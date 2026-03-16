EightSix lance Brand Studio : Le premier système d'intelligence musicale de marque au monde

Deux ans de développement. Plus de 25 ans d'expertise dans le secteur. Une nouvelle norme mondiale pour l'utilisation de la musique par les marques.

BERLIN, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- EightSix lance aujourd'hui Brand Studio, le premier système d'intelligence musicale de marque au monde : une plateforme qui transforme la manière dont les marques mondiales découvrent, évaluent, concèdent des licences et déploient la musique à chaque point de contact avec le client.

EightSix Launches Brand Studio: The World’s First Brand Music Intelligence System Speed Speed Shai Caleb Hirschson and Gordian Gleiß, Co-Founders of EightSix

Développé au cours de deux années intensives et façonné par plus de 25 ans d'expérience combinée dans la composition, la supervision musicale, l'octroi de licences et la technologie audio, Brand Studio apporte structure, science et responsabilité à un domaine du marketing qui a fonctionné à l'instinct pendant trop longtemps. La musique est le moteur émotionnel le plus puissant de la publicité, mais elle est restée la dernière frontière non structurée, régie par les goûts, les tendances et les débats subjectifs. Brand Studio change la donne.

Fonctionnement

Au cœur de Brand Studio se trouve mDNA™ (ADN musical), un cadre exclusif qui évalue la façon dont une marque utilise la musique en fonction du genre, de l'émotion, du tempo, de l'énergie et du positionnement culturel. Chaque décision musicale, qu'il s'agisse de pistes de campagne ou d'éditions sociales, de licences mondiales ou de collaborations avec des créateurs, est alignée sur ce niveau de vie. L'apprentissage automatique de la plateforme s'appuie sur des décennies de connaissances sectorielles réelles, fournissant des informations spécifiques à un domaine que les marques peuvent mesurer et défendre.

Les principales fonctionnalités comprennent Discover, pour la recherche de la musique du monde par rapport au mDNA™ d'une marque ; SceneMatch™, qui utilise un mappage audio basé sur le narratif pour faire correspondre la musique à la vidéo en quelques secondes ; ArtistMatch™, pour l'identification d'artistes adaptés à la marque avec modélisation du budget ; SmartTest™, élaboré grâce à SoundOut et plus de 500 000 études de consommateurs, fournissant une validation basée sur des preuves en moins de deux minutes ; et SmartLicense™, qui rend les licences mondiales complexes transparentes et évolutives.

« Toutes les marques affirment que la musique suscite l'émotion, mais aucune ne peut prouver que la musique stimule les ventes. Cette époque est révolue. Brand Studio rend chaque décision musicale aussi justifiée que les dépenses médias ». - Gordian Gleiβ, cofondateur, EightSix

« Chaque couche de cette plateforme reflète la manière dont la musique fonctionne effectivement dans le monde réel et non la manière dont les technologues imaginent qu'elle devrait fonctionner. Nous avons formé le système aux décisions que les superviseurs, les compositeurs et les concédants de licence expérimentés prennent tous les jours, puis nous lui avons donné l'ampleur qu'aucune équipe humaine ne pourrait atteindre seule. » - Grace Hammond, développeuse en chef, EightSix

Des partenaires de classe mondiale. Conçu pour CMOs.

EightSix s'est associé à SoundOut, leader mondial des tests musicaux auprès des consommateurs et à Cyanite, pionnier de l'analyse audio pilotée par l'IA, pour garantir que Brand Studio respecte les normes mondiales les plus rigoureuses. La plateforme est conçue pour les équipes de marque des entreprises, les directeurs de marketing, les agences et les responsables des achats qui ont besoin que chaque levier de dépense soit défendable, mesurable et aligné sur la stratégie.

À mesure que Brand Studio prendra de l'ampleur, les créateurs et compositeurs indépendants bénéficieront d'un accès structuré aux instructions des marques, ce qui ouvrira une nouvelle voie commerciale où la musique sera évaluée intelligemment, monétisée de manière responsable et où les créateurs bénéficieront de la même intelligence que celle qui alimente les marques.

« Le problème n'a jamais été la créativité. Il s'agissait de communication. Brand Studio offre aux équipes un langage commun pour les décisions musicales. Lorsque tout le monde travaille avec la même intelligence, les décisions s'accélèrent, la conviction grandit et les marques sonnent sans équivoque comme elles-mêmes, partout. » - Shai Caleb Hirschson, cofondateur, EightSix

La musique. Le son. Décodé.

Brand Studio by EightSix.

La norme mondiale pour l'intelligence musicale de la marque.

À propos d'EightSix

EightSix est le partenaire stratégique des marques qui doivent gérer l'importance croissante de la musique et du son dans la communication. Fondée à Berlin, l'entreprise travaille à l'intersection du son, de la stratégie et de la technologie pour aider les organisations à prendre des décisions musicales créatives, explicables et défendables à grande échelle.

EightSix soutient les équipes de marque et leurs agences en combinant l'expertise créative avec une analyse structurée, une connaissance de l'audience et des cadres de décision qui réduisent la subjectivité et augmentent l'alignement. Son travail porte sur la stratégie musicale des marques, les systèmes sonores, les collaborations avec des artistes et les outils d'aide à la décision, notamment EightSix Brand Studio, une plateforme en ligne conçue pour apporter clarté et cohérence aux choix musicaux et sonores dans toutes les campagnes.

Avec une équipe multidisciplinaire de 15 spécialistes travaillant à l'échelle internationale, EightSix collabore étroitement avec des marques de premier plan telles que OTTO, Siemens Home Appliances, DEICHMANN et Ferrero. L'entreprise s'engage en faveur d'une innovation responsable, d'une créativité portée par l'humain et d'un traitement équitable des créateurs, en intégrant la technologie et l'IA uniquement lorsqu'elles aident de manière significative à la compréhension et à la prise de décision.

EightSix a son siège à Berlin et opère à l'échelle mondiale.

Plus d'informations sur www.eightsix.com

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