeiten sind vorbei. Mit Brand Studio lassen sich Musikentscheidungen ebenso fundiert begründen wie Entscheidungen über das Medienbudget." – Gordian Gleiβ, Co-Founder, EightSix

„Jede Ebene dieser Plattform spiegelt wider, wie Musik in der realen Welt funktioniert, und nicht, wie Technologen es sich vorstellen. Das System wurde auf Basis der täglichen Entscheidungen erfahrener Music Supervisors, Komponisten und Lizenzexperten trainiert – und anschließend auf eine Größenordnung skaliert, die kein menschliches Team allein erreichen könnte." – Grace Hammond, Lead Developer, EightSix

World-Class Partners. Built for CMOs.

EightSix hat sich mit SoundOut, dem weltweit führenden Anbieter von Musiktests für Verbraucherinnen und Verbraucher, und Cyanite, einem Pionier im Bereich der KI-gestützten Audioanalyse, zusammengetan, um sicherzustellen, dass Brand Studio den höchsten globalen Standards entspricht. Die Plattform wurde für Markenteams in Unternehmen, CMOs, Agenturen und Einkaufsleiter entwickelt, für die alle Ausgaben vertretbar, messbar und auf die Strategie abgestimmt sein müssen.

Mit der Erweiterung von Brand Studio erhalten unabhängige Musikschaffende strukturierten Zugang zu Markenaufträgen, wodurch ein neuer kommerzieller Weg eröffnet wird, bei dem Musik auf intelligente Weise bewertet und verantwortungsvoll vermarktet wird und die Musikschaffenden von denselben Informationen profitieren, die auch die Marken nutzen.

„Das Problem war nie die Kreativität. Es ging immer um Kommunikation. Brand Studio gibt Teams eine gemeinsame Sprache für Musikentscheidungen. Wenn alle mit den gleichen Informationen arbeiten, werden Entscheidungen schneller getroffen, die Überzeugung wächst und Marken klingen unverwechselbar wie sie selbst, überall." – Shai Caleb Hirschson, Co-Founder, EightSix

Music. Sound. Decoded.

Brand Studio by EightSix.

Der globale Standard für Brand Music Intelligence.

Informationen zu EightSix

EightSix ist ein strategischer Partner für Marken, die sich mit der wachsenden Bedeutung von Musik und Klang in der Kommunikation auseinandersetzen. Das in Berlin gegründete Unternehmen arbeitet an der Schnittstelle von Klang, Strategie und Technologie, um Unternehmen dabei zu helfen, Musikentscheidungen zu treffen, die kreativ, nachvollziehbar und in großem Maßstab vertretbar sind.

EightSix unterstützt Markenteams und ihre Agenturen durch die Kombination von kreativem Fachwissen mit strukturierten Analysen, Einblicken in die Zielgruppe und Entscheidungsrahmen, die die Subjektivität reduzieren und die Ausrichtung verbessern. Die Arbeit des Unternehmens umfasst Markenmusikstrategien, Soundsysteme, Künstlerkooperationen und firmeneigene Tools zur Entscheidungsunterstützung, einschließlich EightSix Brand Studio, einer webbasierten Plattform, die entwickelt wurde, um Klarheit und Konsistenz in die Musik- und Klangauswahl für Kampagnen zu bringen.

Mit einem multidisziplinären Team von 15 Expertinnen und Experten, die international tätig sind, arbeitet EightSix eng mit führenden Marken wie OTTO, Siemens Home Appliances, DEICHMANN und Ferrero zusammen. Das Unternehmen setzt sich für verantwortungsvolle Innovation, von Menschen geleitete Kreativität und die faire Behandlung von Urhebern ein und integriert Technologie und KI nur dort, wo sie das Verständnis und die Entscheidungsfindung sinnvoll unterstützen.

EightSix hat seinen Hauptsitz in Berlin und ist weltweit tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eightsix.com

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