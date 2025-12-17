Ein ehrgeiziges Projekt zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher und zur Aufwertung der Spitzenqualität von nativem Olivenöl extra FRANCE OLIVE PRODUCTION - UNAPROL

BERLIN, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Olivenöl, das aufgrund seiner organoleptischen Eigenschaften und seiner gesundheitsfördernden Wirkung seit jeher als flüssiges Gold gilt, steht im Mittelpunkt eines neuen Überwachungsprojekts, das höchste Qualität und Lebensmittelsicherheit gewährleisten soll. Diese bedeutende Initiative ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen UNAPROL, dem italienischen Konsortium, das sich seit Jahren für den Schutz von Qualitätsolivenöl einsetzt, und FRANCE OLIVE PRODUCTION, dem französischen Branchenverband für den Olivenanbau, dessen Hauptziel es ist, die Qualität und die typischen Eigenschaften französischer Olivenöle zu fördern und aufzuwerten.

Unaprol, France Olive Production, Extra virgin olive oil

Das vorrangige Ziel ist der Schutz der Gesundheit der Verbraucher durch eine strenge und ständige Kontrolle der Qualität des in Frankreich und Italien hergestellten Olivenöls. Das Projekt sieht eine eingehende Analyse einer großen Auswahl von Proben vor, die für die gesamte nationale Produktion repräsentativ sind, um potenziell gesundheitsschädliche Substanzen aufzuspüren. Diese Initiative wurde im Rahmen der Arbeitsprogramme 2024/2025 entwickelt, die gemäß den Verordnungen (EU) Nr. 2021/2115 und 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021, Artikel 47(1)(h) Einführung von Rückverfolgbarkeits- und Zertifizierungssystemen, insbesondere im Hinblick auf die Qualitätskontrolle der an Endverbraucher verkauften Produkte.

Das Vorhandensein von Pestizidrückständen und anderen Kontaminanten in nativem Olivenöl extra ist ein komplexes Problem, das einen multidisziplinären Ansatz erfordert. Einerseits ist es von grundlegender Bedeutung, die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Andererseits muss eine nachhaltige Landwirtschaft gefördert werden, die die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert und die biologische Vielfalt erhält.

Im Zusammenhang mit der Kontrolle der an Endverbraucher verkauften Produkte wurde eine Überwachungsmaßnahme für Produkte entwickelt, die gemäß der Norm UNI EN ISO 22005/08 rückverfolgt werden und unter das anerkannte Qualitätssystem fallen, mit dem Ziel, Risiken und kritische Kontrollpunkte zu analysieren. Die Überwachung konzentrierte sich auf eine breite Palette von Molekülen, darunter: Pflanzenschutzmittel, Schwermetalle, Weichmacher, Mineralöle MOSH/MOAH, was die Ausarbeitung von Leitlinien ermöglichte, die es den verschiedenen Akteuren der Lieferkette ermöglichen, Kontaminationsrisiken zu vermeiden. Diese Leitlinien können in ein von den Unternehmen zertifizierbares DTP umgesetzt werden. Das Ergebnis der Überwachung der Ölqualität bestätigte, dass die französischen und italienischen Produkte von hoher Qualität sind und ein hohes Lebensmittelsicherheitsprofil aufweisen.

Wie kann der Verbraucher ein natives Olivenöl extra wählen, das auch in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit von hoher Qualität ist?

Die Auswahl eines hochwertigen nativen Olivenöls extra mag kompliziert erscheinen, aber mit ein wenig Sorgfalt ist es möglich, ein gesundes und unverfälschtes Produkt auf den Tisch zu bringen. Hier sind einige nützliche Tipps:

Überprüfen Sie die Etiketten: Lesen Sie die Produktetiketten sorgfältig durch und achten Sie dabei auf Angaben zur Herkunft, zur Herstellungsmethode und zu Zertifizierungen.





Lesen Sie die Produktetiketten sorgfältig durch und achten Sie dabei auf Angaben zur Herkunft, zur Herstellungsmethode und zu Zertifizierungen. Bezeichnung: Achten Sie darauf, dass deutlich "Natives Olivenöl Extra" angegeben ist.





Achten Sie darauf, dass deutlich "Natives Olivenöl Extra" angegeben ist. Zertifizierungen: Achten Sie auf Qualitätszertifizierungen wie DOP (geschützte Ursprungsbezeichnung) oder IGP (geschützte geografische Angabe).





Achten Sie auf Qualitätszertifizierungen wie DOP (geschützte Ursprungsbezeichnung) oder IGP (geschützte geografische Angabe). Zertifizierungen: Achten Sie auf Zertifizierungen für biologische Anbaumethoden und integrierte Produktion.





Achten Sie auf Zertifizierungen für biologische Anbaumethoden und integrierte Produktion. Freiwillige Zertifizierungen: Achten Sie auf Produkt- oder Systemzertifizierungen wie Standards: GSFS/IFS/ISO22005/08





Achten Sie auf Produkt- oder Systemzertifizierungen wie Standards: GSFS/IFS/ISO22005/08 Achten Sie auf den Preis: Er könnte auf ein Produkt von schlechter Qualität hindeuten.

Weiter

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Überwachung der Qualität von italienisch-französischem Olivenöl ein grundlegender Schritt ist, um die Lebensmittelsicherheit und die Aufwertung eines Produkts zu gewährleisten, das ein Symbol der mediterranen Ernährung ist. Dank dieses Projekts können Verbraucher sicher sein, dass sie gesundes, unverfälschtes und hochwertiges Olivenöl auf den Tisch bringen.

REG (EU) 2021/2115 P.O.

GMO ÖL JAHR 2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845653/Unaprol_France_Olive_Production.jpg